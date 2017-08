Triling lepotica ukrašava tiket

Pregršt teniskih mečeva sa svih meridijana i danas nam se nudi

Novi dan, nove prilike za klađenje na tenis. Ali ovaj put nešto lepše nego inače, pošto na teren izlaze tri najsksipilnije igračice na svetu, Marija Šarapova, Garbinje Muguruza i Dženi Bušar.

Serija ATP i WTA turnira, uglavnom sa tvrdim podlogama je u punom jeku, pa je red i da odaberemo nekoliko interesantnih parova koji bi mogli da osvanu na tiketima. Napominjemo da se većina turnira igra u Severnoj Americi, tako da su i termini mečeva noćni.

ŠARAPOVA - CURENKO 1S 1, KVOTA 1,50

Kao što i dolikuje, krećemo sa damama, to jest sa velikim, prestižnim takmičenjem Premier 5 WTA kategorije (pandan ATP matersima) u Stenfordu. A tamo večeras na teren izlazi Marija Šarapova protiv Ukrajinke Lesije Curenko. Treba očekivati zanimljiv susret koji bi mogao da potraje. Curenko je u prilično dobroj formi, dok se Maša tek vratila nakon pauze zbog povrede.

MUGURUZA - DEJ H 1 (-5,5), KVOTA 2,03

Posle tipa kod kojeg bi trebalo razmisliti na koga odigrarti, sledi jedan fiks. A njega bi trebalo da potvrdi aktulena šampionka Vimbldona, Garbinje Muguruza od koje očekujemo lak posao protiv američke tinejdžerke Kajle Dej, trenutno 129. na svetu. Istina, 17-godišnja Amerikanka je namučila ove godine u Indijan Velsu Špankinju ali je ova tada imala problema sa formom.

MEKHEJL - BUŠAR TS 3, KVOTA 2,35

Poslednja iz ovog "trija lepotica" koja bi predlažemo za tiket je atraktivna Dženi Bušar koja u Vašingtonu igra drugo kolo protiv Kristine Mekhej. Amerikanke nešto bolje plasirana na WTA lestvici, pa i verujemo da ima veće šanse za trijumf nad mušičavom Kanađankom. Ovde bi ipak izbegli konačan ishod i probali sa većim brojem gemova ili setova.

RAONIĆ - MAJU VG 1, KVOTA 2,25

U istom gradu, na istom turniru takmiče se i muškarci. Prvi nam je pažnju skrenuo duel Miloša Raonića i Nikole Majua. U pitanju su dva moćna servera, s tim da je kanadski Crnogorac daleko bolji igrač. Adut je jasan, pa zato zbog kvote (2,25) biramo igru da će više gemova biti u prvom nego u drugom setu.

DIMITROV - EDMUND KI 1, KVOTA 1,40

Drugi par iz prestonice SAD koji smo odabrali je Grigor Dimitrov - Kajl Edmund. Biće to prvi susret između 11. i 41. igrača sveta i prilika da Bugarin pokaže da je bolji. Ali ne bez pomuke.

BERDIH - SANTILJAN UG MANJE (-20,5), KVOTA 1,95

Iz Meksika, to jest iz čuvenog letovališta Los Kabos stiže nam jedan fiks, a to je meč između Tomaša Berdiha i kvalifikanta iz Australije, Akire Santiljana, 168 na svetskoj listi. Pobeda Čeha se ne dovodi u pitanje, i to veoma brza i veoma ubedljiva.

ŠTRUF - BELUČI KI 2, KVOTA 2,11

Za kraj tu su i obračuni u Alpima, tačnije Kicbilu gde se održava poslednji od ovosezonske serije evropskih takmičenja koji se igraju na šljaci. Što treba uzeti pri odabiru parova i igara u obzir, jer svi znamo da je igranje na toj podlozi specifično. A mi smo za danas izdvojili susret između Tomaža Belučija i Jana Lenarda Štrufa, što če im biti prvo odmeravanje. Trebalo bi imati na umu da je Brazilac majstor za šljaku i da to što je Nemac nešto bolje plasiran na ATP praktično nevažno.

(foto: Action Images)