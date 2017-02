U Arsenalu i Venger počeo da pominje titulu: Ako je prvenstvo gotovo za nas, onda je i za ostale

„Nikad se ne zna, možda ćemo smanjiti razliku u odnosu na Čelsi“, kaže francuski stručnjak

Ili sami sebe hrabe ili „mažu oči“ navijačima. Nema trećeg, jer iz Arsenala ovih dana sve češće pominju - titulu.

Ili, makar, da trka za šampionskim naslovom nije izgubljena. Najpre se oglasio štoper Škordan Mustafi, najavom da će se boriti do kraja prvenstva i da šanse za krunom još postoje, a već narednog jutra po sličnoj matrici govorio je i Arsen Venger.

„Nikad nije gotovo. Bar mi ne smemo da se ponašamo kao da je gotovo. Čak i ako vi (novinari, op. aut.) mislite da jeste, smatram da nije. Ako je prvenstvo završeno za nas, onda je i za sve ostale ekipe. Jer svi smo tu negde. Izjednačeni. Borba za svaku poziciju će biti jaka. Kao i uvek u Premijer ligi, s tim da je ove sezone ona možda jača nego ikad“, ocenio je šef struke Tobdžija.

Čelsi je 12 koraka ispred njih. Dobio ih je minule sedmice (3:1), uvećao razliku na 12 bodova. Teško se to stiže, ali...

„Moramo da se usredsredimo na to da ostanemo prvi vrhu, jer se nikad ne zna... Možda ćemo i uspeti da smanjimo razliku u odnosu na Čelsi. S tim da Plavci nemaju mečeve tokom sedmice, pa su zato u veoma dobroj poziciji“.

Arsenal ima zicer - ako to za njih, uopšte, postoji - tako što u subotu od 13.30 na svom stadionu čeka Hal, dok će lider Premijer lige u goste Barnliju.

„Ovo je period sezone u kome svi moramo da se držimo zajedno, posvetimo se obavezama i odgovorimo na loše rezultate. Arsenal je satkan od takvog materijala da je čvrst i jedinstven kad dog stvari ne idu u pravcu u kome očekujemo. Hvala vam što brinete o meni i tome kako se osećam, ali to nije važno. Profesioanalc sam i moram da radim svoj posao. A to je da u bitnom trenutku sezone pokažem od čega je Arsenal napravljen. S tim u vezi, bitno je da navijači budu uz ekipu i podržavaju je na svaki mogući način. Nisam ja u pitanju, Arsenal je. Isto tako, nije važno šta ljudi misle (o meni), već kakav ćemo rezultat ostvariti na narednoj utakmici“, dodao je Arsen Venger.

Mohamed Elneni će biti spreman za meč sa Halom, pošto se vratio sa Kupa afričkih nacija, gde je sa Egiptom poražen u finalu od Kameruna, dok je van stroja povređeni desni bek Ektor Beljerin.

