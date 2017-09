Đukić: Nadoknađujemo 48 golova, Jankoviću nedostajali brojevi, ali je vanserijski

Trener Partizana o umoru, Mesiju i kompaniji, publici, Sumi...

Veličina slova A A A

Vreme je za het-trik pobeda u Humskoj. Pali su na tom mestu u prethodnih desetak dana lučanska Mladost i niški Radnički, zbog čega se u Partizanu nadaju da će seriju pozitivnih superligaških rezultata da nastave i protiv Napretka.

Pogotovo što je rival u nokdaunu, jer je zbog tri vezana poraza ostao bez glavnokomandujućeg Nenada Sakića.

„Kruševljani su promenili trenera, mada još ne znamo ko je novi i u kom će sastavu gosti igrati. Reč je o dobroj ekipi, igra u formaciji 4-2-3-1, ima brzu tranziciju, čvrsta je u defanzivi i sve to znači da nas očekuje težak posao“, poručuje Miroslav Đukić uoči odloženog susreta šestog prvenstvenog kola.

KVOTE KLADIONICE MOZZART ZA DUEL PARTIZANA I NAPRETKA

Na njemu neće moći da računa na juče operisanog Nebojšu Kosovića, kao i povređenog Sjedubu Sumu, mada provejava stav da će gvinejski vezista biti na raspolaganju tek za desetak dana.

„Suma sutra ima predlog magnetnom rezonancom, posle čega ćemo videti stanje njegove povrede. Očekujemo da uđe u trenažni proces, moglo bi da se očekuje da bude zdrav za Dinamo. Što se ostalih igrača tiče, možda ima umornih, na treningu ćemo proceniti koga odmaramo, a koga rotiramo“.

Na crno-beloj strani Topčiderskog brda su prezadovoljni činjenicom da se u listu strelaca na poslednje dve prvenstvene utakmice upisalo šest različitih fudbalera (Nemanja G. Miletić, Tavamba, Pantić, Tošić, Janković i Ožegović).

„Nama 'nedostaje' 48 golova iz minule sezone, onih koje su postigli Đurđević i Leonardo. Sad smo to počeli da raspoređujemo na sve igrače, bitno je da pomenuti tresu mreže“.

I još nešto: gostovanje u Bernu i okršaj sa Radničkim potvrdili su da je Marku Jankoviću prijala „selidba“ na levo krilo, pošto je u oba susreta dao po gol.

„Proradio je. Vanserijski je igrač, nedostajali su mu brojevi. Imao je dosta asistencija, ali napadači žive od pogodaka. Sad je ušao u seriju“.

Raduje Đukića i prvenac Ognjena Ožegovića.

„Bitno je što je dao gol pred našom publikom i da nema pritisak, nego da iz mirnoće uđe u seriju“.

Biće ovo treća Partizanova utakmica u poslednjih šest dana, što je prirodno i za mnogo veće klubove, iz „Liga petice“, pa je prirodno što Miroslav Đukić ne poseže za izgovorima, iako ima onih koji će reći „teško je“.

„Ljudi, Mesi u kompanija tako igraju svake godine, dok naši igrači nisu navikli na pomenuti ritam. Potrebno im je vreme da se na njega prilagode. Zadovoljan sam kako su to izveli. Najbitniji je psihološki trenutak. Ima dana kad se osećate umornim, što je zapravo samo osećaj, a ne realan umor. Sve su to spremni momci, sposobni da izdrže napore, a ako niste jaki na psihološkom polju onda se to odražava na utakmicama“, obrazložio je šef stručnog štaba Partizana.

LJUDI, DOĐITE DA NAS GLEDATE

Tim koji ima Vladimira Stojkovića na gol-crti i Zorana Tošića na krilu zaslužuje veću podršku sa tribina od 5.000 koliko ih je bilo protiv Mladosti, odnosno samo 1.500 na duelu sa Radničkim.

„Bitna je podrška navijača, radićemo svaki dan da Partizan bude što bolji i da ljudi dolaze da nas gledaju. Iskoristio bih priliku da ih pozovem, da nam pomognu, mada ovi što dolaze pružaju nam sjajnu podršku“, napomenuo je Đukić.

Piše: Aleksandar Joksić

(Foto Star Sport)