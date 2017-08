Đukić pred Videoton: Kapije, „ura“, obezbeđenje... Demokratskim izborima odlučujemo ko brani

„Za Partizan je bitno da bude stalni učesnik Lige Evrope“, kaže trener crno-belih i otkriva deo taktike za sudar sa Nikolićevim timom

Šest puta u poslednjih deset godina igrala se grupna faza UEFA takmičenja u Humskoj ulici. Jednom Liga šampiona (2010), a u preostalim slučajevima Liga Evrope (2008, 2009, 2012, 2014, 2015), što sugeriše da je Partizanu tamo i mesto.

Ili da bi opet mogao da stigne.

Pred crno-belima je još jedan korak. Zove se - Videoton.

„Nalazimo se pred važnom utakmicom za Partizan. Prilazimo joj ozbiljno, jer je za nas bitno da prođemo u grupe Lige Evrope. Ovi mečevi su pravo merilo gde se nalazi ekipa u odnosu na Evropu. Oni čine igrače boljim, zato je bitno je da uđemo u grupe, kako bi fudbaleri rasli, videli na licu mesta kako igraju najbolje kontinentalne ekipe i na taj način se poboljšavali. Za Partizan je bitno da bude stalni učesnik Lige Evrope ili Lige šampiona“, predočio je Miroslav Đukić važnost duela sa mađarskim predstavnikom.

U njega ulazi posle eliminacije od Olimpijakosa, gde je „duvalo“ u odbrani (1:3, 2:2), ali i nešto opreznijeg pristupa u poslednjim superligaškim utakmicama, jer su pobede na gostovanjima Spartaku (1:0) i Vojvodini (1:0) izbiorene tako što su se prvo zatvorili prilazi sopstvenom golu. Što nameće pitanje kako protiv Marka Nikolića.

„Ne otvaramo kapije“, decidiran je trener Parnog valjka. „Nećemo da jurišamo na „ura“. Naš cilj je da igramo napadački, ali da uvek imamo obezbeđenje. To je ofanzivan Partizan, takvog ga želim i tako će forsirati dok sam ovde. Ne mogu da doživim Partizan koji spekuliše, čeka šta će da se desi i plaši se protivnika. Ne, naš cilj je da napadamo tako da špicevi budu prvi stepen odbrane. Moraju da rade za ekipu. Da bih ih ubedio koliko je to važno pokazivao sam im kako to rade najbolje evropske ekipe. Tamo ne postoji poluaktivni stav, nego svi rade defanzivu dok ne uzmu loptu. Kao što je obaveza beka da se ubaci u napad, tako je obaveza centarfora da vrši presing. Dakle, totalni fudbal: svi napred, svi nazad“.

U tom smislu za crno-bele je bitno što se od povrede zbog koje je propustio gostovanje u Novom Sadu oporavio Uroš Đurđević, uporan u presingu na poslednju liniju rivala.

„On je Everton su juče trenirali bez smetnji, obojica su u kobinaciji. Jedino nisu spremni Nebojša Kosović i Alen Stevanović“.

Od utorka, sa ekipom je i povratnik Vladimir Stojković. Đukić nije želeo da potvrdi da će reprezentativni golman na crtu, iako ga svi očekuju. Umesto preciznmog odgvora, našalio se:

„Braniće golman. Imamo ih petoriocu. Demokratski ćemo odlučiti. Možda ćemo da izvlačimo papiriće iz šešira“, nasmejao se strateg Partizana pre nego što je objasnio koliko je dolazak doskorašnjeg člana Notingem Foresta bitan za ekipu. „Stojke je lider, može svoja iskustva da prenese na mladu ekipu kakva je Partizanova. Tim momcima je bitno da pored sebe imaju nekog ko je preživeo velike utakmice i sposoban je da im ulije mirnoću koju nemaju. Nalazi se u dobroj formi, radio je tokom leta, možda mu nedostaju utamica, ali se na utakmicama i vraća u ritam“.

O Videotonu nije želeo previše da priča.

„Težak protivnik. To što je njihov trener radio ovde nije problem, jer je i njima veći rival sama ekipa Partizana, nego ko je na klupi. To vam je tako, odgledate dva, tri video snimak i odmah znate kako funkcioniše njihov tim. Meni je najbitniji moj sastav, tuđim se ne bavim. Bitno je da imamo dobar stav i učinimo sve kako bismo obradovali naše navijače“.

Njih neće biti, jer je UEFA zaključala Humsku zbog incidenata na mečevima protiv Budućnosti i Olimpijakosa.

„Neprirodno je igrati pred praznim tribinama. Nismo navikli na tako nešto, biće sablasnio, ali je najbitnije da prođemo. Uvek sam optimista i ne razmišljam o porazu. To mi moj mentalitet ne dozvoljava“, napomenuo je Miroslav Đukić, šef stručnog štaba Partizana.

