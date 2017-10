Turf Mur ponosno stoji! Njukasl je u krizi, Mitrovića ni u najavi (VIDEO)

Baš kako se i očekivalo - tesno i s jednim pogotkom

Turf Mur ostaje neosvojiva tvrđava za fudbalere Njukasla! I ne samo to, Barnli se na kraju radovao važnoj pobedi u borbi za opstanak. Tesno, uz minimum atrakcije i s jednim golom - to je bio fudbal po meri Barnlija i Njukasla (1:0).

Barnli je izdržao i napravio veliki podvig, a Rafa Benitez je opet preskočio Aleksandra Mitrovića, koga ni ovog puta nije bilo ni na klupi za rezervne igrače. Što je, naravno, kod ostrvskih medija dodatno podgrejalo priče o rastanku već na zimu. Doduše, kako je igrao Hoselu u dobrom delu utakmice, Njukasl bi mogao da se nađe u ozbiljnom problemu u nastavku sezone ukoliko se nešto ne promeni. Dovoljno je samo pomenuti da je prvu šansu da zatrese mrežu imao u 83. minutu... Dvajt Gejl se, sa druge strane, još vraća u ritam pošto se oporavio od povreda koje su ga mučile i očigledno mu je potrebno još vremena kako bi zaigrao u prepoznatljivom ritmu.

Premalo konkretnih šansi, slaba komunikacija za ostatkom ekipe, bez opasnosti i većih problema po gol Nika Poupa. Uprkos fudbalu koji je na momente terao i najveće zaljubljenike u ostrvski fudbal da promene kanal, gol je visio u vazduhu i to pred golom Njukasla.

Sve do 74. minuta izgledalo je da je 0:0 najrealniji rezultat. Ipak, onda je Barnli gotovo ni iz čega stigao do šanse da zatrese mrežu, a istu Džef Hendrik nije ispustio. Sve se desilo posle loše procene golmana Eliota, ali i štoperskog tandema ispred njega, koji su dozvolili da se Hendrik lako dokopa lopte na samo dva metra od gola. Tu, naravno, nije bilo greške i domaćin je stigao do zlatnog gola.

Sve što se desilo do kraja utakmice bilo je samo sporadično napadanje bez pravog cilja. Hoselu je jednom pripretio, na kraju je Mankiljo imao šansu utakmice, ali je lopta proletela tik iznad prečke. Barnli se uspešno odbranio, u finišu jednom solidno pripretio i to je bilo sve. Isplatilo se forsiranje svoje igre i ritma.

Njukaslu je ovo četvrti meč bez pobede u poslednjih pet kola i lagano pada na tabeli...

PREMIJER LIGA - 10. KOLO:

Subota:

Mančester Junajted - Totenhem 1:0 (0:0)

/Marsijal 81/

Arsenal - Svonsi 2:1 (0:1)

/Kolašinac 51, Remzi 58 - Klukas 22/

Kristal Palas - Vest Hem 2:2 (0:2)

/Milivojević 50pen, Zaha 90+7 - Ćićarito 31, Aju 43/

Liverpul - Hadersfild 3:0 (0:0)

/Staridž 50, Firmino 58, Vajnaldum 75/

Vest Bromvič - Mančester Siti 2:3 (1:2)

/Rodrigez 13, Filips 90 - Sane 10, Fernandinjo 15, Sterling 64/

Votford - Stouk 0:1 (0:1)

/Flečer 16/

Bornmut - Čelsi 0:1 (0:0)

/Azar 51/

Nedelja:

Brajton - Sautempton 1:1 (0:1)

/Mari 52 - Dejvis 7/

Lester - Everton 2:0 (2:0)

/Vardi 18, Grej 29/

Ponedeljak

Barnli - Njukasl 1:0 (0:0)

/Hendrik 74/

