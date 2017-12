U dve nedelje dva poraza tragično loše Voše od poslednjeg na tabeli! Penal u 88. minutu odlučio derbi na Čairu

I to vrlo ubedljiv

Bio je decembar 2009. godine, Frenk Egarevba, sada verovatno u većem delu Srbije zaboravljeni Nigerijac, postigao je jedini gol na utakmici. Javor upisao poslednju pobedu na gostovanju kod Vojvodine. Osam godina i četiri dana kasnije Voša je sebi dozvolila da se Javor iživljava na stadionu "Karađorđe". Ubedljivih 3:0 za goste iz Ivanjičane i njihov barem privremeni beg sa začelja superligaške tabele.

Vuk Mitošević, koji je računajući i fudbalsko školovanje u Voši proveo čak 14 sezona, označio je početak Vošine agonije, da bi početkom drugog poluvremena, u razmaku od samo dva mintua Aleksa Amanović i Alija Krnić i definizivno potvrdili da se bodovi sele u Ivanjicu.

Možda i bitnije, Amanović i Krnić su definitivno potvrdili koliko nisko je pao novosadski klub, koji je u poslednje dve sezone stizao do plej-ofa za Ligu Evrope, da bi posle mandata Dragoslava Vukovića i Dušana Mijića došao u situaciju da u visi i plasman u plej of Superlige.

U poslednjih šest kola samo dva boda je osvojila Vojvodina. Doduše, s obzirom na razvoj situacije na drugim utakmicama očajne igre Novosađana na tabeli čak i nisu tako plastično prikazane. Gore su one no što se čini po pogledu na tabelu. Pre dve nedelje su na svom terenu izgubili od tada poslednjeplasiranog Borca i dozvolili Čačanima da fenjer prepuste baš protiv Javoru. Potom remi sa Partizanom i sada ovaj debakl. Ne piše se dobro Voši. Mogao je to da vidi i juče imenovani sportski direktor Saša Drakulić. Ozbiljan ga posao očekuje u januarskom prelaznom roku ako misli makar da zaustavi Vošino propadanje.

Što se tiče drugih utakmica u terminu od 13 sati - svi zajedno su postigli golova koliko Javor sam. Filip Ivanović je pogodio za minimalac Radnika u Zemunu, a tri boda na strani osvojila je i Mačva slomivši otpor Rada u finišu meča na Banjici. U 88. minutu je pogodio Miodrag Gemović, a u drugom minutu sudijske nadonade i Nikola Milinković - 2:0.

Dramatično je bilo i u poslednjim minutima današnjeg derbija na Čairu, pošto je Radnički do pobede od 1:0 stigao zahvaljujući pogotku Milana Pavkova sa penala u 88. minutu utakmice. Prethodno je Lazar Arsić šutirao, a Darko Puškarić po mišljenju sudije Jovana Šegrta rukom zaustavio loptu.

Bilo kako, Pavkov je tako stigao do 14. gola u sezoni što ga stavlja na drugo mesto liste najboljih strelaca Superlige, odmah uz Ričmonda Boaćija, a stepenik ispoda Aleksandra Pešića.

A da Čukin gorak ukus bude potpun: Asmir Kajević je sa terena iznet na nosilima. Doznali smo: dvostruki prelom ruke.

Superliga, 21. kolo:

Voždovac - Spartak 2:3 (0:1)

/Filipović 79, Ćirković 85 - Savković 26, 81, Ivanović 51pen/

Subota:

Rad - Mačva 0:2 (0:0)

/Gemović 88, Milinković 92/

Radnički Niš - Čukarički 1:0 (0:0)

/Pavkov 88pen/

Zemun - Radnik 0:1 (0:0)

/Ivanović 62/

Vojvodina - Javor 0:3 (0:1)

/Mitošević 32, Amanović 53, Krnić 55/

Nedelja

