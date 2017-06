Trese se Evropa, Lukaku prelomio: Hoću da igram Ligu šampiona, hoću titulu, hoću da napredujem!

Sada je samo pitanje - Čelsi ili Mančester junajted?

Dok Mino Rajola u Dortmundu ugovara transfer Marija Balotelija, u susednoj Engleskoj sve je spremno za bombu koja će sigurno obeležiti nadolazeće leto.

Ostrvom bruji vest koja je stigla baš iz Belgije - da je Romelu Lukaku definitivno prelomio i doneo konačnu odluku po pitanju svoje dalje fudbalske karijere. Mada još ništa nije potvrđeno, informacija glasi - Romelu Lukaku će ovog leta napustiti Everton, ali će se zadržati u Premijer ligi!

To, praktično, zatvara vrata Pari Sen Žermena, Bajerna, Juventusa i svih ostalih klubova koji su se prethodnih meseci dovodili u usku vezu sa stamenim belgijskim golgeterom i ostavlja samo dve opcije - Čelsi ili Mančester junajted?

"Znam šta želim da radim i moj agent je svestan toga šta će se dogoditi. Smiren sam. Postigli smo dogovor sa klubom takođe. Svi smo mirni, jer znamo smer kojim želimo da idemo. Samo ću odmoriti još nekoliko dana pre nego što krenu pripreme za novu sezonu. Želim da radim na sebi i podignem nivo forme na još viši nivo u odnosu na prošlu sezonu", rekao je Lukaku belgijskom listu HNL i nastavio:

"Sada smo u razgovoru sa klubom. Najvažnija stvar je da želim da osvajam trofeje. Ono što bih ja najviše voleo jeste da igram Ligu šampiona i da osvojim Premijer ligu jednom. Ili, još bolje - nekoliko puta. To bi bila najbolja stvar za mene. To je najvažnije za jednog igrača. Ne želim da budem uvek na istom nivou, želim da napredujem i znam gde to želim da uradim", otvoreno je poručio Lukaku i tako praktično potvrdio transfer ovog leta.

Čelsi kao novi engleski šampion i povratnik u Ligu šampiona ima najviše ambicije. Kako se sve češće šuška o odlasku Dijega Koste u Kinu, te Mitšija Bačuaja posle neuspešne godine na Stamford Bridžu, Antoniju Konteu su pod hitno potrebna pojačanja u ofanzivi. Više njih. A jedan na listi želja je upravo Lukaku. I on je visoko rangiran na istoj. Tip je centarfora koji Konteu odgovara, snažan je u duelima, okretan, spretan s loptom. Po potrebi zna da prosledi upotrebljive lopte saigračima i vrlo dobro prihvata gotovo svako dodavanje sa bokova.

Lukakua je Konte tražio i prošlog leta, ali je na kraju doveden Batšuaji kao izričita želja Čelsijevog vlasnika Romana Abramoviča. Ali, ispostavilo se da je to bio pogrešan potez.

Mančester junajted je takođe prilično zainteresovan za kupovinu. Posle overe Lige šampiona osvajanjem Lige Evrope apetiti su drastično porasli. A činjenica da će Antoan Grizman gotovo sigurno ostati u Atletiku i posle leta otvorila je vrata Lukakuovog transfera na Old Traford. Junajtedu je potreban robusni napadač posle teške povrede Zlatana Ibrahimovića, što će prekaljenog Šveđanina van terena izbaciti do početka 2018. godine.

Doduše, Upravo je Žoze Murinjo bio taj koji je insistirao na Lukakuovoj prodaji iz Čelsija 2014. godine, jer se tada Belgijanac nije uklapao u stil igre portugalskog stručnjaka. Ali, vremena su se promenila i sada je Lukaku jedna od prvih meta.

Nema sumnje, pred nama je strašno, pakleno leto na pijaci.

(FOTO: Action Images)