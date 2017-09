Đukić: Nije ultimatum, ali...

"Seli smo, pričali prijateljski o Partizanu. Razmatrali smo sve, nije bilo tenzija. Obavio sam normalan sastanak", poručio trener crno-belih

Trener Partizana Miroslav Ðukić izjavio je danas da veruje da će crno beli da se izdignu iznad situacije nakon bolnog poraza od Dinama iz Kijeva (2:3) i da će uspeti da upišu trijumf protiv Čukaričkog u gradskom derbiju Superlige.

"Čuka je dobar protivnik, bori se za gornji deo tabele i očekuje nas težak meč, posebno posle evropske utakmice. Siguran sam da ćemo pružiti dobru partiju i osvojiti tri boda. Biće određenih rotacija, videćemo još na kojim mestima", rekao je Ðukić na konferenciji za medije na stadionu Partizana

Prema njegovim rečima poraz od Kijevljana u Ligi Evrope već je arhiviran.

"Svaka greška se plaća u Evropi protiv jakih timova kao što je Dinamo. Naša ekipa je svesna da ne vredi da se okrećemo nazad, još smo u dobroj poziciji na svim kolosecima. Pobeda nad Čukaričkim mogla bi da bude prekretnica da krenemo u dobar niz".

Ðukić je potvrdio da je u petak održao sastanak sa čelnicima kluba - Miloradom Vučelićem, Milošem Vazurom i Ivicom Ilievim, nakon ispuštenih 2:0 protiv Dinama, ali da nije dobio ultimatum da će dobiti otkaz ukoliko ne izbori prolaz dalje u Ligi Evrope.

"Seli smo, pričali prijateljski o Partizanu. Razmatrali smo sve, nije bilo tenzija i ultimatima. Obavio sam normalan sastanak sa predsednikom kluba, generalnim direktorom i sportskim direktorom", kazao je trener crno-belih.

On ne smatra da postoji problem samo u poslednjoj liniji jer odbrana počinje od napada...

"Fudbal je kolektivna igra, kada ekipa nije dobro odradila defanzivu to znači da ni Tavamba, Ožegović i Janković nisu dali doprinos. Isto to znači i za napad", naveo je Ðukić, dodavši da mnogo nedostaje povređeni Marko Jevtović.

On se osvrnuo i na formu najskupljeg pojačanja u istoriji kluba Sejdube Sume.

"Moramo što pre da oporavimo Sumu. Dosta nas je poremetila njegova povreda, kao i Tošićeva, nadam se da će Suma vratiti i biti u pravoj formi", zaključio je trener Partizana.

Utakmica 12. kola Superlige između Partizana i Čukaričkog na programu je u nedelju od 17 sati na stadionu u Humskoj.

