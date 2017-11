U Borcu obećavaju: Dželati nam ne mogu ništa, ostajemo u Superligi!

“Ovo je sramota našeg fudbala, izrugivanje sudija”, dodaje golman Bajić

Prođe već skoro pola sezone, a Borac i dalje prikovan za dnu tabele. Smatraju u Čačku: ne samo njihovom krivicom, već i zato što sudije otvoreno rade protiv Zebri. Tako se bar da naslutiti iz reči sportskog direktora Ivana Stevanovića posle poraza u Subotici, koji će najmanje pamtiti po rezultatu 3:1 u korist Spartaka.

Subotičani su, naime, do izjednačenja stigli posle penala koji je toliko razljutio goste da su zbog burnih protesta crvene kartone dobili i Lazar Jovanović i Amer Dupovac zbog čega je početak drugog poluvremena kasnio pošto su Čačani protest iskazali sedeći na terenu, leđima okrenuti ka centru igrališta.

Stevanović diže glas protiv navodne sudijske građe na Gradskom stadionu.

"Ostaćemo u ligi, iz inata, iz ponosa, a zbog pravde koja nas je i u subotičkoj farsi mimoišla. Ništa nije slučajno, niti iz nehata, da bi se sumnjive i štetne odluke arbitara po FK Borac kao lavina iznova i iznova obrušavale na moje momke koji časno nose dres našeg kluba. Sutra u 15 časova, održaćemo vanrednu konferenciju za medije, da bi se naš glas čuo zbog fudbala i igre koja zaslužuje više poštovanja" kaže Stevanović.

Igračima Borca ništa ne zamera. Naprotiv, obećava opstanak u eliti.

"Zahvaljujem se mojim momcima, Borčevim Zebrama. Oni su se lavovski borili za dres i grb kluba koji ne bez razloga živi 91 godinu. Podržavam ih i bodrim, jer dželati nam ne mogu ništa. Mi ostajemo ne samo u igri, nego i u Superligi. To obećavam timu, navijačima i sportskoj javnosti".

Golman Vladimir Bajić, koji je nasmejao fudbalsku javnost u Srbiji time što je svaki kontakt s loptom koristio da je ispuca preko tribina, takođe je iznerviran dešavanjima sa severa zemlje.

"Ovo je sramota našeg fudbala, a sudijska odluka nije ništa do izrugivanje. Dva crvena kartona... Zašto, pitam se, a i svi smo to učinili na terenu. Gde smo došli, to vidimo a da moji saigrači to nisu zaslužili, to se iz priloženog vidi. Pa smejali smo se svemu i na terenu, iako situacija nije smešna, već žalosna. Ko je gledao, podeliće utisak, ko nije, neka pogleda i dobro razmisli. Kome to treba?", pita se Bajić.

Čeka se reakcija uprave Superlige, verovatno neće ništa rešiti...

