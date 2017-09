Đukić: Prošle sezone Leonardo i Đurđević, a sada svi idu po gol!

Trener Partizana zadovoljan napretkom tima kao i igrom novajlija

Trener Partizana Miroslav Đukić rekao je posle pobede protiv Mladosti da ekipa napreduje iz dana u dan, istakao da se Zoran Tošić već nametnuo kao vođa crno-belih i objasnio da mu je drago što sve više igrača u timu preuzima odgovornost i postiže golove.

“Teška utakmica, znali smo da će biti takva. Mladost je veoma nezgodna. U prvom poluvremenu nismo uspeli da ostvarimo pas i da napravimo šanse. Ipak, posle prvog gola sve je bilo mnogo jednostavnije i lakše, pa smo stvorili dosta prilika. Najvažnije je da smo osvojili tri nova boda pred Evropu. Pobeda je bitna i zbog samopouzdanja, a ekipa je pokazala da raste iz dana u dan", rekao je Đukić novinarima posle pobede u Humskoj od 3:0.

On je podsetio da je teret davanja golova prošle sezone pao uglavnom na dvojicu igrača koji više nisu tu - Uroša Đurđevića i Brazilca Leonarda.

“Potrebno nam je da svi daju golove. Prošle godine to su uglavnom bili Đurđević i Leonardo. Sada se to menja, važno je da svi preuzmu odgovornost, da svi dolazimo u šanse i postižemo golove

Jedan od trojice debitanata u timu Partizana bio je i nigerijski ofanzivni vezista Teofilus Solomon.

“Solomon može mnogo da nam da, ima veliki potencijal i nadam se da će u narednim utakmicama to pokazati.”

Novinare je zanimalo i šta misli o partiji Zorana Tošića koji je večeras odigrao prvi meč po povratku u Partizan.

“Toške je vanserijski igrač, veoma bitan za nas. Mislim da će on iz utakmice u utakmicu biti bolje. Danas je mnogo hteo da pokaže, oseća određeni pritisak. Veoma sam zadovoljan. On je igrač za Ligu šampiona, pravi lider, igrač za primer. Uvek ide napred i gleda gol"

Đukića raduje i činjenica da Partizan petu utakmicu zaredom nije primio gol.

“Za nas veoma bitna defanzivna čvrstina, dobro radimo. Rastemo i u ostalim aspektima. Na tome insisitramo od prvog dana. Sve to se postiže radom, ne može odmah da se postigne", zaključio je strateg crno-belih.