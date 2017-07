Đukić: „Prodao“ sam vam priču koja pije vodu! Sad ne možemo da igramo u drugoj brzini

Trener Partizana o tome kako igra Olimpijakos, a kako njegovi crno-beli, ko je kome šta poklonio, koja reč o Sumi i Zvezdi

Partizan se isprsio. Ostavio dobar utisak. Bar 50 minuta bio egal, ako ne i bolji od Olimpijakosa. I - izgubio.

Više je detalja kumovalo rezultatu 1:3, u prvoj utakmici trećeg kvalifikacionog kola za Ligu šampiona, a kao jedan od presudnih u Humskoj 1 navode iskustvo gračkog tima i njegovu zrelost na ovom nivou takmičenja.

Takmičenja koje će se za crno-bele, po svoj prilici, završti naredne srede, za kad je zakazan revanš u Atini.

„Ne bih ništa menjao u postavci ekipe. Zagovornik sam ofanzivne igre. Partizan mora da bude takav, da vodi meč, ima posed lopte, dominira... Mogli smo da se povučemo protiv Olimpijakosa, da čekamo kontre, ali to nama ničemu ne služi“, pojasnio je Miroslav Đukić, trener srpskog prvaka, posle pitanja da li bi nešto bilo drugačije da je, na primer, igrao za više defanzivnijih igrača na sredini terena.

Pojasnio je zbog čega se opredelio za formaciju 4-2-3-1, sa čak četvoricom igrača naglašenih ofanzivnih karakteristika (Janković, Tavamba, Leonardo, Đurđević).

„Mi smo Partizan, koji neće da igra na kontre. Želim da moj Partizan igra napred. Kako protiv Mačve i Javora, tako i protiv Olimpijakosa. U dobrom delu utakmice smo bili baš takvi, dominirali smo, imali posed, bili na njihovoj polovini, ali... Šta je razlika? Oni ne greše, ne gube lopte u zonama u kojima se ne sme, kažnjavaju svaku grešku. Rešavaćemo te probleme. Partizan vidim kao ekipu koja dominira, ne vidim ga drugačije“.

Na centralnom delu terena u paru su igrali Everton Luiz i Nebojša Kosović. Deo navijača smatra da je bilo mesta i za Marka Jevtovića, jednog od najstandardnijih prvotimaca na putu ka duploj kruni minule sezone.

„Niko nam ne garantuje da bismo dobili da smo bili defanzivni. Čemu to služi? Onda bi se govorili „nismo bili Paritzan, a izgubili smo“. Mogao sam da stavim defanzivniju formaciju, sa više takvih igrača i opet da izgubimo. Najgore bi bilo što onda mi ne bismo bili mi. Nema napretka, nema učenja. Ovako, bili smo perfektni i to će nam služiti za narednu utakmicu sa Javorom. Sad pije vodu priča koju sam „prodavao“ kad sam došao, rekao sam da hoću Partizan koji ide po protivnika. Sad moj igrač ne može da kaže da se povukao. Naprotiv, ima samopouzdanje i može da kaže da je protiv stalnog učesnika Lige šampiona video da možemo da igra bez problema. Još samo ti sitni detalji...“

Jedno od pitanja na konferenciji za medije upućeno Đukiću glasilo je: „da li smatra da su igrači protiv Olimpijakosa bojkotovali Brazilca Leonarda tako što mu nisu slali lopte?“.

„Ne, ne, ma kakvi... Mi Leonarda treba da tražimo. To je veliki igrač, može da nam donese plus. Siguran sam da ekipa to čini. On se pojavi u nekom tremuitku i n apravi razliku, genijalni potez. Teško je na tim utakmica biti konstanatan. Protiv ekipa kakva je Olimpijakos mora crnački da se radi 90 minuta, nema tu neke lepote. Vidite tim iz Pireja, to je 10 tipova dobro postavljenih, sve pasiove zatvaraju pasove i onda se u nekom trenutku pojavi Leonardo i stvari višak iz čega dođe naša šansa. Ostalo vreme je borba za poziciju. Radio je za ekipu. Grci ne dozvoljavaju ništa, nema šanse da oni nama poklone ono što smo mi njima. Najtežu stvar smo uradili, stvorili prilike iz igre, a pali smo na sitnim detaljima“.

Đukić je napomenuo da su crno-beli odigrali „veliku utakmicu za sticanje samopouzdanja“ i preneo je reči iz svlačionice upućene njegovim izabranicima.

„Vidim veru u njima. Rekao sam im da smo pokazali navijačima i fudbalskoj Srbiji šta možemo protiv Olimpijakosa. Ne mogu sad protiv Javora da pokažu drugo izdanje. Sad nema nazad. Sad si dužan i u obavezi da igraš istim intenzitetom. Neko kaže „sad ćemo ovde da ubacimo u drugu brzinu“. Ne može druga brzina. Naš mozak sve memoriše, snima ovo što radim, a kad radimo istim intenzitetom stvara se navika. Evo, na primer, ja u svojoj 51. godini uđem u ševu s njima i moja navika je da budem agresivan. To hoću od njih. Ako pristup bude isti onda nema problema“, pojasnio je Miroslav Đukić, šef stručnog štaba Partizana.

SUMA IGRA, LEONARDO MOŽDA NE

Prvak Srbije narednu takmičarsku utakmicu igra u subotu, od 19 časova na svom stadionu, protiv Javora iz Ivanjice (pogledajte kvote Kladionice MOZZART). Trener Miroslav Đukić najavio je malo drugačiji sastav u odnosu na onaj suprotstavljen Olimpijakosu.

„Biće promena, ne mnogo. Sejduba Suma je svaki dan sve bolje što se tiče fizičke spreme, već protiv Javora će imati mnogo veću minutažu. Lazar Ćirković je odradio trening i ne oseća posledice lakše povrede od utorka, dok Leonardo ima određenih mišićnih problema, videćemo da li je spreman“, dodao je Miroslav Đukić.

ĐUKIĆ: ODLIČNA ZVEZDA

Kao pravi sportski džentlmen, Partizanov trener prokomentarisao je pobedu Crvene zvezde nad praškom Spartom, u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope (2:0).

„Odgledao sam meč, odlično je Zvezda odigrala, u dobrom intenzitetu. Pred velikim smo derbijem za mesec dana. Biće interesantan, evropski“, smatra Đukić.

(FOTO: Star sport, MN Press)