Tri duela koja će rešiti finale

Svi očekuju da će Bogdan Bogdanović, Goran Dragić i Luka Dončić ispuniti svoju kvotu. A, ko će lomiti koplja uz njih?

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta)

Sve staje u ovu, poslednju rundu. Srbija i Slovenija u završnom poglavlju Evropskog prvenstva odlučiće ko je dostojan zamenik Španije na tronu, a ko će morati da čeka naredne četiri godine kako bi dobio novu šansu za pohod na zlato.

Nemanja Nedović veruje u pobedu Srbije, slovenački novinari iskazali su svoje mišljenje, Miroslav Berić očekuje da Bogdan prelomi, a ko će zaista prelomiti „balkanski klasik novog doba“?

MARJANOVIĆ - VIDMAR

Već smo Bobana Marjanovića najavili kao oružje srpskog tima protiv Zmajčeka. BM-51 razneo je Rusiju i zaigrao u prepoznatljivom stilu baš kada je bilo najvažnije. Bude li Marjanović na istom nivou, s dosta jednostavnih rešenja, kvalitetnih dodavanja, dobrog zagrađivanja, Gašper Vidmar, pa čak i Žiga Dimec, imaće velikih problema.

Istina, Vidmar se dobro nosio protiv braće Gasol, doduše, ponajviše u rešavanju defanzivnih zadataka, gde je dobrim kretnjama i postavljanjem iznudio čak tri ofanzivna faula. Sirova fizička snaga i momenat u kojem se ekipa nalazi daju mu dodatnu motivaciju, što je i sam izjavio. Napadački, Vidmar nije tako dobar, a nema ni razloga da bude kada uz sebe ima Dragića, Dončića, Prepeliča...

Srbija bi probijanjem reketa i upošljavanjem Marjanovića mogla da uvede Sloveniju u probleme s ličnim greškama, čemu je i Vidmar sklon. Dobra stvar za Marjanovića je ta što Vidmar ne spada u grupu atletskih centara, već je više tip kakav srpskom džinu odgovara - snažan, stamen, starog kova. Protiv takvih Marjanović ima više samopouzdanja.

Vidmar je pokazao da ume da bude koristan u napadačkom delu kroz ofanzivne skokove, ali i rešavanje akcija kada se protivničke odbrane fokusiraju na dvojicu vodećih strelaca. Ali, nije igrao košarku na Marjanovićevom nivou, niti prošao ono što srpski džin jeste. Zato je Srbija u velikoj prednosti.

MAČVAN - RENDOLF

Okršaj sa mnogo nepoznatih. Mačvan sa sobom nosi ogromno iskustvo, dok je Rendolf nesumnjivo najbolji naturalizovani igrač na Evrobasketu. Obojica su atipični igrači, svako na svoj način. Mačvan je igrač bez prirodne pozicije. Zato je njegovo mesto i nazvano „četiri i po“. Rendolf je levoruki atleta, koji se podjednako dobro snalazi i pod košem i na spoljnim pozicijama. Savremena je četvorka.

U međusobnom okršaju presudiće detalji. Ne samo igrački, već i mentalni. Mačvan je kapitenski izneo dobru porciju tereta na svojim leđima, znao da smiri nervozu u ekipi, da iskritikuje kada treba, ali i da pogura saigrače prepoznatljivim pogocima iz okreta ili trojkom, kada raširi protivničku odbranu. Rendolf će biti najveća pretnja Srbiji u reketu i od njega će se očekivati da pokupi što veći broj lopti. Ali, pokazao je labilnost, odnosno da ume lako da plane i svojoj ekipi napravi problem. Vrlo dobro zna da se izvuče na šut za tri poena, čime je često kažnjao protivnike, ali je verovatnije da će se danas više fokusirati na otvaranje prostora Dončiću i Dragiću i da čeka svoju šansu iz prikrajka. Treba biti obazriv i sa utrčavanjem u reket, gde gotovo uvek dobije preciznu loptu i onda sledi zakucavanje.

Mačvanov posao biće težak, ali čini se da bi iskustvo moglo da napravi balans. Iako nije preterano skočan, zna da pogodi trenutak kada treba da uhvati loptu u ofanzivi i tako osigura novu akciju. Njegovi koševi iz drugog plana vodili su Srbiju napred u nebrojano slučajeva.

MILOSAVLJEVIĆ - PREPELIČ

Draganova energija ili Klemenova eksplozija? Vrlo dobro pitanje u satima pre starta velikog finala. Prepelič igra najbolju košarku dosadašnje karijere i uz Dragića i Dončića vođa tima. Raspucao se, ubacio tri važne trojke Španiji, a znao je čak da ima i više dalekometnih hitaca na svom računu. Pokazao je određenu hrabrost, želju za dokazivanjem, pa čak i da preuzme odgovornost kad treba. Brz je, okretan, bio je prava enigma za razbijenu špansku odbranu.

Ali, takve igrače Milosavljević najviše voli. Našalio se posle utakmice sa Rusijom kako su on i Vladimir Lučić dozvolili Alekseju Švedu „samo 30“. Ali, nije sve u brojevima. Šved je, videli su to mnogi, neverovatan skorer i ma šta uradio, ne možeš da mu uskratiš željeni broj koševa. Prepelič nije, objektivno, taj kalibar. Mlad je, još traži svoje mesto pod suncem, a ovo prvenstvo moglo bi da bude prelomno za njega i njegovu dalju karijeru. Milosavljević ima sve potrebne elemente kako bi slomio Prepeliča - energiju, brzinu, želju, igra odbranu na ivici faula, agresivno. Biće mu potrebno da svake sekunde motri na Prepeliča, ali će sigurno imati i zadatke da sačuva Dončića ili Dragića. On, Jović, Micić, pa čak i Lučić, zajedno sa Bogdanovićem, moraće da se izrotiraju i pokriju tri najveće slovenačke opasnosti.

Još ako bi Milosavljević uspeo da izvuče neku svoju trojku iz naskoka ili prodor do koša uz faul, biće to savršen posao za njega. Ali, i Prepelič se pita. Pokazao je dosta, ali da li će to biti dovoljno za zlato?

