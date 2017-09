Đukić se zaigrao... Moralo dete da spasava Partizan (VIDEO)

Čudan meč na Banjici, Rad za osam minuta poništio vođstvo šampiona, propustio zicer za preokret, pa kažnjen golom rezerviste, Đorđa Jovanovića - 4:2

Veličina slova A A A

Partizan je morao da osvoji bodove - dvaput. Jednom, na čistu rutinu. Drugi put posle drame. Između tog rolerkostera, koji sve češće priređuju Grobarima, crno-beli su dozvolili Radu da ih uhvati na spavanju i zasluženo stigne do izjednačenja, čak i da ima zicer za senzacionalan preokret, da bi se na kraju uhvatili za golgeterski instinkt Đorđa Jovanovića koji ih je, dečački samouvereno, preveo neokrnjenog preko Banjice - 4:2.

Šest utakmica nije ga bilo nigde. Na nekim je ostajao čak i van protokola, a onda je napadač iz „klase 1999“ zasvetlucao pod svetlošću reflektora na stadionu „Kralj Petar prvi“ i posle samo pet minuta na terenu pokazao Miroslavu Đukiću da zaslužuje bolji tretman od postojećeg.

Sačekao je Jovanović pas Leandrea Tavambe posle prodora po levoj strani i aktobatskim potezom u 79. minutu sprečio iznenađenje, da bi utakmicu definitivno „zaključao“ Kamerunac pogotkom u završnici čudnog susreta.

Od 0:2, do 2:2: pa 2:4, na koncu 11. kola Superlige...

Na taj način Partizan se izvukao i osvojio bodove u utakmici na kojoj je Miroslav Đukić servirao navijačima nekoliko iznenađenja. Ostavio je van protokola Evertona Luiza, na klupi Marka Jankovića i Bojana Ostojića, zadesio ga je i peh u vidu povrede Vladimira Stojkovića na zagrevanju, što je uz ranije odsutne Zorana Tošića, Nebojše Kosovića i Nemanje G. Miletića suviše da bi se bez problema savladao bilo koji tim.

Iako je delovalo, naročito zbog izdanja u prvom delu, da je Petar Đuričković „iks“ faktor i da može maltene sam da donese bodove sa tradicionalno teškog gostovanja u Crnotravskoj. Nekadašnji vezista Radničkog najpre je poslužio kao na tacni Ognjena Ožegovića za drugi gol doskorašnjeg napadača Čukaričkog otkako je stigao u Partizan, da bi zatim sjajnim izvođenjem kornera omogućio štoperu Milanu Mitroviću da postigne prvenac za Parni valjak.

I izvede ga, činilo se, na put bez rupa...

Sadašnja generacija Radovih fudbalera možda nema kvalitet i(li) vrcavost kao neke pređašnje, međutim, na Banjici je jedan od zaštitnih znakova oduvek bio ponos. U kombinaciji sa otresitošću to znači da se rivalu ne pruži ruka ni kad pokaže da je bolji, samo da ima dovoljno vremena da mu stavi do znanja da nije zavšeno „dok debela žena ne zapeva“. Tako je i Gordan Petrić okrenuo situaciju naglavačke. Uostalom, on je odgajan u šampionskom okruženju. Naučen da se ne predaje.

Trener Rada je praktično izgubljenu utakmicu - kad je imao dva gola minusa i potrošio sve tri izmene do 46. minuta zato što su mu povrede posekle neke od okosnica ekipe - uveo u superzanimljivu za samo osam minuta. Uz, evo koincidencije, veliku pomoć onih igrača koji su silom prilika, zbog povreda Piščevića i Stojanovića, iznenada dobili šansu.

Najpre je u 48. minutu Bogdan Mladenović zategao praćku sa 25 metara, njegov udarac odbranio je Marko Jovičić, ali je odbitak pokupio Igor Zonjić i udahnuo domaćinu kiseonik. Raširila su se u tim trenucima pluća Radovim fudbalerima, „namirisali“ su da mogu da se nose sa favoritom, pa je kapiten Đorđe Denić prošao Miroslava Vulićevića, a Vule Vujačić nepunih deset minuta pošto je kročio na teren, iskoristio loše postavljanje Milana Mitrovića.

Dok dlanom o dlan, Građevinari su poravnali sve što su crno-beli dotad napravili, a da je Aleksandar Lutovac u 66. iskoristio zicer za 3:2 pitanje je da li bi Đorđe Jovanović izvukao Parni valjak iz blata.

Ovako, njemu pripadaju pohvale Grobara za sedmu pobedu u prvenstvu. Pitanje je da li i ohrabrenje pred izazov uoči meča sa kijevskim Dinamo u Ligi Evrope.

SUPERLIGA SRBIJE, 11. KOLO

RAD - PARTIZAN 2:4 (0:2)

/Zonjić 48, Vujačić 54 - Ožegović 15, Mitrović 28, Jovanović 79, Tavamba 88/

Beograd

Stadion „Kralj Petar prvi“

Sudija: Milorad Mažić (Vrabas)

Žuti kartoni: Vujačić (Rad), Jovanović, Nemanja R. Miletić (Partizan)

RAD: Zogović - Vico (od 24. Šipčić), Rendulić, Zonjić, Volkov - Petrović, Piščević (od 19. Mladenović) - Lutovac, Denić, Stojanović (od 46. Vujačić) - Lukić. Trener: Gordan Petrić.

PARTIZAN: Jovičić - Vulićević, Nemanja R. Miletić, Mitrović, Antonov - Marjanović, Radin - Đuričković (od 84. Janković), Tavamba, Pantić (od 64. Suma) - Ožegović (od 74. Jovanović). Trener: Miroslav Đukić.

SUPERLIGA SRBIJE, 11. kolo:

Zemun - Spartak 1:1 (1:1)

/Dimić 22 - Hajdin 35/

Crvena zvezda - Vojvodina 2:0 (1:0)

/Donald 29, Kanga 63/

Čukarički - Borac 2:0 (0:0)

/Mudrinski 58, Docić 68/

Radnik - Bačka Palanka 3:1 (2:1)

/Ivanović 2, Radović 15, 52/

Mladost Lučani - Voždovac 1:3 (0:1)

/Gafurov 88 - Putinčanin 33, Filipović 49, Popović 64/

Napredak - Mačva 3:1 (1:1)

/Markoski 35, Petrović 49, Vukanović 75 - Adamović 41/

Rad Beograd - Partizan 2:4 (0:2)

/Zonjić 48, Vujačić 54 - Ožegović 15, Mitrović 28. Jovanović 79, Tavamba 88/

Radnički Niš - Javor 1:0 (1:0)

/Pavkov 39pen/

TABELA:

(FOTO: Star sport)