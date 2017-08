Đukićeva podvala i savršene kontre Partizana! Ovakav tim zaslužuje Evropu (VIDEO)

Crno-beli u paramparčad razneli Videoton (4:0) i plasirali se u grupnu fazu osmi put u istoriji

Iz mađarskog sela, da čuje Evropa cela:

„To nije čudo, to je Partizan“.

To je tim koji igra fudbal i(li) koji se igra fudbala. To je tim koji prepoznaje situacije na terenu i matematički precizno ih rešava. To je tim koji ima šta da pokaže. To je tim snalažljiv pod pritiskom. Naposletku, to je ta ekipa.

Evropska!

Da se druži sa sobom ravnima, da igra tamo gde joj je mesto, da pokuša da ode gde je zaslužila 2015, ali joj samo sekunde i spretni Raul Bobadilja nisu dali.

Posle ovoga večeras, u rodnom mestu Viktora Orbana i to baš pred očima mađarskog premijera, osvajač srpske duple krune na praktičnom primeru pokazao je da ima kvalitet da kao krpom briše pod i sa ekipama iz regiona i da zapreti onim van Balkana i Panonske nizije.

Spektakularnom pokaznom vežbom na temu „kako se prave i razvijaju kontre", Parni valjak je razbio u paramparčad odbranu Videotona i za pola sata završio posao koji nije mogao u Beogradu - 4:0 (3:0). Za plasman u grupnu fazu Lige Evrope posle 0:0 u Humskoj 1.

Za potvrdu da je crno-belima tamo i mesto. Ovo im je osmi put da su stigli do drugog po važnosti UEFA takmičenja, čime su stali uz rame veličinama kakve su Totenhem, praška Sparta i AZ Alkmar, a po jedno učešće više imaju samo Steaua i Klub Briž. E, to je Partizan. U rangu klubova koji jesu bogatiji, mada ako je suditi samo na osnovu izvedbe na Pančo areni imaju i te kako Grobari čemu da se nadaju na još jednom proputovanju duž Starog kontinenta.

A ovih 0:4, kao s početka teksta, nije čudo, jer - to je Partizan!

Partizan koji igra lukavo. Poverio se Miroslav Đukić prijateljima pred put u Mađarsku da sprema iznenađenje kolegi Marku Nikoliću, servirao ga je najpre izborom igrača, tako što je upario one istih karakteristika, Evertona Luiza i Milana Radina, a onda i taktikom. Pustio je fudbalere Videotona da „vode“ utakmicu, diktiraju ritam, čak i prete ne tako uverljivoj odbrani, a onda munjevitim kontraudarima pocepao defanzivu rivala i ostavio domaćine da se guše u prašini kakvu su tutnjavom ka kaznenom prostoru golmana Adam Kovačika pravili Everton, Đurđević i Janković.

Još kad je prvi ozbiljan kontranapad crno-belih prošao bilo je jasno da je Partizan na dobrom putu. Povratnik u prvih 11, Brazilac Everton je sjajno povukao, „preorao“ teren sprintom od 50-ak metara, odložlio loptu za Leandrea Tavambu, a Kamerunac strelom u dalji ugao udahnuo vazduh gostima i usmerio ih ka trijumfu priželjkivanom još od kad su kuglice u Nionu spojile prethodni i sadašnji tim Marka Nikolića.

I čini se da je upravo tu „kvaka“. Nikolić se zaleteo, kao pre tri sedmice protiv Bordoa. Imao je utemeljenje upravo u tom revanšu sa Francuzima i taktičkoj disciplini iz Humske, ali nije imao dovoljno spretnog fudbalera koji bi naudio najboljeg golmanu Srbije, Vladimiru Stojkoviću.

Na kraju se ispostavilo da su odbrana onog zicera Patkaiju iz nadoknade prvog meča i ukroćen udarac Lioka Nega u četvrtom minutu večerašnjeg duela pokazali još jednom kakvog je golmana dobio Partizan.

Uz napomenu da bi Stojković bio na još žešćem ispitu da su Danko Lazović ili Ezekijel Henti bili precizniji, ali kao da su istrošili municiju.

A na centru terena gazdovali su Milan Radin i Everton Luiz. Prvi je defanzivnim zadacima „pohapsio“ sve veznjake Videotona, stigao čak i da podeli ključni pas u akciji za 2:0, drugi bio učinkovit u proigravanjima i u možda najboljoj svojoj igri otkako je došao iz Sent Galena, omogućio ofanzivcima da koriste šanse prouzrokovane brzim kontrama.

I Marku Jankoviću da „zapleše“ kao protiv Olimpijakosa. Krilni vezista crno-belih je fantastično proigravao napadače i omogućio Urošu Đurđeviću da ulazi u šanse. U prvoj je pokazao nesebičnost ostavivši loptu na tacni Sejdubi Sumu, kasnije promašio odličnu priliku, a već u sledećem ataku pokazao koliko je željan gola, pa je na dodavanje Jankovića zapečatio sudbinu Nikolićevog tima.

I overio plasman Partizana u Ligu Evrope, pošto je sve posle toga bilo odrađivanje posla. Možda bi se nešto promenilo da je sudija Andre Mariner umesto žutog pokazao Bojanu Ostojiću crveni karton sredinom prvog dela, ali je utisak da je gost više nego zasluženo stigao do cilja u meču u kome se igra Videotona raspala posle izlaska povređenog Hentija i isključenja Juhasa početkom drugog dela.

Gostujuća je do kraja imala i glavu i rep, pa je kao nagrada za ofanzivni pristup stigao još jedan pogodak Uroša Đurđevića u finišu. Da li kao najava „bombi“ i u grupnoj fazi? Grobari ne bi imali ništa protiv.

Jer, to je Partizan!

PLEJ-OF KVALIFIKACIJA ZA LIGU EVROPE, REVANŠ MEČ

VIDEOTON - PARTIZAN 0:4 (0:3)

/Tavamba 6, Suma 24, Đurđević 36, 87/, prvi meč 0:0

Felčut

Stadion: Pančo arena

Gledalaca: 4.000

Sudija: Andre Mariner (Engleska)

Žuti kartoni: Juhas, Patkai, Fiola (Videoton), Ostojić, Everton (Partizan)

Crveni karton: Roland Juhaš (Videoton) u 47. minutu.

VIDEOTON: Kovačik - Nego, Juhaš, Fiola, Stopira - Patkai, Hadžić - Šuljić (od 77. Sabo), Lazović, Henti (od 46. Gereši) - Šćepović (od 62. Marić). Trener: Marko Nikolić.

PARTIZAN: Stojković - Vulićević, Nemanja R. Miletić, Ostojić, Nemanja G. Miletić - Everton, Radin - Janković (od 78. Pantić), Tavamba (od 70. Đuričković), Suma (od 64. Ilić) - Đurđević. Trener: Miroslav Đukić.

(FOTO: FK Partizan)