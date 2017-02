Trojica izgubila po šest kila, Džikić neće u bolnicu: Ja sam odgovoran za ovo

Hečer, Marinković i Koprivica propuštaju još dva kola u Jadranskoj ligi

Loše vreme za crno-bele. Poraz u finalu Kupa Srbije, eliminacija iz FIBA Lige šampiona, a na sve to desetkovan tim, koji neće biti kompletan ni za naredne dve utakmice u Jadranskoj ligi.

MOZZART Sportu je potvrđeno da Viljem Hečer, Vanja Marinković i Miloš Koprivica neće igrati za Partizan ni u petak protiv Zadra u Pioniru, a ni dva dana kasnije u Sremskoj Mitrovici, protiv Mega Leksa, u utakmicama Jadranske lige koje mogu značajno da utiču na plasman na tabeli uoči početka plej-ofa.

Njih trojica se i dalje nalaze na bolničkom lečenju, jer su od sredine prošle sedmice van stroja zbog stomačnih problema, a Informer piše da su u međuvremenu oslabili po šest kilograma. Za razliku od košarkaša, trener Partizana Aleksandar Džikić, i sam „pokošen“ zdravstvenim nevoljama, ne želi u bolnicu, iako su mu lekari preporučili hospitalizaciju na Vojnomedicinskoj akademiji, pošto su mu usled infekcije vrednosti pojedinih enzima jetre 35 puta veće od dozvoljenih.

To je razlog zbog kojeg Džikić posle završenog turnira Kupa Srbije nije vodio ekipu ni u revanšu sa PAOK-om (na klupi bio Nenad Čanak), a kome su ce crno-beli oprostili od Evrope.

„Osećam da je ova utakmica izgubljena u Solunu, gde sam ja vodio tim. Hoću da to svima bude jasno. U tom susretu smo uradili sve što je trebalo da se uradi, a onda je to greškama poništeno. Ovaj tim vodim ja. Dakle, ja sam najodgovorniji za dešavanja na terenu. Igračima hvala na svemu što rade. To je mnogo više od onoga što neko ima pravo da očekuje. Mnogo sam ponosan na igrače i trenere-saradnike i medicinski deo stručnog štaba. Mnogo sam ponosan na sve“, predočio je Aleksandar Džikić u izjavi za Blic.

Rezultati analiza Hečera, Marinkovića i Koprivice, ali i Džikića biće poznati danas, kad će se utvrditi da li su „zakačili“ somačni virus ili je po sredi trovanje hranom.

