Trinkijeri o Radonjiću: Trenutno najbolji u Evropi! Rezultati i kvalitet rada tako kažu

Brose Bamberg je stigao u Beograd i odradiće trening pred meč 24. kola Evrolige u kom će nemački sastav u četvrtak od 19 časova igrati protiv Crvene zvezde.

U razgovoru sa medijima trener Bamberga Andrea Trinkijeri imao je više zanimljivih stvari i temao kojima je govorio, a prvi utisak bio mu je da će njegov tim igrati na najtežem gostovanju u Evropi. Protiv ekipe, koju prema njegovim rečima, vodi trenutno najbolji trener Evrope Dejan Radonjić.

"Najteži teren u Evropi. Ove sezone Zvezda je fantastična, zaista. I biće u plej-ofu. I biće teško onome ko naleti na Zvezdu".

Šta očekuje od ovog meča?

"Mi igramo sve utakmice. Neki put dobro, nekada tako-tako, samo smo dve-tri jako loše odigrali. Sa svakim protivnikom smo igrali do kraja i igraćemo i sa Zvezdom. Ovde su svi izgubili. Postoji šansa da i mi izgubimo, ali ćemo igrati".

Jesu svi izgubili, ali je recimo Žalgiris pobedio.

"Tačno tako. Ali Žalgiris je jako specifična ekipa. Posle toga bilo je Žalgiris - Zvezda i znate kako je bilo. Mislim da ne treba da se gleda Žalgiris, već Real, Fener. Svi su ovde izgubili".

Kako mu se čini Zvezda? Ekipa koja pravi čuda ove sezone u Evroligi.

"Tačno tako, čuda. Mislim da je ovo najverovatnije poslednja godina ciklusa. Najbolja godina. Sledeće sezone će puno igrača ići u velike klubove. Ovo je veliki klub, hteo sam da kažem u bogatije klubove. Oni će igrati do kraja. Sistem je isti godinama i to mnogo pomaže. Svi znaju šta treba da rade. Prava košarkaška ekipa u pravoj košarkaškoj zemlji".

Igrači i stručni štab izbegavaju da govore o plasmanu o Top 8 kako bi se što bolje koncentrisali na teren. Ipak, Trinkijeri ih vidi tamo.

"Oni su to zaslužili. Celu sezonu igraju vrhunsku košarku. Pogotovo u odbrani. Zna se ko i ko pije i ko plaća. To je najvažnije".

Pretpostavićemo da je to zasluga trenera Dejana Radonjića.

"Trenutno, rezulati i kvalitet rada govore da je on najbolji u Evropi. To ne kažem ja. To je tako".

Kako se Trinkijeri oseća u Srbiji. Koliko će biti lepo, a koliko teško pred vatrenim navijačima Zvezde u grotlu Pionira?

"Lepe stvari su uvek teške. Biće i lepo i teško", lakonski je odgovorio Trinkijeri.

Kako će se njegovi igrači nositi sa pritiskom sa tribina?

"Sto posto će biti veliki pritisak. Ali to je dobra škola. Ovde je najteži teren u Evropi. I igrati dobru, čvrstu utakmicu to je cilj. Da budemo bolji".

Iako su šanse Bamberga male, nemački sastav neće odstupiti ni za stopu.

"Mi treneri volimo sve da kontrolišemo. A mnogo stvari ne možemo da kontrolišemo. Nekada trener uradi sjajan posao, a lopta ne uđe i ti kao idiot izgledaš. A nekada uradiš tako-tako posao, lopta uđe u poslednjoj sekundi i ti si heroj. Ne mogu sve da kontrolišem. Ali, moj tim i kada nije igrao kako treba on je znao da će loše odigrati. Imam ozbiljnu ekipu koja se trudi da igra najbolju košarku koju može".

Kako je Trinkijeri zadovoljan načinom na koji se kretala ova sezona po Bamberg?

"Rezultatom ne. Kvalitetom rada 120%. Izgubili smo sedam utakmica sa manje od tri poena. A nije to bilo sa ekipama sa dna tabele. Nego protiv najboljih ekipa".

Da li je to dobar temelj da se tim nadgradi?

"Reč koja mi dolazi je - rang. Mi još nismo taj rang. Organizacije i ekipe. Ali svake godine nešto naučiš. Zvezda je temelje ove ekipe postavila pre tri godine. Isti igrači, ajmo nešto dodati. Ove godine su imali sreću i pamet da dovedu dva dobra velika igrača Bjelicu i Kuzmića. Ovi mladi su ostali. Jović je jedan od najboljih plejmejkera u Evropi. Sve se mora napraviti. Koliko je Fenerbahčeu trebalo da bude konkurent za Fajnal for? Deset godina. Ima vremena".

Dokle je Brose stigao u tom procesu?

"Nemam pojma. Ali smo još u procesu. Još radimo", zaključio je Trinkijeri.

