Tri poslednja kluba su ga najurila: Nova šansa za Odabranog, ako ovo uprska nema mu pomoći

Ozvaničen povratak Dejvida Mojesa u Premijer ligu

Da je trener kakav se verovalo i da je stvarno Odabrani, danas bi Dejvid Mojes odrađivao tek pretposlednju godinu ugovora sa Mančester junajtedom. Nije baš taj kalibar. Mada, u Vest Hemu su uvereni da je za njih dobar, pa su obnarodovali ono što je juče najvljivalo.

Škotski stručnjak nasledio je Slavena Bilića, smenjenog posle serije loših rezultata od početka Premijer lige, tako što je potpisao ugovor do kraja sezone. Da se vidi da li je ili ne za klub iz Londona.

„U Evertonu je dokazao da poseduje sjajne kvalitete. Osetili smo da je Vest Hem klub koji će mu dati šansu da te kvalitete ponovi. Ovo je prvi put za osam godina koliko sam u klubu da menjamo trenera tokom sezone. Bio nam je potreban čovek koji poseduje iskustvo, poznaje Premijer ligu i igrače, a verujem da je Dejvid sposoban da okrene stvari u našu korist“, rekao je Dejvid Saliven, jedan od dvojice predsednika Čekićara.

Mojes je najveće uspehe u karijeri napravio u Evertonu, na čijoj klupi je sedeo devet godina, stvorivši od Karamela stabilnog premijerligaša, sposobnog da pomrsi konce velikima, zbog čega je triput proglašavan za trenera godine u izboru kolega. Sve to ga je preporučilo zemljaku Aleksu Fergusonu da ga predloži za naslednika na Old Trafordu. Bio je najavljen kao rešenje Mančester junajteda na druge staze, u maju 2013. je potpisao ugovor do 2019, ali je usled serije katastrofalnih rezultata otpušten već u aprilu naredne godine.

Kasnije je dobio posao u Sosijedadu (ugovor na godinu i po dana, smenjen pola godine pre isteka), pa u Sanderlendu, ali nije uspeo da spase Crne mačke ispadanja iz Premijer lige, te je i tu dobio otkaz. Zato mu je posao u Vest Hemu važan da pokaže sebi i drugima kako nije gubitnik, jer ako i ovo uprska teško da će u bliskoj budućnosti dobiti šansu u nekom iole ozbiljnom klubu.

„Jedva čekam da se sretnem s navijačima, da ih vidim kako su uz ekipu. Potreban nam je svako od njih. Pred nama je veliki posao, ako se budemo držali zajedno, možemo do kraja sezone da zabeležimo dobre rezultate“, rekao je Dejvid Mojes, tek 16. trener u 122 godine dugoj istoriji klub iz istočnog Londona.

Njegov debi na klupi zakazan je za 19. novembra, na gostovanju Votfordu.

