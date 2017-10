U Humskoj se čulo - Đukiću, odlazi! On poručio: Nije dobro, umorni smo

"Ne zameram ništa igračima, osetio se umor. Nema ideja, nismo uspeli da stvorimo šanse. Sve je to fudbal, događa se...", poručio je trener crno-belih

Navijači Partizana bili su nezadovoljni igrom i remijem u duelu sa Čukaričkim u 12. kolu Superlige, a po završetku utakmice sa jednog dela tribina nekoliko puta se čula poruka - "Đukiću, odlazi!". Nije to bilo toliko glasno i trajalo je kratko, ali je to prva takva situacija na stadionu Partizana ove sezone.

Očekivano, ni trener crno-belih nije bio zadovoljan izdanjem svoje ekipe, a objasnio je da je umor glavni razlog za to.

“Nije dobro, ne možemo da budemo zadovoljni. Nismo uspeli da uspostavimo kontrolu igre i dominaciju. Ne zameram ništa igračima, osetio se umor. Nema ideja, nismo uspeli da stvorimo šanse. Sve je to fudbal, događa se.... Ovaj ritam sreda - nedelja iscrpljuje”, rekao je Đukić za televiziju Arena sport.

Partizan sada zaostaje četiri boda za vodećom Crvenom zvezdom.

