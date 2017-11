Đukićeve nove kombinacije, Tošićeva kifla i Popovićeva preporuka: Partizan vratio dug Voždovcu (VIDEO)

Tavambi poništen čist gol, Jevtović promašio penal za 2:0

Iz jedne od opasnijih krivina do odlaska na zimsku pauzu Parni valjak je izašao neokrnjen. Kroz tesnac Zaplanjske ulice proveo ga je Zoran Tošić, omogućivši mu da brzo preboli oštećenje u sudaru sa Spartakom i vrati milo za drago Zmajevima za jedini poraz u dosadašnjem toku Superlige.

Reprezentativnom vezisti malo je potrebno da pokaže da odskače u uslovima našeg fudbala i ta minijatura iz 26. minuta ispostavila se ključnim detaljom meča u kome su do kraja viđeni i promašen penal i crveni karton, a posle vanrednog kola tri boda na kontu prvaka: Voždovac - Partizan 0:1.

VOŽDOVAC - PARTIZAN 0:1 (0:1)

/Tošić 26/

Stadion: Na krovu tržnog centra. Gledalaca: 1.400. Sudija: Aleksandar Vasić (Novi Žednik)

VOŽDOVAC: Popović - Putinčanin, Mihajlov, Ivković, Filipović - Pavlović - Duronjić (od 68. Mašović), Gajić, Petrović (od 57. Luković), Zec - Georgijević (Od 82. Stuparević).

PARTIZAN: Stojković - N. R. Miletić, Mitrović, Ostojić, N. G. Miletić - Everton, Jevtović - Tošić, Tavamba, Pantić (od 89. Radin) - Ožegović (Od 72. Ilić).

Na ovaj način crno-beli su još jednom mogli da se uvere koliko im problema, pre svega u igri, stvara sastav Ilije Stolice, ali i da u domaćem timu mogu da pronađu rešenje za slučaj da Vladimir Stojković realizuje nagoveštaj odlaska. Zoran Popović je i letos slovio kao potencijalno pojačanje Partizana, a danas mu se preporučio tako što je ukrotio još tri šuta, od kojih je najzahtevniji bio udarac Marka Jevtovića sa 11 metara, u finišu malog beogradskog derbija.

Utakmica na veštakoj travi stadiona na krovu tržnog centra ostaće upamćena kao prva na kojoj je Miroslav Đukić promenio formaciju. U dosadašnjem toku sezone najčešće je igrao 4-2-3-1, ponekad 4-4-2, a danas je prešao na 3-5-2. Zbog izostanka povređenog Miroslava Vulićevića, Partizanov strateg je prekomponovao odbranu tako što je Marka Jevtovića iz veznog reda povukao na mesto štopera, da dejstvuje zajedno sa Bojanom Ostojićem i Milanom Mitrovićem, a to ostavilo prostor Miletićima da budu ofanzivniji nego inače ili da se vraćaju u defanzivu u onim trenucima kad bi Voždovac navalio, pa je raspored povremeno ličio i na 5-3-2.

U takvim okolnostima Jevtovićeva uloga je možda bila i ključna. Koristio je visinu da nadskoči Dejana Georgijevića, a iskustvo preneto iz veznog reda da mirno reaguje i u saradnji sa prirodnim štoperima Ostojićem i Mitrovićem lako lovi najopasnijg igrača domaćeg sastava. Tako lako da je strelac dva-het trika u minulih mesec dana ostao samo na jednoj jedinoj šansi. I to kakvoj!

Dubinski pas u prostor "pocepao" je u 36. minutu odbranu crno-belih, njihov nekadašnji pitomac iz mlađih kategorija izbio sam pred Vladimira Stojkovića, mogao da ga pita gde da šutira, međutim u tom premišljanju kao da je izgubio petlju da puca odlučnije, pa je reprezentativni golman još jednom klasnom intervencijom sačuvao prednost stečenu deset minuta ranije.

U duelu sa malo pravih šansi jasno je bilo da one retke koje se stvore moraju da se koriste. Partizana skoro nigde nije bilo bezmalo pola sata, a onda je Leandre Tavamba ukrao loptu na centru igrališta Saši Ivkoviću, produžio do Ognjena Ožegovića, ovaj odložio za Zorana Tošića, ceo svet zna da Bambi obožava pozicije "a la Roben", prebacio je loptu na levicu i kiflom "nahranio" Grobare gladne golova.

Iako je neposredno posle gola za 1:0 bek Miletić mogao baš na Tošićev pas da duplira vođstvo šampiona, prvo poluvreme obeležila je i katastrofalna greška pomoćnog sudije Matije Nađa Olajoša. Arbitar iz Subotice "digao" je ofsad iako je Marko Putinčanin ostao bar dva metra iza Leandrea Tavambe koji je dao gol i da asistenta Aleksandra Vasića nije uhvatilo "kokošije slepilo" (malo ranije žilet ofsajd sviran i Ožegoviću), crno-beli bi već tad "zaključali" utakmicu.

Nije to bila bog zna kakva igra Đukićevog tima ni u drugom delu, ali su udarci Pantića i Nemanje R. Miletića jasno stavili do znanja Voždovcu da Partizan želi drugi gol. Mogao je i morao da ga postigne Marko Jevtović, međutim, to što nije iskoristio jedanaesterac u 81. minutu, posle prekršaja Popovića nad Tavambom, možda ispadne dobro za klub iz Humske ako ove zime "napadne" golmana Voždovca i dovede ga na Topčidersko brdo.

Bio bi to ozbiljan udarac za Zmajeve, međutim, sastav Ilije Stolice može da žali jedino za rezultatom. I za tom vanrednom šansom Georgijevića. Što se igre tiče, ne da ne može da žali, nego bi trebalo da se ponosi što se još jednom isprsio pred šampionom. Štaviše, što mu je u pojedinim delovima utakmice "sakrio" loptu, što ga je mučio pasom, što je tražio raznovrsna rešenja i što nije bio inferioran.

Stolica je od Voždovca stvorio pismenu ekipu, koja ima i glavu i rep, tačno se zna ko šta radi i gde mladi igrači, poput danas raspoloženog Duronjića i te kako zaslužuju prelazak na viši nivo.

A stariji, kao što je Miloš Pavlović, ne bi smeli da padaju na glupostima kakvo je isključenje zbog dva žuta u razmaku od samo desetak sekundi.

SUPERLIGA SRBIJE, 19. KOLO

Zemun - Rad (2:0 (2:0)

/Đalović 3, Vučić 8 pen/

Voždovac - Partizan 0:1 (0:1)

/Tošić 26/

17.00 (1,45) Napredak (4,00) OFK Bačka (7,00)

17.00 (1,35) Radnički Niš (4,40) Mačva (9,00)

17.00 (1,50) Spartak Ždrepčeva krv (3,70) Javor (7,00)

17.00 (1,35) Vojvodina (4,50) Borac (8,50)

17.00 (2,60) Mladost Lučani (2,95) Čukarički (2,80)

18.00 (1,10) Crvena zvezda (9,00) Radnik (16,00)

