Umalo tripl-dabl, Jokić se šalio s Reptorsima! Neka je hvaljen Bjelica (VIDEO)

Bogdan se uklopio u sivilo Kingsa...

Odavno više ništa ne predstavlja iznenađenje kada je Nikola Jokić na parketu, ali i dalje se ozari osmeh na licu svakog istinskog poklonika košarke kada ujutru pogleda učinak najboljeg srpskog centra! Uhvatio je Jokić pravi ritam i čini se da bi Denver mogao da uđe u seriju dobrih rezultata. Za početak, Nagetsi su se iživljavali nad Torontom, mada su gosti iz Kanade uspeli da sačuvaju obraz - 129:111 (34:19, 26:27, 43:25, 26:40).

Tako malo nedostajalo je Jokiću da stigne do prvog tripl-dabla sezone! Tačnije, samo da je jednom probacio loptu kroz mrežicu i to bi bilo - to! Jer još i pre starta završne četvrtine na svom računu imao je dovoljno skokova i asistencija. Na kraju ih je imao 16, odnosno 10, uz dve blokade, jednu ukradenu loptu, osam poena (4/10 iz igre) i malu žal što ovo nije bilo veče tripl-dabla. I, što je najvažnije - nijednu izgubljenu loptu.

Tako je postao prvi igrač još od 1992. godine kome je pošlo za rukom da skupi bar 15 uhvaćenih, 10 podeljenih i nijednu izgubljenu loptu. Ako želite još malo statistike, evo je - u dosadašnjem delu sezone beležio 16 poena, 12 skokova i pet asistencija u proseku!

Što se same utakmice tiče, Toronto je jedva izvukao živu glavu u Pepsi Centru. Jer Denver je već posle uvodnih nekoliko minuta igre stekao dvocifrenu razliku, koja je do poluvremena išla i na 19 poena, da bi treći kvartal sve rešio! Denver je samo u tom periodu igre ubacio čak 43 poena, a razlika je otišla i na +36! Toronto je uspeo da se spase čiste blamaže samo zato što je Majkl Meloun u završnoj deonici šansu pružio igračima sa manjim vremenom na parketu, pa je ubacio 40 koševa i spustio zaostatak na ne tako mučnih 18 poena.

Kod Nagetsa blistao je Džamal Mari sa 24 poena, Pol Milsap ga je ispratio sa 20, dok je Geri Haris imao 15 koševa. Na suprotnoj strani Norman Pauel je upisao 14, a Serž Ibaka 11 poena.

Vrlo dobro izdanje u Minesotinoj pobedi nad Nju Orleansom s rezultatom 104:98 (31:28, 34:26, 18:23, 21:21) imao je Nemanja Bjelica! Srpski as je kao rezervista ubacio 12 poena i četiri puta bio najviši u skoku, a zbog celokupnog zalaganja na kraju utakmice dobio je pohvale od trenera Toma Tibodoa.

Vulvsi su tako stigli do treće pobede u nizu, a sve se čini da bi ove sezone mogli da se konačno vrate u plej-of. Vukove je do pobede vodio Džimi Batler s 23 poena, Endrju Vigins je ubacio 18, a isti broj koševa kao Bjelica skupio je i Gjorgi Djeng. Kod namučenog domaćina Demarkus Kazins je upisao 35 koševa, devet skokova i po šest asistencija i ukradenih lopti, dok je Entoni Dejvis imao 24 poena, 10 skokova, šest završnih dodavanja i tri ukradene lopte.

Sakramento i dalje ne uspeva da pronađe sebe u ovoj sezoni, zato je posle ove večeri upisan i šesti uzastopni poraz. Sedmi ukupno u dosadašnjoj sezoni. Kingsi su položili oružje pod udarom Bostona, a konačni rezultat bio je 113:86 (27:24, 31:21, 31:15, 24:26).

Dakle, Sakramento je bez odbrane, ali i bez napada. Mada, ne treba zaboraviti da je klub u procesu reorganizacije i da će biti potrebno vreme da bi se sve dovelo na svoje.

Bogdan Bogdanović nije imao svoje veče, utakmicu je završio sa šest poena, (2/7 iz igre, 0/3 za tri), čemu je dopisao još dva skoka i po jednu asistenciju, ukradenu loptu i blokadu.

Kod Kelta blistali su Kajri Irving i Džajlen Braun sa po 22 poena. Na drugoj strani Zek Rendolf imao je 16 poena.

NBA LIGA, REZULTATI

Šarlot - Milvoki 126:121

/Voker 26 - Midlton 43/

Klivlend - Indijana 107:124

/Džejms 33 - Jang 26/

Filadelfija - Atlanta 119:109

/Kovingtn 22 - Šreder 25/

Vašington - Finiks 116:122

/Bil 40 - Varen 40/

Boston - Sakramento 113:86

/Braun 22, Irving 22 - Hild 17/

Majami - Čikago 97:91

/Dragić 20 - Markanen 25/

Memfis - Orlando 99:101

/Evans 32 - Furnije 22/

Nju Orleans - Minesota 98:104

/Kazins 35 - Batler 23/

Njujork - Hjuston 97:119

/Hardevej 23 - Harden 31/

Denver - Toronto 129:111

/Mari 24 - Pauel 14/

Juta - Portland 112:103, posle produžetka (94:94)

/Rubio 30 - Lilard 33/

Los Anđeles Klipers - Dalas 119:98

/Grifin 20 - Džej Ar Smir 18/

TABELA ISTOČNE KONFERENCIJE

TABELA ZAPADNE KONFERENCIJE

(FOTO: Action Images)