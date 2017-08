Đukić: Tošić je naše dete, videćemo koliko je realno… Poštujemo Zvezdu, ali ćemo je napasti!

Strateg crno-belih o predstojećem večitom derbiju, ali i samom finišu prelaznog roka

Trener Partizana Miroslav Đukić bio je izuzetno raspoložen na konferenciji za medije pred 155. večiti derbi sa Crvenom zvezdom na stadionu Rajko Mitić, za šta je sasvim sigurno bila zaslužna velika pobeda u Felčutu nad Videotonom koja je crno-belima donela plasman u Ligu Evrope.

Ipak, vremena za slavlje nije bilo, pošto je po povratku u Beograd odmah krenula pripreme za najvažniji meč srpskog fudbala.

“Sve se počinje iz početka, od nule, biće to pravi spektakl, veliki meč i mi smo spremni za njega“, poručio je Đukić.

Trener crno-belih je trpeo kritike nakon prve utakmice sa Videotonom, ali je u revanšu odlično pripremio svoj tim.

„Spreman sam da prihvatim odgovornost na sebe kada nešto ne uradimo kako treba. Kada nije dobro mi treneri imamo glavnu ulogu. Da biste došli do cilja i željene igre potrebno vam je vremena, Ništa ne može da se uradi preko noći. Mi ovde želimo da se to nešto dogodi juče. Prezadovoljan sam mojom ekipom od prvog trenutka, na dobrom smo putu da napravimo stabilan Partizan, timsku ekipu, u kojoj će onda individualni kvalitet doći do izražaja. Suma, Đurđević i Tavamba rade za ekipu, mi zvezde ne priznajemo, one tek kasnije moraju da donesu dodatni kvalitet. Umirati u nekoj lepoti, a da nema praktičnosti, to neće dati rezultat. Partizan ne živi od lepe igre i primljenih pet golova protiv Olimpijakosa, već od 0:0 protiv Videotona, gde smo odigrali taktički dobro, a onda pobedili kod njih i prošli dalje. Od lepote se ne živi, kad ostarite više niste lepi, ne vredite nikome“, uz osmeh je rekao Đukić.

Dolazak Zorana Tošića odjeknuo je poput bombe među pristalicama crno-belih.

„Toške je naše dete, bio bi interesantan za nas, a videćemo koliko je to realno“.

Uroš Đurđević je najavio odlazak, ali je u planovima stratega Parnog valjka za 155. večiti derbi.

„Ja drugu informaciju nemam, Đurđević je naš igrač i ja računam na njega“.

Da li će Đurđević biti posebno potivisan, s obzirom da mu je derbi verovatno poslednja utakmica u crno-belom dresu.

„Protiv Videotona mu je bila pretposlednja pa je dva dao dva gola...“, ponovo se osmehnuo Đukić.

Onda osvrt na Crvenu zvezdu, koja je odigrala odličnu utakmicu u četvrtak.

„Veliki rival, igra odlično, u odličnoj je formi. Poštujemo, ali mi smo Partizan, na terenu idemo po protivnika, bez obzira na to što igramo kod njega kući. Nametnućemo našu igru i napasti ih“.

Prelazni rok se bliži kraju, pominju se mnoga imena, ali Đukić ne želi o tome.

„Kada ste u Partizana ima hiljadu priča, nezahvalno je komentaristi o tome ko dolazi“.

Teren na stadionu Rajko Mitić odlazi u istoriju nakon večitog derbija.

„Što se tiče terena, vidi se da nije u najboljem stanju. Ali i na to ćemo se naviknuti, igraćemo na Tavambu visokim loptama i izbeći tu lošu travu“, ponovo se našalio Đukić.

Reprezentativna pauza će dobro doći crno-belima.

„Ekipa je iscrpljena, imala je veliki broj utakmica, odmor će odlično doći. Fond igrača je neophodan, imamo dosta igrača, rotiramo ih da ne bi došlo do povreda. Prema našim mogućnostima ćemo dovesti nekoga, ako budemo mogli. Nisam neko ko plače, već želi da radi sa onim igračima koje ima“, zaključio je Miroslav Đukić.

