TRIPL-HARDEN! Bradonjinih 51 i rekord kakav nikada nije postavljen! (VIDEO)

Mnogi pamte priču o Samsonu, mitološkom liku čija je snaga ležala u kosi. Izgleda da slična čuda krije brada Džejmsa Hardena!

Bradonja je opet to učinio - pomerio je granice moderne, ali i košarke u celini. I ne samo što je pomerio, već i postavlja dosad neviđene granice, zbog čega mu se divi cela košarkaška planeta. Harden je u Hjustonovoj pobedi nad Filadelfijom rezultatom 123:118 postavio novi tripl-dabl. I to ne bilo kakav. Čak 51 poena, 13 skokova, 13 asistencija. Opet, ne bilo kakav. Hardenova erupcija prethodne noći pretvorila se u monstruozni tripl-dabl i učinak kakav nikada dosad nije viđen u istoriji NBA! On je, naime, postao prvi igrač u istoriji najjače košarkaške lige na planeti sa više od jednog tripl-dabla i minimum 50 poena.

Nešto slično uradio je u novogodišnjoj noći, u pobedi nad Njujorkom sa 129:122. Tada je ubacio rekord karijere sa 53 poena, ali i tome pripisao i 17 asistencija i 16 skokova.

Ali, to nije sve. Evo i šta je sve još Harden postigao. Izjednačio je dosadašnji rekord legendarnog Oskara Robertsona po broju tripl-dablova u jednoj sezoni sa minimum 40 koševa. Obojica ih sada imaju po pet!

Kada već pominjemo Robertsona, Harden mu je ukrao nekadašnju slavu, pošto mu je stao rame uz rame kao jedini igrač sa bar 1.400 poena, 400 skokova i 500 asistencija u prvih 50 utakmica sezone. Doduše, Veliki O je to uradio u tri sezone (1961-62, 1963-64, 1964-65).

Harden je utakmicu protiv Filija završio sa sledećim brojkama - 15 poena ubacio je do poluvremena, čak 19 koševa u trećoj i 17 u poslednjih osam i kusur minuta susreta!

U ovom trijumfu je pogodio, ili asistirao kod 80 od ukupno 123 koša. Inače, kada Harden pribeleži dvocifrene brojke u tri različite statističke kategorije, Rakete imaju skor 12-2. Brutalno!

Gostima nije pomogao ni povratak Džoela Embida, koji je posle dva meča izostanka ubacio 32 koša.

Važan brejk prethodne noći ostvario je Majami na gostovanju Čikagu, za šestu uzastopnu pobedu. Hit je slavio rezultatom 100:88, a heroj tima sa Floride bio je Goran Dragić sa 26 poena i 11 asistencija. Pratili su ga Vili Rid sa 20 i Dion Vejters sa 19 koševa.

U danu kada je Čikago potresla velika rasprava u timu i sastanak nezadovoljnih igrača, Bulsi su doživeli novi frustrirajući poraz. Podsetimo, Dvejn Vejd i Džimi Batler postavili su pitanje želje mladih igrača Čikaga za dokazivanjem posle teškog poraza od Atlante u sredu. Umesto rešenja, Režon Rondo je uzvratio udarac i prozvao dvojicu asova putem društvenih mreža. Svi su zbog toga dobili novčane kazne od kluba, ali to nije popravilo stvari.

Vejd je meč protiv bivšeg kluba zavšio sa 15 koševa i bio najefikasniji igrač Bulsa.

Šampion je bio siguran protiv upornih Netsa, inače najlošijeg tima lige. Lebron Džejms i Kajri Irving iskombinovali su 59 poena i 17 asistencija u trijumfu rezultatom 124:116, čime je donekle popravljen utisak posle tri uzastopna poraza u NBA, odnosno šest u prethodnih osam mečeva.

Prelomni trenutak viđen je u trećoj deonici, kada je Irving ubacio 20, a Džejms još 10 poena, nakon čega su Kavsi stigli do vođstva od 86:62 i tako sebi omogućili mirniji finiš.

U pobedničkom timu dobar je bio i Kevin Lav sa 13 poena i 14 uhvaćenih lopti, dok je na suprotnoj strani Šejn Kilpatrik ubacio 18, a Bojan Bogdanović 17 poena. Netsima je ovo četvrti poraz u nizu, odnosno petnaesti u minulih šesnaest mečeva.

Kelti su razbucali Orlando sa 128:98, a Kelti su u jednom trneutku imali i 40 koševa prednosti. Ajzea Tomas bio je predvodnik Bostona sa 21 poenom i osam asistencija u samo tri četvrtine, dok je ruki Džajlen Braun postigao rekord karijere - 20 koševa. Džae Krauder je dodoa 19, a Keli Olinik 16 koševa. Kod domaćina jedino je funkcionisao balkanski tandem Vučević - Rudež sa po 14 poena.

Indijana je napravila pravo malo čudo usred Sakramenta, pošto je porazila Kingse sa 115:111 nakon produžetka i čak 16 koševa zaostatka u trećoj deonici. Ogromnu energiju Pejsersi su utrošili kako bi nadoknadili zaostatak i uzeli vođstvo, a najveći udeo imao je Pol Džordž.

Indijanina vedeta ubacila je 12 od poslednjih 16 timskih poena na meču i na kraju imala čak 33 koša! Džef Tig je dodao 17 poena. Kod Kingsa Demarkus Kazins je dopisao 26 poena i 16 skokova, s tim što je i Daren Kolison postigao 26 koševa.

REZULTATI - NBA

Indijana - Sakramento 115:111 - posle produžetka

/Džordž 33 - Kazins 26/

Boston - Orlando 128:98

/Tomas 21 - Vučević, Rudež 14/

Klivlend - Bruklin 124:116

/Džejms 31 - Kilpatrik 18/

Njujork - Šarlot 110:107

/Porzingis, Entoni 18 - Voker 31/

Toronto - Milvoki 102:86

/Lauri 32 - Parker 21/

Atlanta - Vašington 86:112

/Bazmor 15 - Porter 21/

Nju Orleans - San Antonio 119:103

/Holidej 23 - Lenard 23/

Čikago - Majami 88:100

/Vejd 15 - Dragić 26/

Filadelfija - Hjuston 118:123

/Embid 32 - Harden 51/

Portland - Memfis 112:109

/Lilard 33 - Gasol 32/

