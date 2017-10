Đukić: Grobari, pomagajte!

"Opterećenje igranja kod kuće nas sputava da igramo mirnije, jednostavnije, da mirnije tražimo protivnički gol. Zato je bitno da imamo pomoć naših navijača", kaže trener Partizana

Trener Partizana Miroslav Đukić svestan je da ekipa ima slabe rezultate kod kuće ove sezone i da je neefikasna, ali želi da se to što pre promeni pred ključne utakmice u Evropi.

Prva prilika za to je sutrašnja utakmica sa Bačkom u Humskoj od 15 časova.

"Bačka je još jedan težak protivnik, a posle evropske utakmice je još teže, zbog umora. Ali, ovo ne staje, moramo dalje i moramo da pobeđujemo i da igramo dobro i da nastavimo trku za titulu", rekao je Đukić.

Partizan je u četvrtak odigrao 0:0 u gostima sa Skenderbegom u Albaniji, a trener priznaje da ima umora, ali namerava da rotacijama u ekipi izađe sa tim na kraj.

"Nadamo se u dobroj igri i dobrom rezultatu. Nemamo pravo na grešku, moramo da pobeđujemo. Analizirali smo Bačku, verovatno će igrati u sistemu sa pet igrača u odbrani. Oni su ekipa koja se brani sa pet, ali napada sa velikim brojem igrača. Ali, nema druge nego ići na pobedu", rekao je Đukić.

Brine li trenera Partizana neefikasnost?

"Uvek je zabrinjavajuće kada ne postižete gol. Nije lako, pogotovo u Evropi je teško pobeđivati, davati golove. Skenderbeg je čvrsta ekipa, agresivna, dobro radi tu fazu defanzivnu, nije lako. Moramo, međutim, da zahtevamo da tražimo, da imamo posed da napadamo. Nije lako pronaći rešenja, potrebna je inspiracija, mnogo stvari da dođe na svoje mesto da biste funkcionisali u ofanzivi. Sigurno nas očekuje protivnik koji je dobar u defanzivi i izlazi na kontranapade. Pogotovo kod kuće imamo problem sa efikasnošću."

Zašto Partizan slabije igra kod kuće i kada će se to promeniti?

"To je više mislim psihološki problem. Opterećenje igranja kod kuće nas sputava da igramo mirnije, jednostavnije, da mirnije tražimo protivnički gol. Pogotovo kod kuće se blokiramo, jer želimo da što pre dođemo do protivničkog gola, tako da efikasnost i igra kod kuće nisu toliko dobri kao na strani. Na strani nismo izgubili, igramo dobro i pobeđujemo, a kod kuće moramo da pobeđujemo brojke. Naše preživljavanje u Evropi nam zavisi od igara kod kuće, kroz utakmice sa Skenderbegom i Jang Bojsom. To moramo da dobijemo ako želimo da prođemo."

Trener crno-belih nije zaboravio ni da pozove navijače upomoć...

"Veoma je bitna podrška naše publike. Madam se da će biti u dobrom broju i da će nam pomoći da prebrodimo ovu prepreku", zaključio je Miroslav Đukić.

