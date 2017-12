Truli odnosi u svlačionici Arsenala - jabuka razdora je Aleksis

Venger odbija da „vidi“ problem

Konačno da proradi i Arsenal na gostovanjima. Nije ga bilo nigde u Sautemptonu (1:1), pa ni na Olimpijskom stadionu u Londonu (0:0 sa Vest Hemom), a onda trijumf u gradskom okršaju sa Kristal Palasom (3:2) na kraju kalendarske 2017. godine.

Dovoljno za povratak osmeha na navijačka lica. Kratkotrajan, doduše, jer odnosi među Tobdžijama su sve samo ne idealni. To se najbolje moglo zaključiti tokom drugog poluvremena susreta na Selhurst parku, Aleksis Sančez jeste dao dva gola i osim što je osigurao tri boda nesvesno je potvrdio da je upravo on jedan od glavnih problema u sastavu Arsena Vengera.

Tačnije, da ga deo tima „ne miriše“ više. Posle prvog gola, za 2:1, samo četvorica saigrača su pritrčala Čileancu u zagrljaj: Mesut Ozil, Škordan Mustafi, Granit Džaka i Aleksandar Lakazet. Ostali su bili bliže centru nego strelcu gola. Nezainteresovani za učinak.

„Tim je podeljen. Aleksis je pozvao saigrače da dođu do njega i proslave gol. Zašto to nisu uradili? Zašto ne žele da slave. Ne razumem baš najbolje šta se dešava, ali kad vaš tim postigne gol ne gledate ko je to uradio. Ukoliko se premišljate „da li da potrčim u zagrljaj ili ne“ onda to znači da se nešto dešava“, jasan je Tjeri Anri, legendarni napadač Arsenala, sada u ulozi stručnog konsultanta Skaj sporta.

Posle svog drugog pogotka, kojim je praktično overio trijumf, Aleksis je, pošto mu je čestitao Ektor Beljarin, pozvao ostatak tima da se zajedno raduju. Niko ga nije ispoštovao.

„Primetio sam to. Sam Sančez me je naterao da primetim. Kao da se osećao usamljenim na terenu. Niste ovde zbog Aleksisa Sančeza, već zbog Arsenala. Arsenal je dao gol, idi i proslavi ga“, direktan je, kao kad je davao golove, nekadašnji francuski as.

Pretpostavka je da se iza svega krije sve izvesniji transfer Aleksisa Sančeza u Mančester Siti. Možda ne baš odmah u januaru, ali narednog leta svakako, pa je to možda razlog što veći deo Arsenlove ekipe nije baš oduševljen kako se u poslednjih nekoliko meseci ponaša i igra njihova „sedmica“. Iako je ušao u prepoznatljivu formu.

„Tako nešto viđao sam jedino kad ekipa vodi 5:1, na pet minuta pre kraja. Tad može sebi da priušti da ne slavi. A ovo je bio gol za 2:1. To vam pokazuje da je svlačionica podeljena, neki od igrača ne vide Sančeza. To vam sugeriše da se nešto dinamično dešava u svlačionici, što svakako nije dobro“, dopunio je Grem Sunes, legenda Liverpula, takođe stručni konsultat Skaj sporta.

A trener Arsenala, Arsen Venger je po običaju hladan kao špricer. Ili bar tako izgleda.

„Ne, uopšte nema problema sa Aleksisom. Nisam ni video šta se desilo“, naveo je Francuz, iako je teško poverovati u njegove reči, pošto je ceo fudbalski svet video gestove napadača Arsenala i reakciju ostatka tima.

