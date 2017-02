U susret Kupu: Po čemu je Partizan drugačiji od svih i kada će pasti Rakočevićev rekord? Svi najkorisniji igrači i najbolji strelci u 21. veku!

Nekoliko zanimljivih brojki uoči početka završnog turnira srpskog Kupa

Mega Leksu se tron na niškoj tvrđavi trese, napadi stižu sa sedam različitih strana. Sada nas još samo sati dele od početka jubilarnog petnaestog izdanja Kupa Radivoja Koraća, gde će Dejan Milojević i njegova mlada četa pokušati da odbrani Žućkovu levicu, a Crvena zvezda, Partizan, FMP, Dunav, Vršac, Dinamik i Spartak pokušaće da dođu do svetog grala srpske košarke.

Dosadašnja iskustva iz svih duela najboljih srpskih klubova na Kupu naučila su nas da uvek postave lestvicu na jedan nov nivo i što je najvažnije - nikada nije dosadno.

Odbrojavanje može da počne – kreću bitke za prvi trofej u sezoni

Zato smo na dan početka završnog turnira Kupa Radivoja Koraća odlučili smo da za vas izvučemo nekoliko zanimljivih brojki, ali i sastavimo listu najkorisnijih igrača svih turnira u 21. veku, kao i najboljih strelaca.

Pitanje koje se odmah na startu nameće jeste - kada će pasti rekord Igora Rakočevića star ravno deceniju i po? U jubilarnom desetom izdanju Kupa Jugoslavije, tadašnja vedeta Budućnosti pružila je dosad najbolji performans i u tri utakmice pribeležila čak 81 koš. Što je učinak koji teško da će biti oboren u poslednje vreme, jer je 24-godišnji strelac tada igrao kao navijen. Malo ko može da zaboravi uzbuđenje i neizvesnost finalne bitke Budućnosti i Partizana odigrane 28. aprila u krcatoj Morači. Upravo Rakočević bio je trn u oku tima Duška Vujoševića u većem delu susreta, ali na kraju nije imao dovoljno vatrene moći da sam zaustavi Parni valjak. Strašne uloge u Partizanovom podvigu imali su Miloš Vujanić sa 30 i Jovo Stanojević sa 24 poena.

Mada je Vujanić tada zasluženo odneo titulu najkorisnijeg igrača Kupa, epitet najboljeg strelca odneo je Rakočević. On je u četvrtfinalu Ibonu spakovao 21 koš, da bi Hemofarmu ubacio 29 poena, a onda najbolje sačuvao za kraj i susret s Partizanom. Za ukupno 81 poen.

Ne računajući prvi nacionalni Kup u trećem milenijumu, kada se do trofeja dolazilo kroz polufinalne i finalne okršaje, izdanja do danas igrana su kroz sistem tri utakmice, počev od četvrtfinala. je Veselin Petrović sproveo Partizan kroz Leskovac i u finalu pobedio Zdravlje sa 79:66. Tada je u dve utakmice zablistao čuveni košarkaš Zdravlja Zoran Nišavić sa ukupno 46 poena, računajući obe utakmice na turniru.

Najbliži obaranju Rakočevićevog rekorda bio je Dejan Milojević na Kupu Radivoja Koraća odigranom 2005. godine. Tada neumoljivi košgeter Parnog valjka ubeležio je tri odlična izdanja sa ukupno 79 koševa i po tome je rekorder, gledajući trenutak otkad kup takmičenje uzima naziv po legendarnom Radivoju Koraću.

U četvrtfinalu Milojević je Ergonomu smestio 18 poena, u narednom koraku, protiv Atlasa pogodio je 27 poena, da bi u finalu protiv Refleksa (sadašnjeg FMP Železnika) imao ogromnih 34 poena! Ali, tada je trofej podigao tim iz Železnika, najviše zahvaljujući odličnom Bojanu Popoviću i njegovih 25 poena. Upravo je nekadašnji plejmejker poneo zvanje MVP turnira.

Tokom godina bilo je još ozbiljnih pokušaja da se sruši učinak Igora Rakočevića. Ali, nedovoljno dobrih. Nekadašnji strelac Hemofarma (danas Vršac) Rašad Rajt je 2006. godine pribeležio 61 koš iz tri utakmice, Miroslav Berić je 2001. godine imao 63 poena. Ipak, poslednji igrač koji je zaista bio najbliži da postavi lestvicu na nove visine upravo je Igor Rakočević. Ovog puta kao kapiten Crvene zvezde. Po zlu i nemilim scenama pamti se finale Kupa te 2013. godine, odigrano u Kragujevcu. Žestoka tenzija na tribinama, uletanje navijača dva tima na parket, protivpožarni aparati i utakmica koja je trajala dva dana. Na kraju je Crvena zvezda uzela pehar pobedom nad crno-belima rezultatom 78:69, a Rakočević je bio najefikasniji u tri utakmice sa ukupno 60 pribeleženih koševa.

U naredna tri završna turnira Kupa Radivoja Koraća najefikasniji igrači imali su manje od 50 koševa na tri meča. U Beogradu 2014. najbolji strelac bio je Raško Katić sa 45 poena, od čega je čak 21 dao Megi u dramatičnom finalu (81:80), kada je Nikola Jokić promašio šut za pobedu. Sledeće godine Luka Mitrović našao se na podijumu sa novim peharom Kupa u rukama, ali i tek 34 koša kroz ceo turnir, što ga je tada učinilo najboljim od svih.

A onda je prošle sezone, u Meginom istorijskom pohodu na Žućkovu levicu iz trećeg pokušaja, Nikola Ivanović bio proglašen i za MVP i najboljeg strelca, sa samo 37 poena. A čak 24 koša Partizanu je ubacio u poslednjoj borbi, završenoj Meginom pobedom rezultatom 85:80.

Inače, Nikola Ivanović tada je ušao u probrano društvo onih koji su uspeli da objedine dve individualne nagrade u 21. veku. Tačnije, uradio je to odmah posle Luke Mitrovića, a ranije je to učinio samo još Danilo Anđušić, u Nšu 2012. godine. Prvi košarkaš koji je otvorio vrata je Novica Veličković tri sezone ranije, takođe u Čairu. Partizanov Ubica je tada igrao možda i najbolju košarku karijere, a Partizan je na vrh odveo sa 53 koša u tri utakmice, a zajedno sa Urošem Tripkovićem nadigrao je Crvenu zvezdu sa 80:65. Tripković je imao 17, a Veličković 16 poena.

Sadašnji kapiten Partizana može da se pohvali još jednim dostignućem. On je, naime, jedini igrač uz neponovljivog Dražena Petrovića koji je dva puta zaredom bio najbolji strelac završnih turnira. Veličković je to učinio 2008. i 2009. godine, sa ukupno 98 koševa u šest utakmica, dok je Petrović uradio nešto što niko nikada nije. Verovatno i neće u skorije vreme. Jedan od najboljih košarkaša ikada viđenih je na turniru odigranom 1986. godine u Novom Sadu premašio cifru od 100 koševa i to u samo dve utakmice. Imao je tačno 101 poen, a čak 46 pogodio je u finalu protiv Bosne i pobedi rezultatom 110:98.

Godinu dana ranije, na 20. jubilarnom Kupu Jugoslavije odigranom u Osijeku Petrović je imao 63 poena iz dva meča, a Cibona se tada okitila lovorikama. Košarkaški Mocart je u oba slučaja bio i najbolji strelac i MVP turnira.

Inače, Partizan je jedini klub u kompletnoj istoriji nacionalnih kupova, počev od prvog izdanja iz 1959. godine, pa do danas, čiji su igrači čak pet puta zaredom poneli odličje najkorisnijeg igrača turnira. Bilo je to u periodu od 2008. do 2012. godine, a redom su laskavo priznanje uzimali Milenko Tepić, Novica Veličković, Aleks Marić, Džejms Gist i Danilo Anđušić.

S tim na umu, Partizan je i jedini tim otkako je uvedena bitka za Kup sa pet uzastopnih titula, u istom periodu. Pre toga rekord je držala Cibona sa četiri pehara, uzeta između 1980. i 1983. godine, sa sve legendarnim Krešimirom Ćosićem. Četiri individualna priznanja pokupila su Mihovil Nakić, Andro Knego (1981. i 1983. godine) i već pomenuti Krešimir Ćosić.

NAJBOLJI IGRAČI I STRELCI NACIONALNOG KUPA

1999/00 Veselin Petrović (Partizan); Zoran Nišavić (Zdravlje) 46 (2)

2000/01 Igor Rakočević (Budućnost); Miroslav Berić (Partizan) 63(3)

2001/02 Miloš Vujanić (Partizan); Igor Rakočević (Budućnost) 81(3)

2002/03 Redži Frimen (FMP Železnik*); Nebojša Bogavac (Hemofarm) 55(3)

2003/04 Goran Jeretin (Crvena zvezda); Ognjen Aškrabić (Refleks*) 52(3)

2004/05 Bojan Popović (Refleks); Dejan Milojević (Partizan) 79(3)

2005/06 Goran Jeretin (Crvena zvezda); Rašad Rajt (Hemofarm) 61(3)

2006/07 Dragan Labović (FMP Železnik); Uroš Tripković (Partizan) 42(3)

2007/08 Milenko Tepić (Partizan); Novica Veličković (Partizan) 43(3)

2008/09 Novica Veličković (Partizan); Novica Veličković (Partizan) 53(3)

2009/10 Aleks Marić (Partizan); Miroslav Raduljica (FMP Železnik) 55(3)

2010/11 Džejms Gist (Partizan); Filip Čović (FMP Železnik) 50 (3)

2011/12 Danilo Anđušić (Partizan); Danilo Anđušić (Partizan) 36(3)

2012/13 Demarkus Nelson (Crvena zvezda); Igor Rakočević (Crvena zvezda) 60(3)

2013/14 Vasilije Micić (Mega Vizura); Raško Katić (Crvena zvezda) 45(3) 21F

2014/15 Luka Mitrović (Crvena zvezda); Luka Mitrović (Crvena zvezda) 34(3)

2015/16 Nikola Ivanović (Mega Leks); Nikola Ivanović (Mega Leks) 37(3) 24F

(Sezona, mesto odigravanja Kupa, ime i prezime najkorisnijeg igrača, tim, ime i prezime najboljeg strelca, tim, broj poena, broj utakmica)

* - FMP je nosio ime Refleks od 2003. do 2005. godine

SVI ISHODI FINALA NACIONALNOG KUPA U 21. VEKU

1999/00: Partizan - Zdravlje 79:66

2000/01: Budućnost - Partizan 87:72

2001/02: Partizan - Budućnost 88:81

2002/03: FMP Železnik - Hemofarm 88:67

2003/04: Crvena zvezda - Refleks 91:89

2004/05: Refleks - Partizan 88:84

2005/06: Crvena zvezda - Hemofarm 80:65

2006/07: FMP Železnik - Partizan 73:61

2007/08: Partizan - Hemofarm 73:64

2008/09: Partizan - Crvena zvezda 80:65

2009/10: Partizan - FMP Železnik 72:62

2010/11: Partizan - FMP Železnik 77:73

2011/12: Partizan - Crvena zvezda 64:51

2012/13: Crvena zvezda - Partizan 78:69

2013/14: Crvena zvezda - Mega Vizura 81:80

2014/15: Crvena zvezda - Mega Leks 80:74

2015/16: Mega Leks - Partizan 85:80

PIŠE: Nikola Stojković (nikolaS_sN)

(FOTO: MN press / MOZZART Sport)