U derbiju nema umora - nikad

"U odbrani smo malo zakazali, nismo uspostavili našu prepoznatljivu igru, Partizan je to iskoristio i zasluženo pobedio", kaže Marko Gudurić

Veličina slova A A A

Ništa od novog rekorda ABA lige. Crvena zvezda je stala tamo gde je zaustavljena u sezoni 2014/2015 i pretrpela prvi poraz u regionalnom takmičenju, posle 20 uzastopnih pobeda.

Poraz kao poraz po sebi nema veliki rezultatski značaj, ali je stigao od večitog rivala, pa samim tim sa sobom novi znato veću težinu.

"U odbrani smo malo zakazali, nismo uspostavili našu prepoznatljivu igru, Partizan je to iskoristio i zasluženo pobedio. Čestitam svojim saigračima na borbi, idemo dalje, vezali smo dva poraza posle ovih velikih pobeda, to se dešava, to je sport. Čeka nas još mnogo velikih utakmica ove sezone, spremamo se već od sutra za sledeći izazov", rekao je Marko Gudurić.

Da li vas je možda stigao umor, sezona je pakleno teška?

"Nema u derbiju umora, nikad".

Tek sledi najvažniji deo sezone.

"Naravno, posle CSKA imamo još dve utakmice ABA lige, pa tek onda kup. Idemo polako od utakmice do utakmice, spremamo se. Derbi je derbi, to je velika borba, svako može da pobedi. Partizan je ovoga puta slavio i to je to".

Čini se da je Gudurić posle nekoliko slabijih partija ponovo bio na visini zadatka.

"Ne bih se složio, pronašao sam svoju ulogu, pronalazim je iz utakmice u utakmicu, pobeđuje ekipa, tako da sam i ja zadovoljan svojom igrom. Naravno, uvek može bolje i biće bolje", dodao je miljenik Zvezdine publike.

(FOTO: Star Sport)