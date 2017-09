U mislima Mađarska, na horizontu Italija

Plasman u četvrtfinale je prioritet

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Istanbula)

Odmarali su košarkaši Srbije u petak i subotu, čime su dobili dovoljno vremena da razbistre glave, napune baterije i posvete se sledećem izazovu na putu do medalje - Mađarskoj (RTS, 14.15).

Prioritet je jasan - pobeda. Mađarska ne bi trebalo da predstavlja veći izazov za najbolje srpske asove, koji su još prethodne noći saznali ime narednog protivnika. Italija je uz simultanku Marka Belinelija i dobru rolu Nikola Melija isprebijala Fince i okončala lepu skandinavsku bajku.

Zato je pred Srbijom utakmica od velikog značaja. Ne zato što je protivnik najviše klase, jer to objektivno nije, već je selektor Aleksandar Đorđević u situaciji da još jednom iskoristi trenutak da ravnomerno podeli minutažu kako bi se uz što manji utrošak energije došlo do pobede. Ali i uradila pretposlednja provera pred najvažniju utakmicu na turniru - četvrtfinalnu.

Mada je pobeda zaista prioritet i u nju niko ne sumnja, u ovoj utakmici zadatak srpskih košarkaša biće da zaustave dvojicu „privatnika“ - Adama Hangu i Davida Vojvodu. Statistički, novi Barselone i iskusni šuter Solnoka gotovo su na identičnim brojkama u svim kolonama - beleže po 17 poena, između tri i četiri asistencije i skokova po meču. Mada, nije potrebna statistika da bi se znala snaga mađarskog tima - šut dvojice najboljih igrača.

"Radi se o ekipi koja ima dva apsolutna lidera – Hangu i Vojvodu. Ima trenera Ivkovića koji je sa ekipom jako dugo. Svi se dobro poznaju, Keler na poziciji centra daje im pokretljivost, snagu. Vrlo su okretni i pokretljivi, imaju napadčku tranziciju koju moramo da zaustavimo. Kad se jedan igrač digne i u formi je, kao što je to Adam Hanga, on donosi ekstra kvalitet svojoj ekipi. Mi to moramo da limitiramo", poručio je Đorđević na treningu u petak popodne.

Selektor Mađarske Stojan Ivković rekao je srpskim medijima da je ime pobednika unapred poznato i da će meč sa Srbijom doći kao čas za njegove pulene, kojima će biti velika čast da igraju protiv svetskog i olimpijskog vicešampiona. Ali, Adam Hanga ne diže belu zastavicu unapred.

"Nastavićemo da igramo kao tim. Biće teško protiv Srbije koja je težak protivnik, ali nećemo podići ruke i predati se bez borbe. Srbija je jedan od favorita na turniru. Bolji su od nas, imaju bolje igrače. Mi se držimo toga da igramo kao tim", jasan je Adam Hanga.

Simonović za MOZZART Sport: Momci super guraju, ne bih se ljutio da bude najsjajnija medalja

Dobru šansu imaće srpski centri da se dodatno razigraju. Mađarska ima pokretnog Akoša Kelera i Kemala Karahodžića, ali ni jedan, ni drugi nemaju dovoljno kvaliteta, ni snage da se nose sa trilingom Kuzmić - Marjanović - Štimac. Takođe, meč sa severnim susedima trebalo bi da posluži i Vladimiru Lučiću da pronađe svoj momentum, jer je od početka turnira osetno prisustvo određene doze nervoze kod njega, odnosno prevelike želje da ispuni napadačke zadatke. O tome je nekoliko puta pričao i selektor Đ​orđević.

Sve je u rukama Srbije. Samo treba da počne utakmicu kako treba i slomi rivala što pre. Posle će biti lakše.

11.30: (1,35) Letonija (16,00) Crna Gora (3,50)

14.15: (1,05) Srbija (27,00) Mađarska (10,00)

17.45: (1,05) Španija (27,00) Turska (10,00)

20.30: (1,50) Hrvatska (14,5) Rusija (2,85)

(FOTO: Fiba.basketball)