Đukić o Leu i Đurđeviću, Tošakovom savetu, špijuniranju Zvezde i novom štoperu

Strateg Partizana napravio pred novinarima na Zlatiboru prvi presek situacije od povratka u klub iz Humske

Veličina slova A A A

Saznao je Partizan ime protivnika u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, ići će crno-beli na na Budućnost, a strateg crno-belih Miroslav Đukić mirnoćnom budističkog monaha pričao je o tom izazovu, ali o radu na pripremama na Zlatiboru, potrazi za štoperom, ali i stvarima koje je svojevremeno naučio od starijih kolega u Španiji.

“Blizu smo, sigurno ćemo da imamo veliku podršku navijača i u Podgorici. Tim delom sam zadovoljan... Timovi sa naših prostora su takmičari, nikoga ne shvatamo olako. Najozbiljnije moguće. Sigurno ćemo protivnika da upoznamo do detalja, on nas, takođe, neće tu da bude iznenađenja.“

Insajderi iz Podgorice: Najčudniji šampion Evrope - nova uprava, budžet kao Leonardova plata, trener promenio formaciju i Đalović

Prvu utakmicu crno-beli igraju kod kuće.

“Veoma je bitno da kod kuće ne primiš gol, iz te čvrstine tražiš pobedu. Igraćemo isto i na strani, moramo da prođemo dalje. Bićemo potpuno spremni, nema tu izgovora. U Sloveniji će da nam se priključe svi igrači.“

Kaže Đukić da mu nije važno da ekipa igra lepo, već je praktičan i želi da donese rezultat.

“Dobro, kao što sam i očekivao. Dosta mladih momaka, odličan kvalitet, moramo na nekim stvarima da poradimo... Nije bitna lepršavost, već da budemo takmičarska ekipa, u Evropi se sve skupo plaća, moramo da budemo praktični. Naravno, težićemo da igramo i lep fudbal."

ŽREB ZA LIGU ŠAMPIONA: Partizan na Budućnost!

Jedino dosadašnje pojačanje crno-belih je Danilo Pantić.

“Sve se u Partizanu radi u dogovoru, niko ništa na svoju ruku. Pantić je mlad igrač, od njega puno očekujemo. Kvalitetan igrač, može da nam pomogne. Niko ovde ne dovodi svoje igrače, ja, Ivica, već dovodimo najbolje za Partizan. Zadovoljan sam sportskom parcelom: radimo bez pritiska, tenzija.“

PARTIZAN U LIGI ŠAMPIONA - KVOTA 7,00

Trenutno Đukić nema na raspolaganju dvojicu najboljih strelaca iz prošle sezone, Đurđevića i Leonarda.

“Leonardo je zaista igrač koji vam daje plus. Đurđević, takođe... Dali su skoro 50 golova, to su velike cifre. Presrećni smo što ih imamo s nama.“

Štoper?

“Možda se ja aktiviram...“, u šaljivom tonu rekao je Đukić.

“Sve se dogovaramo, sigurno ćemo pokušati da dovedemo kvalitetnog igrača. Najbitnije, Ostojić i Ćirković nam daju sigurnost – dva stamena centarhalfa, ali hoćemo još da se poboljšamo, da oni teraju jedni druge na rad.“

Po svemu sudeći, crno-beli nisu tražili stranog štopera?

“Nismo, imamo popunjen broj... Pokušaćemo domaćeg.“

Na Zlatiboru se trenutno priprema i Crvena zvezda, ali to Đukića u ovom trenutku apsolutno ne dotičćeZvezda u komšiluku?

“Trenutno gledamo nas, kada dođe vreme pratićemo najozbiljnijeg rivala. Za sada se bavimo nama.“

Podsetio je strateg Partizana da ekipa ne može da živi od stare slave, odnosno da crno-beli moraju da prestanu da razmišljaju od duploj kruni osvojenoj prošle sezone.

“Znate onu čuvenu Tošakovu izjavu: završi se utakmica, izgubite: ma ima da ih promenim desetoricu. Ponedeljak – osmoricu, utorak – šestoricu, petak – dvojicu, u nedelju – nijednog. Kod mene je jedino merilo teren... Koga interesuje šta sam ja uradio, gde sam bio... U fudbalu ne postoji prošlost, samo sadašnjost i budućnost. Sve je ovo prelepo: dupla kruna, medalje, međutim, to više ne važi, Partizan živi za nove trofeje. Zašto je Partizan prošle sezone bio najbolji? Bio je čvrsta ekipa, uz pojedince koji su doneli dodatni plus. To zadržavamo, nema druge“

Kako vam zvuči da je Đukić najveće pojačanje?

“Tu sam da pomognem svojim iskustvom, da prenesem na momke, ali oni su glavni akteri, direktni proizvođači... Ja sam ''veliki'' trener jer sam u Partizanu, lakše mi je da radim sa odličnim fudbalerima. Zidan je veliki u Real Madridu... Svi bismo bili manji treneri da radimo u manjim klubovima...“

(FOTO: FK Partizan)