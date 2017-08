UŽIVO - POSLEDNJI DAN PRELAZNOG ROKA!

Pratite iz minuta u minu dešavanja poslednje dana fudbalske pijace

Veličina slova A A A

Srećan "deadline day" svima koji slave! Sa vama je Aleksandar Gligorić. Stigli smo na kraj dvomesečnog druženja tokom kojem smo zajedno pratili dešavanja u sasvim sigurno najluđem prelaznom roku ikada. Ali nije još gotovo. Štaviše, tek će danas da bude ludnica... Družićemo se do ponoči, ali i posle toga ako treba.

10.58 - Mlado krilo Jan Karamo iz Kaena je na putu ka Milanu gde treba da obavi lekarske preglede i potpiše za Inter. Visna transfera bi trebalo da iznosi 8.000.000 evra

10.56 - Ko će uhvatiti Rijada Mareza? Pominju se Mančester Junajted, Arsenal, Čelsi, Barselona... Opširnije OVDE.

10.52 - Ako Čelsi kupi Drinkvotera, Lesterova prva meta je Adrijen Silva iz Sportinga koji je i letos bio na pragu prelaska u tabor Lisica. Juče su izvisili za Krihvojaka koji je odabrao VBA i pozajmicu bez prava otkupa ugovora...

10.49 - Ljudi, ovo bi mogao da bude totalni fijasko za Čelsi! Oks ih je ispalio juče, a isto namerava i Ros Barkli. Iako Plavci nude 30.000.000 evra za vezistu Evertona, on bi radije u Totenhem jer želi da radi sa Poketinom...

10.45 - Tu je i Džoni Evans. Sprema se i njegov veliki transfer u finišu. VBA će morati da ga pusti za 30.000.0000 evra. Arsenal je favorit, potom idu Lester i Mančester Siti. Ali situacija se menja iz minuta u minut. Stay tuned...

10.40 - Juče je dogovoreno da Renato Sančes prelazi iz Bajerna u Čelsi, ali uslovi su malo drugačiji od onih koje ste čitali juče. Bajern ipak nije dao Svonsiju opciju otkupa ugovora. Nemački mediji tvrde da je Svonsi za pozajmicu platio 8.500.000 evra, a ostrvski mediji tvrde da pozajmica košta 3.000.000.

10.38 - Spreman je i Everton za ludnicu u finišu prelaznog roka. Karamele traže napadača, želje su bili Dijego Kosta i Džejmi Vardi, ali nerealne želje. Sada je u prvi plan iskočio Miši Batšuaji iz Čelsija.

10.34 - Nakon što im je Liverpul odbio 28.000.000 evra za Mamadua Sakoa, Kristal Palas se okrenuo još jednom skupocenom pomašaju od štopera. Palas trenutno nudi 25.000.000 evra za Elijakima Mangalu iz Mančester Sitija. Prosto je greh da neki klubovi imaju velike pare...

10.31 - Vilfird Boni je pristao na ponudu Verone da se preseli na pozajmicu u ovaj klub. Ali Italijani moraju da se dogovore sa Sitijem i oko plaćanja Bonijeve zarade.

10.28 - Evo i Sampdorije! Klub iz Đenove je na pragu najveeg posla ovog leta. Dogovorili su sa Napolijem kupovinu Duvana Zapate i Ivana Strinića za ukupnih 22.000.000 evra. Pobedili su sasuolo u trci za Zapatu...

10.25 - Liverpul nudi Romi 21.000.000 evra za levog beka Emersona Palmijerija. Vučica je luda ako ovo ne prihvati kada već ima i Kolarova na levoj strani...

10.20 - Ludnica i otimačina poslednjeg dana prelaznog roka. Totenhem se sprema da preotme Čelsiju već viđeno pojačanje Fernanda Ljorenta iz Svonsija. Konte će dobiti nervni slom ako mu i ovo propadne. Ali pre toga će da pobije rukovodstvo Plavaca...

10.15 - GOTOVO! Nani na pregledima u Laciju! Jednogodišnja opcija sa pravom otkupa na osnovu kog će Valensija zaraditi 8.000.000 evra. Opširnije OVDE.

10.11 - BOMBA! Gori na Apeninima! Korijere delo Sport piše da je Barselona ponudila 160.000.000 evra za Juventusovog Paula Dibalu! To bi već bila prava zamena za Nejmara. Samo on i Filipe Kutinjo. Naš skroman utisak, niko drugi ko je dostupan ne ispunjava potrebne kriterijume Drugi izvori su oprezniji i pišu o obeštećenju od 115.000.000 evra i bonusima u visini od 45.000.000. Juve ga je pre dve godine Palermu platio 40.000.000. Opširnije OVDE.

10.09 - Bi-Bi-Si javlja da je Kristal Palas ponudio 23.000.000 funti za Elijakima Mangalu. Mančester Siti je zadovoljan. Vrlo blizu realizacije.

10.07 - Everton je odbio Vest Hem koji je želeo da Kevina Miraljasa dovede na pozajmicu.

10.05 - BOMBA! Bomba jutra na Ostrvu je da je Rijad Marez zatražio transfer iz Lestera! Još se ne zna gde će, ali Mančester Junajted nam deluje kao favorit.

10.01 - Da podsetimo samo koji sve irgači bi mogli da promene sredinu poslednjeg dana relaznog roka: Mbape, Aleksis Sančez, Di Marija, Kutinjo, Van Dajk, Dijego Kosta, Karvaljo, Fabinjo, Marez, Vardi, Mustafi, Nijang, Mitrović, Origi, Perez...

Dobro jutro, poštovani čitaoci MOZZART Sporta i ljubitelji prelaznog roka. Srećan "deadline day" svima koji slave! Došli smo do vrhunca našeg letnjeg druženja. Danas pratimo poslednji dan prelaznog roka širom Evrope. večeras u pono se spušta zavesa na letnju fudbalsku pijacu u većini liga, a mi ćemo se truditi da vam što detaljnije, brže i kvalitetnije prensemo sve vesti iz prelaznof roka. Vežite se, polećemo!

Pre no što krenemo ipak da samo podsetimo kada se završavaju pijace u najjačim ligama Evrope. Italijani i Francuzi zatvaraju radnju u 23:00, kao i Englezi, ali u njihovom slučaju zbog vremenske razlike to bude ponoć po srednjoevropskom vremenu. Nemci vole da se naveče opuste uz pivce, pa svi transferi moraju da budu overeni do danas u 18 sati.

I još jedna stvar pre nego što počnemo - da se najpre prisetimo svega što smo imali juče na transfer pijaci. OVDE se podsetite najvažnijih vesti od 30. avgusta, a sve vesti sa pijace možete da vidite i jednostavnim odlaskom na naš SPECIJAL, ali i klikom na tag "LETNJI PRELAZNI ROK 2016".