Đukić gledao Zvezdu, Suma na klupi protiv Mačve

„Mi ne treba da razmišljamo o Olimpijakosu, nama je Mačva rival“, poručio trener crno-belih

Trener Partizana Miroslav Đukić rekao je da crno-beli ozbiljno treba da shvate ekipu Mačve jer žele da pobedom počnu odbranu titule u Superligi Srbije.

"Počinjemo Superligu, počinjemo odbranu titule protiv Mačve. Biće to težak protivnik, ekipa koja dve-tri godine igra sa istom filozofijom, uigrani su i znaju šta hoće. Treba ozbiljno da uđemo u takmičenje, da počnemo dobro odbranu titule, da pokažemo svoje ambicije i želje", rekao je Đukić na konferenciji za novinare.

Fudbaleri Partizana sutra na svom terenu počinju odbranu titule u Superligi Srbije utakmicom protiv novajlije u ligi, ekipe Mačve.

"Kod Mačve se vidi kontinuitet u radu, vidi se da taktički dobro stoje na terenu, to je čvrsta, homogena ekipa... Mačva ima sve šanse da odigra dobru ligu, mislim da neće biti ekipa koja će biti samo jednu godinu u Superligi. To je ekipa koja zna šta radi i šta hoće i mislim da treba da je najozbiljnije shvatimo", rekao je Đukić.

Posle meča sa Mačvom fudbalere Partizana, u utorak, očekuje prvi duel protiv Olimpijakosa u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Trener Partizana je istakao da niko u njegovoj ekipi ne sme da razmišlja o utakmici protiv grčke ekipe.

"Mi zaista ne treba da razmišljamo o Olimpijakosu, nama je protivnik Mačva. O Olimpijakosu ćemo razmišljati posle Mačve. Olimpijakos je daleko, nama je rival Mačva", rekao je Đukić.

On je najavio da će u ekipi biti promena u odnosu na meč protiv Budućnosti, kao i da će najnovije pojačanje, Sejdubu Suma, meč početi sa klupe.

Trener Partizana je govoreći o takmičenju u Super ligi rekao da je Crvena zvezda najveći rival njegovoj ekipi za titulu.

"Gledao sam sinoć drugo poluvreme Zvezdine utakmice... Zvezda je naš najveći rival, ali tu su i Vojvodina, Čukarički, Voždovac je takođe ozbiljna ekipa... Neće biti lako, ima tu dosta dobrih ekipa. Utakmica protiv Budućnosti nam je dobro došla da shvatimo da nema lakih protivnika", rekao je Đukić.

Upitan šta misli o sistemu takmičenja, odnosno o podeli bodova, on je naveo da nije za to.

"Prošle sezone nam je pomoglo, ali ja nisam za to. Ono što ste stekli tokom lige ne treba da vam se prepolovljava", rekao je Đukić.