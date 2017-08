Đukić skenirao Olimpijakos za Hrvate: Bili smo bolji 180 minuta

„Rijeka mora da postigne gol u Pireju“, poručio trener crno-belih u razgovoru za Novi list

Nadaju se u Rijeci da mogu da naprave istorijski uspeh i na putu do Lige šampiona eliminišu grčkog velikana, Olimpijakos.

Veruju da neće ponoviti greške Partizana, a o tome im je naširoko pričao i trener crno-belih Miroslav Đukić. On je u intervjuu za Novi List rekao da je njegov tim nadigraogrčkog šampiona, ali da je napravio velike greške.

„Kao što sam na pres konferenciji posle revanša rekao, Partizan je bio bolji tim svih 180 minuta. Nije bilo dovoljno za prolaz jer Grci imaju ono što nedostaje Partizanu, iskustvo igranja evropskihutakmica. Presudilo je to u prvom susretu na našem terenu. Napravili smo tri greške, platili danak neiskustvu igranja ovakvih utakmica. Igrači Olimpijakosa su znali da kazne i našu naivnost. Takve se greške, u Evropi, naime ne praštaju. To je ono što nam je nedostajalo, samo iskustvo igranja evropskih utakmica“, poručio je Miroslav Đukić u intervjuu za Riječki Novi list.

Nekadašnji as La Korunje i Valensije poručio je da hrvatski šampion ne sme previše da respektuje Olimpijakosov tim.

„Partizan uvek igra ofanzivno, napadački. To je moja filozofija. Igrali smo tako u Beogradu i Pireju. Respektujemo svakoga, ali se ne plašimo nikoga. Na suparnike idemo otvorena garda, pritiskamo. Ostaje žal, ne zbog toga što nismo prošli dalje, već zbog onog rezultata iz Beograda koji nije bio realan, nije bio slika onoga što se događalo na terenu. U revanšu smo se trudili da neutrališemo greške, ali ponekad u sportu treba imati i sreće. Nama nije bila naklonjena. Olimpijakos je čvrsta ekipa, dugo igraju zajedno na evropskoj sceni, stalni su učesnici Lige šampiona. Kvalitetni pojedinci u službi su kolektiva. Zbog svega navedenog Rijeka mora da postigne gol u Pireju“, dodao je Đukić.

