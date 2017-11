Đukićev retrovizor: Imali smo Leonarda i Đurđevića, sad imamo sistem!

O Sejdubi Sumi i kritikama “polutipova“ sa tribina

Marko Nikolić je Partizanu doneo duplu krunu, Miroslav Đukić proleće u Evropi. Svako je imao svoj put, ali obojica su stigli do cilja. Na sasvim različite načine. Đukićev možda mnogi nisu ni razumeli. Sve dok juče pred 20.000 navijača u Humskoj nije pao Jang Bojs, a Partizan kolo pre kraja grupne faze takmičenja obezbedio plasman u nokaut fazu Lige Evrope.

Istrpeo je kritike sa tribina, “preživeo“ odlaske Leondarda i Uroša Đurđevića, igrača od kojih je zavisila prošlosezonska ekipa. I na kraju uspeo u onome što mu je uprava nametnula kao tim. Sve zato što je od samog starta postavio sistem i isti forsiurao i kada su drugi izgubili veru.

Đuka i struka

Na tom sistemu uporno insistira u intevjuu za klupski sajt. Jer sistem, da se naslutiti iz Đukićevih reči, ono što je nedostajalo Nikolićevom timu?

"Jurnjava za rezultatima, za titulom, nije dozvolila da se pravi igra, taj sistem. Kad smo ostali bez Đurđevića i Leonarda, koji su imali veliki učinak, pa i Božinova, mi smo ostali bez 50 golvoa. I zato sam igračima rekao: osvojili ste duplu krunu, ali ako želite da napravimo nešto u Evropi moramo da napravimo sistem", počeo je Đukić.

Priča se uporno vrtela oko tog sistema.

"Bez sistema nemaš šta da tražiš u Evropi, pa ni u našoj ligi. Ali u Evropi, vi ste bez sistema mrtvi, pregaziće vas bilo koja ekipa. Džaba individualni kvalitet, od njega se u Evropi ne živi".

A šta zapravo znači taj sitem?

"Zna se ko šta radi, kako se brani, kako napada i taj sistem ne može da pukne nikada! Mi smo ekipa i zato smo uspeli. Ekipa je shvatila šta se traži i to je i radila. I zato se sad pojavio Mare, dajemo poverenje Pantiću, koji počinje da daje vrhunske stvari, pa Tavamba, Ožeg... Oni rade za ekipu i daju nam plus svog individualnog kvaliteta".

Sa narcisoidnim Leonardom to baš i nije bilo moguće?

"Možeš da imaš slab dan, nedostatak inspiracije, ali nemaš pravo da ne radiš za ekipu. I nema privilegovanih! Ne postoji nijedan Leonardo da ne dođe na tri treninga, pa da upadne da igra u narednoj utakmici. Ne može! Moraš da radiš na treningu, pa ćemo da vidimo", decidiran je Đukić.

Koliko je trenint bitan najbolje se sada videlo baš na Pantićevom primeru. Retki bi treneri stisli petlju i mladog igrača gurnuli u vatru u najbitnijoj utakmici polusezone ispred najskupljeg pojačanja u istoriji kluba - Sejdube Sume.

"Bio bih nepošten prema sebi kada bih u igru stavio Sumu koji nije u ritmu, a Pantić zalaganjem, igrama, traži mesto, zaslužuje ga. Ekipa će ti da apladuira jer si stavio igrača koji je to zaslužio. Suma mora da nadođe, da se pogleda u ogledalo i kaže: 'Moram više da dam, moram većim intentizetom da radim, vidi kako ovi rade'. On shvata da postoje poštena pravila da bi se ušlo u ekipu i to igrači podržavaju", otvoreno će Partizanov šef struke.

Smatra da je prošle sezone nedostajalo tog poštenog odnosa prema ekipi.

"Zato je prošle godine bilo nezadovoljstva, bilo je komentara: 'Što ja da trčim kad ovaj ne trči'. OK, Leonardo ne trči, onda ja njima kažem: 'Hajde da trčimo svi, pa ćemo da ga ubacimo u mašinu i on će morati da trči i da radi za ekipu'. Igrači su to shvatili i počeli su da menjaju čip i mentalitet, shvatili su našu poštenu ideju i pošten i iskren odnos".

Pošten i iskren odnos sada očekuje i od navijača koji su ga terali povicima: “Đukiću, odlazi“... Mada se ne obazire previše na kritičke tonove sa tribina.

"Ni kada su mi to vikali nisam smatrao da sam najgori trener i da treba da odem. Verovao sam. Od samog početka sam govorio momcima: 'Kada vam viču da ste majstori, vi kažite - dobro, ali znajte gde ste. Kada vam viču da nemate pojma, vi kažite - dobro, ali znajte gde ste'. Poštujte sebe i verujte u sebe. Takav sam ja bio, uvek sam znao gde sam, i kada sam pobeđivao i kada sam gubio. Nisu mogli da me 'ljuljaju' ti politipovi", zaključio je Đukić.

Nisu ni ekipu. Partizan će prezimiti u Evropi.

(FOTO: Star Sport)