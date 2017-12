Đukić: Okrećemo se Superligi, uz nadu da će Zvezda da kiksne...

"Nemamo prava na grešku", poručio trener crno-belih pred derbi sa Vojvodinom

Trener Partizana Miroslav Ðukić izjavio je da Vojvodina tradicionalno igra dobro i jako motivisano protiv crno-belih, ali da očekuje da njegov tim pokaže pravo lice na svom terenu.

"Očekuje nas derbi kola protiv Vojvodine koja je ozbiljan tim iako je u krizi rezultata. Oni uvek igraju dobro protiv Partizana, dobili smo ih teško u prvom delu, očekujem sličnu utakmicu i sada. Doći će veoma motivisani, a mi moramo da budemo oprezni od samog početka", kazao je Ðukić na konferenciji za medije u SC Teleoptik.

Trener crno-belih istakao je da njegova ekipa više nema prava na grešku...

"Nemamo prava na grešku i trebalo bi da damo dobru sliku pred evropske utakmice. Ova ekipa ima prostora za napredak i iz utakmice u utakmicu davaćemo sve više. Na strani imamo mirnoću, ali moramo kući da napravimo atmosferu da protivnik nema šta da traži. Moramo da od našeg stadiona formiramo neosvojivu tvrđavu".

Đukić se na kratko osvrnuo i na večitog rivala...

"Mi smo sa jedne strane skinuli teret evropskog moranja i okrećemo se ligi uz nadu da će večiti rival kiksnuti".

On je izrazio nadu da će se Marko Janković oporaviti od povrede do večitog derbija 13. decembra.

"Janković je bitan igrač kome je povreda došla u lošem momentu, odradio je odličnu sezonu. Nadam se da će se oporaviti do Zvezde, ali ukoliko ne uspe tu su zamene. Svi ostali su spremni, Vulićević se vratio i to je veoma bitno za nas".

Utakmica 20. kola Superlige između Partizana i Vojvodine igra se u nedelju od 15 sati u Humskoj, uz besplatan ulaz na južnu tribinu.

