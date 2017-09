Turkdžan za MOZZART Sport: Evropa je postala Razvojna liga za NBA!

"Srbija je favorit za zlato, ukoliko prođe Rusiju", tvrdi nekadašnji turski as

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Istanbula)

Mirsad Jahović, ili u Turskoj nadaleko poznatiji kao Mirsad Turkdžan, ne propušta nijednu utakmicu ovogodišnjeg Evrobasketa u Istanbulu, bez obzira na to što je domaći nacionalni tim svoje učešće završio već u osmini finala. Temeljno prati svaku utakmicu, tik uz sam parket, odakle je najbolje mogao da vidi svaki detalj koji prosečni košarkaški poklonik ne može da vidi.

Ipak, delovao je nezadovoljno nekadašnji turski as onim što je dosad video. Kako sam kaže - kvalitet je drastično opao...

„Nažalost, evropska košarka je iz godine u godinu u sve lošijem stanju. Sećam se naših generacija koje su igrale, sećam se i generacija pre moje, svake godine kvalitet na reprezentativnom nivou konstantno pada. To nije dobro za evropsku košarku, ali mislim da će Fiba i Evroliga morati da se izbore sa tim zarad kvaliteta košarke na celom kontinentu. U Evropi se dugo, posle NBA, igrala najkvalitetnija košarka“, rekao je Turkdžan u razgovoru za MOZZART Sport.

Interesovalo nas je - šta je odraz takvog razmišljanja?

„Sukob Fibe i Evrolige doprineo je najviše velikom padu kvaliteta. Sad imamo i te kvalifikacije, nova takmičenja, eliminacije... Ja na sve to gledam kao odnos porodice u velikoj kući. Dok se svi ne izmire i smire, dok nema harmonije, nema ni prosperiteta. Tako mislim i po pitanju evropske košarke. Glavni ljudi moraju da se nađu, da sednu za isti sto, da pričaju, da se dogovore. Jer, svake godine košarka gubi, nivo drastično pada“.

Mislite li da postoji izlaz iz takve situacije?

„Verujem da će na kraju morati da se nađu svi i sednu za isti sto kako bi napravili konkretan dogovor. Nadam seda će, zbog ljudi koji vole evropsku košarku, to uraditi što pre“.

A kako vam se čini evropska klupska košarka - da li je i tu isti utisak?

„Evropska košarka postala je Razvojna liga za NBA. Oni razmišljaju ovako – sutra ćemo da uzmemo Dončića, danas smo uzeli Džedija Osmana, juče Bogdanovića... Igrači u NBA ligu odlaze nedovoljno afirmisani, samo zbog talenta koji imaju. Ljubitelji košarke u Evropi ostaće željni dobre košarke. Mi smo to imali pre 20 godina. Zamislite sada reprezentaciju Srbije i Crne Gore, pa Grčke, Turske, Rusije, Litvanije... Kako je to bila moćnija košarka nego danas“.

Evrobasket je ušao u završnu fazu, ostala su još četiri tima (Španija, Srbija, Rusija, Slovenija). Kakav rasplet očekujete?

„Što se tiče turnira, sve je očekivano, manje-više. U polufinalu su se našle najbolje četiri reprezentacije. Sada ćemo da vidimo ko će imati dovoljno snage da pokaže najviše“.

Mislite li da Srbija ovog puta može da savlada Rusiju i tako se osveti za poraz u grupnoj fazi?

„Rusija je dobila Srbiju u grupnoj fazi, to ne mora da znači da će u petak Rusija lako da se preda ili obrnuto. Rusija ima ozbiljan kvalitet, posebno tu apostrofiram Alekseja Šveda, koji igra na zavidnom nivou, s obzirom na ceo turnir. Fridzon je isto dobar, Mozgov koji je vrlo snažan u reketu. Ima tu dosta pretnji“, ističe Turkdžan i napominje:

„Srbija je protiv Italije odlično iskoristila prednost visokih igrača, pa Italijani nisu mogli praktično ništa u reketu pored Marjanovića i Kuzmića. Srbija je po meni favorit, ali neće biti lako“.

Šta očekujete u prvom polufinalu, gde će Slovenija i Španija ukrstiti koplja (20.30, RTS)?

„Slovenija može od svakog da izgubi, ali i svakog da dobije. Mlada su ekipa, predvođeni odličnim Dragićem, imaju odlične igrače. Ali, Španija je favorit, zbog većeg izbora igrača, iskustva. Slovenija bi mogla nešto više da proba da uradi na svežinu. Sumnjam da Slovenija da može da pruži jak otpor svih 40 minuta ekipi kakva je Španija“.

Da li ste očekivali ovakva izdanja Srbije, uprkos velikim problemima sa povredama?

„Teodosić je odustao, Kalinić je imao problema, izostali su još neki igrači i mislio sam da će to biti veliki hendikep za Srbiju. Međutim, pokazali su karakter velike ekipe, bore se. Igraju fantastičnu odbranu, što je za mene iznenađujuće. Gledao sam ih protiv Italije iz prvog reda, bio sam oduševljen s kolikom energijom pristupaju svakoj akciji“.

Da li je to dovoljno za medalju?

„Srbija definitivno ima šanse da se bori za zlato. Ako pobedi Rusiju, Srbija je favorit protiv Španije. Pazite, Španija je starija ekipa, deluje mi da ih je stigao umor, ja gledam Srbiju kao favorit. Ali, od Španije možete sve da očekujete i od svakog. Može da im se namesti da im bude savršen dan, oni su preiskusna ekipa. Rodrigez i braća Gasol ako su na svom nivou, teško da bilo ko može da ih zaustavi. Naravno, ako prođe Sloveniju“.

Koliko je izostanak najvećih imena sa Evrobasketa uticao na sam kvalitet košarke?

„Ne treba da se potcenjuju igrači koji sada igraju za Srbiju. Za mene je, na primer, Vasilije Micić odradio odličan posao u dosadašnjem delu prvenstva. Da je Teodosić tu, onda ne bi mogao da ima ulogu kao danas. Đorđević je napravio odličnu atmosferu, uneo pobednički duh u ekipu, igraju strašnu odbranu svih 40 minuta“, zastao je Turkdžan i za kraj dodao:

„Sada me svi pitaju, na primer, šta bi bilo da su tu Iljasova i Dikson u Turskoj. Ja to ne gledam. Turska je na mene ostavila fantastičan utisak, jer su mladi, borili su se koliko su mogli, igrali do kapaciteta. Ali, preko kapaciteta ide sirovi kvalitet. Oni, nažalost, nisu imali kvalitet da odu dalje“.

PIŠE: Nikola Stojković (nikolaS_sN)

(FOTO: Star Sport)