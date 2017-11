Ulazimo u sam finiš, večiti mogu dalje: Zvezda i Partizan prolaze grupu Lige Evrope - kvota 4,50!

Bogata ponuda kladionice MOZZART kada su u pitanju slobodne igre za plasman u drugom po kvalitetu klupskom takmičenju na Starom kontinentu

Sprski predstavnici u grupnoj fazi Lige Evrope, Crvena zvezda i Partizan, sutra igraju mečeve četvrtog kola. Crveno-beli idu na megdan londonskom Arsenalu (21.05), dok će crno-beli u Humskoj dočekati albanski Skenderbeg (19.00).

S obzirom da grupna faza takmičenja polako ulazi u samu završnicu, a da dva najveća srpska kluba imaju realne šanse da se domognu nokaut faze takmičenja, idealan je trenutak je da se ponovo okrenemo slobodnim igrama koje su vezane za tu tematiku. Naravno, kladionica MOZZART je spremila Slobodne igre, kojih ima toliko da svaki kladioc može da pronađe idealan tip sa sebe.

KVOTE ZA UTAKMICU ARSENAL - CRVENA ZVEZDA

Ukoliko verujete da oba večita rivala mogu u da prođu u narednu fazu takmičenja, tu je igra - Prolazi grupu LE: Zvezda DA, Partizan DA sa kvotom 4,50. Ukoliko verujete da će Partizan proći, a Zvezda ne tu je kvota 4,75, a da će dalje ići crveno-beli, a takmičenje završiti crno-beli - 2,60. Naravno, za one koji nemaju poverenje u naše predstavnike spremljen je tip - Zvezda NE, Partizan NE sa kvotom 2,75.

Ako ne želite da ne vezujete prolaze oba večita rivala, tu su kvote za pojedinačne igre. Kvota za tip Partizan prolazi grupu LE je 2,50, a Crvena zvezda prolazi grupu 1,80.

Ekipa Vladana Milojevića u ovom trenutku bolje stoji od sastava Miroslava Đukića u svojoj grupi, ali bi to vrlo lako moglo da se promeni nakon sutrašnjih mečeva. Ipak, gostovanje Crvene zvezde u Londonu ne bi trebalo da ima ključnu prevagu kada je u pitanju prolazak srpskog šampiona u 1/16 finala, s obzirom da crveno-bele potom očekuje gostovanje BATE Borisovu, a onda i meč sa Kelnom na stadionu Rajko Mitić, koji će dati konačan sud o poziciji dva u grupi H.

KVOTE ZA UTAKMICU PARTIZAN - SKENDERBEG

Partizan takođe ima sve u svojim rukama i ukoliko sutra ostvari prvu pobedu u grupnoj fazi takmičenja imaće sve u svojim rukama. Đukićev tim potom očekuje utakmica sa Jang Bojsom u Beogradu, koja bi mogla da odluči pitanje prolaska, a onda gostovanje Dinamo Kijevu u poslednjem kolu.

U ponudi su i druge igre, pa se možete kladiti na to koliko će Zvezda i Partizan osvijiti bodova u grupi, a možete da tipujete i na to koji će večiti rival postići više golova u grupi. Pored samog plasmana u nokaut fazu, možete da idete još dalje i tupujete na još veći uspeh naših timova, pa čak i do toga da će osvojiti Ligu Evrope. Kvota da će Crvena zvezda na kraju takmičenja podići pehar Lige Evrope je 850, a da će to učiniti Partizan 950.

LIGA EVROPE – SLOBODNA IGRA:

970: PROLAZI GRUPU LE – PARTIZAN DA, ZVEZDA NE – kvota 4,75

971: PROLAZI GRUPU LE – ZVEZDA DA, PARTIZAN NE – kvota 2,60

972: PROLAZI GRUPU LE – ZVEZDA DA, PARTIZAN DA – kvota 4,50

973: PROLAZI GRUPU LE – ZVEZDA NE, PARTIZAN NE – kvota 2,75

901: PARTIZAN OSVAJA BODOVA U GRUPI (1-3) – kvota 10,00

902: PARTIZAN OSVAJA BODOVA U GRUPI (4-6) – kvota 1,95

903: PARTIZAN OSVAJA BODOVA U GRUPI (7-10) – kvota 2,30

904: PARTIZAN OSVAJA BODOVA U GRUPI (11-14) – kvota 20,00

936: ZVEZDA OSVAJA BODOVA U GRUPI (4-6) – kvota 3,40

937: ZVEZDA OSVAJA BODOVA U GRUPI (7-10) – kvota 1,40

938: ZVEZDA OSVAJA BODOVA U GRUPI (11-14) – kvota 11,50

919: PARTIZAN OSVAJA VIŠE BODOVA OD ZVEZDA U GRUPI LE – kvota 2,00

920: ZVEZDA OSVAJA VIŠE BO​DOVA OD PARTIZANA U GRUPI LE – kvota 1,80

921: PARTIZAN I ZVEZDA OSVAJAJU ISTI BROJ BODOVA U GRUPI LE - kvota 5,50

922: PARTIZAN POSTIŽE VIŠE GOLOVA OD ZVEZDE U GRUPI LE – kvota 1,55

923: PARTIZAN I ZVEZDA POSTIŽU ISTI BROJ GOLOVA U GRUPI LE – kvota 7,00

924: ZVEZDA POSTIŽE VIŠE GOLOVA OD PARTIZANA U GRUPI LE – kvota 3,35

925: PARTIZAN PLASMAN – PROLAZI GRUPU LE - kvota 2,50

926: PARTIZAN PLASMAN – 1/8 FINALA LE – kvota 5,70

927: PARTIZAN PLASMAN – ¼ FINALE LE – kvota 22,00

928: PARTIZAN PLASMAN – ½ FINALE LE – kvota 75,00

929: PARTIZAN PLASMAN – FINALE LE – kvota 250

953: ZVEZDA PLASMAN – PROLAZI GRUPU LE – kvota 1,80

954: ZVEZDA PLASMAN – 1/8 FINALA LE – kvota 4,70

955: ZVEZDA PLASMAN – ¼ FINALA LE – kvota 17,00

956: ZVEZDA PLASMAN – ½ FINALE LE – kvota 65,00

957: ZVEZDA PLASMAN – FINALE LE – kvota 200

930: PARTIZAN OSVAJA LIGU EVROPE – kvota 950

958: ZVEZDA OSVAJA LIGU EVROPE – kvota 850

959: ZVEZDA POBEDNIK GRUPE H – kvota 27,00

931: PARTIZAN POBEDNIK GRUPE B – kvota 17,00

932: PARTIZAN POSTIŽE MANJE OD 7,5 GOLOVA U GRUPI LE – kvota 1,65

933: PARTIZAN POSTIŽE VIŠE OD 7,5 GOLOVA U GRUPI LE – kvota 1,65

960: ZVEZDA POSTIŽE MANJE OD 6,5 GOLOVA U GRUPI LE – kvota 1,50

961: ZVEZDA POSTIŽE VIŠE OD 6,5 GOLOVA U GRUPI LE – kvota 2,35

963: ZVEZDA NE PROLAZI GRUPU – kvota 1,90

962: PARTIZAN NE PROLAZI GRUPU – kvota 1,45

NAPOMENA: Sve igre iz specijala mogu se igrati samo u singlu. Za sve igre iz specijala merodavan je oficijalni sajt www.uefa.com.

*Kvote su podležne promenama

(FOTO: mozzartbet.com)