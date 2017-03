Učini to ponovo Ranijeri! Samo sad u Italiji?

Stigla prva ponuda na sto doskorašnjeg trenera Lestera

Veličina slova A A A

Šanse nisu velike, ali na Siciliji su spremni da sve stave na kocku. Uostalom, Mauricio Zamparini bi uskoro trebalo da predsedničku fotelju preda doskorašnjem radio i TV prezenteru Polu Bakaljiniju, pa se navijači nadaju da će sa njim otići i praksa smena trenera na svaku promena vazdušnog pritiska. Posebno ako novi predsednik uspe da dovede neko zvučno ime. A kako je Bakaljini čovek iz sveta šou-biznisa zna on da trenutno nema zvučnijeg od Klaudija Ranijerija!

Rimski Korijere delo Sport, naime, u današnjem izdanju navodi da je Palermo kontaktirao Ranijerijeve zastupnike sa namerom da ga dovede na Siciliju!

Naravno, neće to ići tako lako. Pod broj jedan, sadašnji trener Dijego Lopez ima ugovor do 2018. godine, a to je čak i najmanji problem. Veći je kako ubediti Ranijerija da izbaere baš Rosanere, koji trenutno koračaju na ivici ambisa i sedam bodova su ispod crte za opstanak u Seriji A. Tu je i plata, a sigurno je da bi Ranijeri na drugim mestima mogao da naplati onu čudesnu šampionsku titulu iz Lestera.

Sa druge strane, on je i čovek koji voli izazovne sredine. Kaljari i Fjorentinu već je vodio u Seriji B i doveo ih do elite.

A samo zamislite, bar na trenutak, da i sa Palermom uspeo da napravi... Nešto veliko. Mada znamo da je nemoguće... Ali bilo je i u Lesteru, zar ne? Istina, koliko god nam Palermo izgleda kao pravi klub za Ranijerija teško da će sada imati i promil šanse da ga dovede.

(FOTO: Action Images)