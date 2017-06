Trinkijerijeva desna ruka: Šćepanović asistent i sportski direktor Bamberga

Crnogorski stručnjak pronašao angažman

Debitovao je na klupi Budućnosti, ali je brzo shvatio da mu je potrebno još školovanja ako namerava da ostvari ozbiljnu trenersku karijeru. Pa će tako, potvrđeno je večeras, Vlado Šćepanović karijeru nastaviti u šampionu Nemačke Bambergu kao prvi pomoćnik Andree Trinkijerija.

I ne samo to, Šćepanović će preuzeti i obaveze koje je obavljao sada već bivši sportski direkotor Danijele Bajezi. S tim da će dužnosti podeliti s doskorašnjim igračem Bamberga Jasinom Ibdihijem. On će biti zadužen za mlade igrače, a Šćepanović za profesionalce.

“Veoma sam ponosan, veoma privilegovan što sam postao deo ovako velikog kluba. Veoma srećan što sam sada deo stručnog štaba Andree Trinkijerija, trenera koga pratim godinama. Želim da iskustvom pomognem timu, ali i da učim od najboljih. Od sebe sam uvek tražio maksimum i nadam se da ćemo zajedno ostvariti velike uspehe. Bamberg je to zaslužio“, rekao je Šćepanović.

Bamberg je takođe objavio da je sa Trinkijerijem produžen ugovor do leta 2019.

(FOTO: Star Sport)