Umar Embalo - najskuplji 16-godišnjak u istoriji fudbala

RB Lajpcig na pragu velikog posla...

Za Umara Embaloa (16) možda ste čuli tokom prošle godine, kada su svi svetski mediji objavili kako za Benfikinog vunderkinda rat vode Real Madrid i Mančester Junajted. Momak rođen u Gvineji Bisao sada je ponovo u žiži, ali u trku se uključio i treći klub i odmah preuzeo vođstvo.

Kako javlja nemački Bild, Ralf Rangnik sportski direktor RB Lajpciga boravio je u Lisabonu prethodnih dana zajedno sa svojim saradnicima i skoro pa dogovorio dolazak Embaloa u Bundesligu. Isti izbor navodi da je posao jako blizu zaključenja, jer portugalski velikan neće moći da odbije ponudu tešku neverovatnih 13.000.000 evra?!

Do sada, Benfika je imala ponude pomenutih Reala i Mančestera. Madriđani su navodno na Junajtedovih 6.000.000 evra, odgovorili sa 8.000.000, no sve to nije bilo dovoljno da čelnici kluba sa Luža pristanu na transfer.

U međuvremenu, Embalo se i te kako isticao u reprezentativnim kategorijama do 17 godina, gde je na 13 mečeva postgao sedam golova, kao i u Ligi šampiona mladih timova, gde je igrao kao dve godine mlađi.

Bild još navodi kako je glavni Rangnikov adut prostor za igru koji bi Embalo sigurno dobio mnogo pre nego li u Realu, Mančesteru ili nekom drugom gigantu. Uostalom, Lajpcig je i poznat poznat poslednjih godina po tome što šansu ukazuje mladim fudbalerima...

Ukoliko bi došlo do ovog transfera Umaro Embalo postao bi najskuplji 16-godišnjak u istoriji fudbala. Ovaj epitet do sada je nosio Teo Volkot kog je Arsen Venger doveo iz Sautemptona za 10.500.000 evra u januaru 2006. Iza njega plasiran je naš Slobodan Rajković za koga je Čelsi OFK Beogradu platio blizu 6.000.000 evra leta iste godine...

Vinisijusa Žuiniora, od leta 2019. igrača Reala - ne računamo, jer kada bude stigao u Madrid imaće već 18 godina. Iako su ga Španci kupili kao 16-godišnjaka za 40.000.000 funti.