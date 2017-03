Ubica Hečer nije dozvolio novog Nolana Smita! Partizan iz grotla Pionira ide po finale u Zagreb (VIDEO)

U spektakularnoj atmosferi i potpuno ludoj završnici, Partizanov Amerikanac je bio junak pobede koja ostavlja živim san crno-belih o tituli i Evroligi

"Imamo jedan problem - što mi stvarno volimo da dođemo ovde, pa ćemo morati da se vratimo", rekao je trener Partizana Aleksandar Džikić posle prvog polufinalnog duela sa Cedevitom na Jadranu. I ispostavilo se da je bio u pravu. Crno-beli su večeras u Pioniru pobedili Cedevitu sa 74:73 i igraće sledeće subote u Zagrebu majstoricu za finale regionalne lige.

Ako je neko igrao dramatične završnice ove sezone, onda je to Partizan. I očigledno da drugačije nije moglo da bude ni večeras u krcatoj hali Pionir. A taj Pionir klanja se Vilu Hečeru.

Partizanov Amerikanac poneo je titulu junaka večeri, kada je 2,2 sekunde pre kraja pogodio pobedonosni koš sa "kapice" i to preko protivničkog igrača. A samo par trenutaka posle toga delovalo je da je će drama imati tužan kraj jer je neumorni Rajan Boutrajt trojkom doneo vođstvo gostima od 74:73 i zapretio da će krenuti stopama Nolana Smita koji je pre tri godine presudio Partizanu u Areni i ostavio ga bez Evrolige.

Inače, ponovo je cela utakmica stala u poslednja dva minuta. Kada je Vanja Marinković, do tada napadački ne preterano raspoložen, na minut i po pre kraja pogodio trojku za 69:65 delovalo je da je Partizan prelomio utakmicu. Uspeo je međutim, da prokocka Partizan plus pet na manje od minut do kraja.

Kuriozitet je da je beogradska ekipa posle dugo vremena, možda i prvi put ove sezone igrala u kompletnom sastavu. A na kraju je taj sastav ispraćen povicima sa tribina "Hoćemo pobedu, pobedu u Zagrebu".

Za razliku od prve utakmice u Zagrebu, crno-beli su večeras mnogo čvršće i jače ušli u duel. Valjda nošeni energijom sa tribina, kakva verovatno nije viđena poslednjih par godina, igrači Partizana su grizli za svaku loptu.

Nisu doduše, svaki put uspevali da realizuju ono što su zamislili, ali je takav pristup bio više nego dobra polazna osnova da uđe u otvorenu i ravnopravnu borbu sa hrvatskim šampionom koji je najavio da dolazi u Beograd da u hali Pionir završi polufinalnu seriju.

Očekivano, centar Miro Bilan i neuhvatljivi američki bek Rajan Boutrajt pravili su najveće probleme domaćinu na startu utakmica, pa i dalje. Ipak, još jedna razlika u odnosu na prethodni okršaj ovih rivala bila je činjenica da su crno-beli večeras u prvom poluvremenu pogađali šuteve sa distance, pre svega za tri poena.

Ako je pomenuti tandem gostiju predstavljao enigmu za Partizan, onda može da se kaže da je Stefan Birčević u prvih 20 minuta bukvalno razneo odbranu Cedevite jer je samo u ovom periodu postigao 15 poena, uz tri trojke i šest skokova. Birčević je često izvlačio protivničke igrače dalje od koša i onda koristio šut.

Takva igra, uz sasvim solidnu rolu Vila Hečera koji je podsetio na igre pre problema sa salmonelom, donela je ekipi Partizana sedam poena prednosti u većem delu prvog poluvremena, a na početku drugog i velikih plus 10 (44:34).

Očekivano, Cedevita nije pala posle toga, veoma brzo se vratila u život i stigla do izjednačenja. Bilan i Boutrajt su najavili novu neizvesnu završnicu, kakvih smo se ove sezone baš nagledali kada je Partizan u pitanju.

Treća utakmica serije igra se 1. aprila u Zagrebu.

ABA LIGA: Partizan - Cedevita 74:73 (20:13, 19:21, 17:17, 18:22)

Dvorana: Pionir. Gledalaca: 7.500 (sajt ABA lige). Sudije: Jovčić, Petek, Majkić

PARTIZAN: Robinson, Ratkovica 2, Vrabac 2, Marinković 5, Veličković 8, Majstorović, Birčević (18p, 11sk), Koprivica 4, Andrić 3, Hečer 23, Gordon 3, Luković 6

CEDEVITA: Džejms 8, Krušlin 3, Boutrajt 25, Katić 2, Babić, Žganec 2, Bilan (16p, 10sk), Šurna 10p, Begić 2, Tomas 5, Arapović

(FOTO: MN Press, Star sport)