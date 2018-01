Tužno je kad si mlad, a ne želiš da igraš jer zarađuješ milione... Srećom, Grujić nije takav

Da li će debi u Kardifovom timu imati već večeras u Šefildu?

Liverpul je ipak bio prevelik korak da bi ga Marko Grujić u skoku pregazio. Kardif se ponudio kao most, pa ća potencijalni srpski reprezentativac u Velsu pokušati da fudbalski vaskrsne uspavanu karijeru. Prva šansa već večeras na gostovanju kod Šefild Venzdeja. Ako rezultat dozvoli naravno, pošto je 21-godišnji vezista tek stigao u četu Nila Vornoka.

A Kardif se obavezao - 14 utakmica u startnoj postavi do kraja sezone! U suprotnom, plaćaće penale Liverpulu. Vornok nije nezadovoljan zbog takvog poslovnog poteza. Štaviše, misli da će izvući najviše iz popularnog Gruje.

"Želeo sam dvojicu igrača, ali me drugi nije ubedio da želi da dođe. Onda sam razgovarao sa Markom i bilo je očigledno da on hoće. Tek posle su mi rekli da su predstavnici dva ili tri kluba želeli da razgovaraju sa njim, ali on je jedan od onih momaka koji drže reč, a mi smo se baš dobro sporazumeli prvi put kad smo se sreli", rekao je Vornok.

Da li mu pravi problem to što mora da ga forsira po svaku cenu?

"Ne moram, ali plaćaćemo ako ne bude tako. To je prihvatljivo da budem iskren. Ja želim da on igra. Nisam ga doveo tek tako. On je dobar momak, dobar igrač. I baš želi da izađe na teren i nadiše se svežeg vazduha. Mnogo puta sam razgovarao sa igračima koji neće da idu na pozajmice jer zarađuju milione. Tužno je to. Kad si mlad trebalo bi da igraš fudbal. I to je sve što Grujić želi".

Sasvim je drugo pitanje da li će mu se želja obistiniti baš protiv Šefilda.

"U konkurenciji je, moraćemo da vidimo. Nije igrao još od novembarske utakmice za reprezentaciju Srbije. U Liverpulu su doduše dosta temeljni kad je sprema u pitanju, imao je dobar trening sa nama, pa ćemo videti", kaže Vornok.

Kako god, Velšane ne očekuje lak posao na Hilsborou. Tamo su dobili samo dve od poslednjih 18 utakmica. Poslednju 2013. godine.

ENGLESKA 2 - 28. KOLO

Petak

Derbi - Bristol Siti 0:0

Subota

16.00: (1,65) Aston Vila (3,80) Barnsli (5,50)

16.00: (2,45) Bolton (3,10) Ipsvič (3,10)

16.00: (1,45) Fulam (4,40) Barton (7,25)

16.00: (3,10) KPR (3,20) Midlzbro (2,40)

16.00: (2,20) Lids (3,10) Milvol (3,60)

16.00: (2,60) Norič (3,10) Šefild Junajted (2,85)

16.00: (1,85) Preston (3,40) Birmingem (4,60)

16.00: (3,20) Reding (3,40) Brentford (2,25)

16.00: (2,85) Sanderlend (3,20) Hal (2,55)

16.00: (1,50) Vulverhempton (4,20) Notingem (6,75)

18.30: (2,90) Šefild Venzdej (3,10) Kardif (2,55)

*** kvote su podložne promenama