Udara čovek koji je Bonučija tukao u podrumu: Skini traku, ti nisi šampion, ti nisi orao

Nisu svi “lajf koučevi“ kao Pepe Imaz

Definitivno jedna od najčudnijih priča koju smo ikad čuli. Priča o tome kako građen ratnički mentalitet Leonarda Bonučija. Čuli ste sigurno ako ste ljubitelj italijanskog fudbala...

"Godinama sam ga odvodio u moj podrum. Pod zemljom. U mrak. Tonom koji je bio sve samo ne ljubazan napadao sam ga na sve moguće načine. Osuđivao, vređao. Ako je makar i pokušao da me pogleda dobio bi udarac u stomak. Cilj? Želja da prihvati kritike. Da bude uvek koncetrisan i ignoriše sve oko njega. Tako sam ga pravio u vojnika", prisećao se Alverto Ferarini.

Sada isti "lajf kouč" - mada sasvim drugačiji od onih koji se obično nazivaju tom novoskovanim terminom, poput, samo primera radi, Pepea Imaza - ima nove savete za velikog štoperskog asa koji u Milanu živi možda i najteže trenutke karijere. Kaže da je Milan, bez obzira na trenutni utisak navijača, dobio jednog od najboljeg štopera na svetu, ali da i Bonuči mora da shvati da je on samo vojnik, a ne supertalentovana fudbalska zvezda.

"Leonardo je u Juventusu bio fokusiran samo na sebe, a ne na sve oko njega i sada mora da se vrati tome da bude vojnik. Zvuči paradoksalno, ali kad je bio kapiten Juventusa nije igrao najbolje. On mora da bude Bonuči i tačka. Da Milanu doprinese primerenim radom, žrtvom, napornim trenintima. On mora da se okupa u skromnosti. Jer videli smo svi kako je dočekan u Milanu", počinje Ferarini.

I tu dolazimo do problema.

"Sve te stvari su njegov ego podigle na 50. sprat solitera", primećuje Ferarini.

Nimalo dobro kad je u pitanju “vojnik“. Mada Ferarini tvrdi da će se Bonuči izboriti, da će pobediti sebe. Samo ako se ponovo vrati korenima, zaboravi na veliku karijeru kakvu ima za sebe.

"Kod Antonija Kontea je bio vojnik. Pa je bio vojnik Juventusa. Samo jedan čovek u liniju koju su činili Bufon, Barzalji i Kjelini. On tu nije bio glavni. Tako da uz sve poštovanje treba da napravi korak nazad (da se odrekne kapitenske trake, prim.aut) i vrati se u rov. Tako će dati najbolje od sebe. Sa manje odgovornosti, potpuno koncetrisan na sebe. Jer Leonardo je igrač koji u osnovi nije šampion. On je postao šampion zahvaljujući vrednom radu, žrtvi, iznad svega zahvaljujući tome što je gledao samo sebe".

Bonuči je u nedelju protiv Đenove dobio crveni karton i zbog toga neće igrati protiv Kjeva u sredu i za vikend protiv Juventusa. Prema Ferarinijevim rečima, možda će baš taj nemili trenutak biti početak jednog novog, lepšeg poglavlja.

"Orao leti nad olujom. Ostale ptice su u oluji, samo je orao na vrhu. Leonardo je tu trenutno. On prima kritike na sebe, jer to nije Leonardo Bonuči iz Juventusa. On je sad gladan, želi da postane jači nego što je bio".

Da li će Leonardo Bonuči izleteti iz oluje?

(FOTO: Action Images)