Troicki ipak nije mogao protiv Delpa

Srpski teniser poklekao u četvrtfinalu mastersa u Šangaju nakon preokreta argentinskog asa

Viktor Troicki je ipak zaustavljen u četvrtfinalu mastersa u Šangaju nakon velike borbe sa Huanom Martinom Del Potrom. Argentinac je uz mnogo muke uspeo da preokrene i da slavi sa 2:1, po setovima 4:6, 6:1, 6:4 nakon nešto više od dva sata igre.

Naš as je osvojio prvi set sigurnom igrom, da bi se Toranj iz Tandila potom probudio i krenuo da "bombarduje" Viktora, koji je u drugom delu meča uzeo samo gem. U odlučujućem setu Delpo je došao do krucijalnog brejka pri rezultatu 3:3 i sačuvao ga do kraja bez većih problema. Ono što svakako raduje i pored ovog poraza je to što naš as igra odlično u poslednje vreme, što je znak da se konačno u potpunosti oporavio od povrede koja ga je mučila u poslednj vreme.

Delpo za finale igra protiv boljeg iz meča između Rodžera Federera i Rišara Gaskea. Drugi polufinalni par čine Marin Čilić i Rafael Nadal.

Protekle dve godine titule u Šangaju (tvrda podloga, 6.00.000 $) osvajali su Novak Đoković i Endi Mari koji ne igraju zbog povreda koje su ih odvojile od terena do kraja sezone.

(foto: Action Images)