Umesto cunamija - potočić! Sasu sasuo trojke, Srbi dokrajčili smušenu Zvezdu

Crveno-beli podbacili u Malagi

Najavili smo da bi Crvena zvezda možda mogla na talasu pobede u večitom derbiju cunamijem od 25 metara da zapljusne Unikahu u Malagi i dođe do prve evroligaške pobede u gostima, ali od toga nije bilo ništa. Od svega smo videli samo crveno-beli potok, više potočić, koji je Unikaha lagano preskočila - 79:65.

Unikaha je imala i 21 razlike prednosti u prvom poluvremenu, Zvezda se vraćala više puta tokom meča, dolazila i na šest razlike zaostatka, ali videlo se da nije imala ono što je potrebno da stigne i prestigne domaćina.

Koliko god je Zvezda igrala loše, opet je imala šansu da dođe do prve pobede u gostima u Evroligi, ali nije tu bilo energije i snage da se do takvog skalpa dođe. Prilika je bilo. Unikaha nije igrala ništa posebno, ali je Zvezda odigrala još tanje. Šteta. Dovoljno je reći da su Beograđani šutirali penale 5/14! Takođe, Bjelica je dao samo dva poena što je daleko manje od onoga što je do sada pružao. Zvezda ove sezone daje 80 poena u proseku, a sada je dala 65.

Najbolji kod Zvezde bio je Tejlor Ročesti s 10 poena i šest asistencija , dok su kod domaćina odlično odigrali Nemanja Nedović (17p) i Dragan Milosavljević (12p), te finski trojkaš Sasu Salin (15p). Na ovom meču za Zvezdu nije igrao Pero Antić koji je ostao u Beogradu.

Na početku meča Zvezda je igrala u žestokom kontraritmu. Šut nije išao, crveno-beli su čak mašili i slobodna bacanja, a sa druge strane je finski ubica Salin sipao trojke nemilice pa je to u celosti sve to dovelo do dvocifrene prednosti Unikahe već posle šest minuta igre. Unikaha je vodila 15:4.

Kada je Salin pogodio i četvrtu trojku iz četvrtog pokušaja, Malaga je otišla na prednost od 20:4 - 16 razlike. Do kraja prve četvrtine bilo je 22:12. Kako je izgledalo, dobro se završilo u prvih 10 minuta.

Do poluvremena Zvezda je imala priliku da smanji razliku, ali umesto toga su pojačali Dragan Milosavljević i Nemanja Nedović pa je Unikaha i dalje bila ispred sa ubedljivom prednošću.

Njih dvojica su posle 20 minuta ukupno dali 20 od 45 poena Unikahe. Dva je dodao i Dejan Musli. Na poluvremenu su crveno-beli kaskali 14 razlike. Španci su tokom prvog poluvremena imali i +21 (39:18).

Izgleda da je Dušan Alimpijević podviknuo na svoje igrače u poluvremenu pa su oni istrčali daleko agresivnije na teren u drugom poluvremenu i brzo su stigli do jednocifrenog zaostatka. Domaći igrači su počeli da žure i iz potpune dubioze Zvezda je došla do solidne situacije da napadne eventualni preokret. Da je Bjelica pogodio neku od trojki koje je probao, bilo bi to još bolje.

Unikaha je odbijala taj napad lakim poenima, Salin je ponovo pogodio trojku. Bio je to pravi momenat da se prelomi meč i dođe barem do egala, najbolja Zvezdina prilika na ovom meču. Dobrić je pogodio jako važan šut van linije 6,75 i svakako tiha atmosfera u dvorani Martin Karpena je dodatno utihnula.

Ipak, Nedović je tada dao važne poene za tri i Malaga je došla do situacije da u poslednjih 10 minuta uđe s 13 razlike (63:50).

Bila je to više nego dovoljna zaliha za Zelene.

EVROLIGA: Unikaha - Crvena zvezda 79:65

Dvorana: Martin Karpena

Sudije: Hristodulu, Roča, Geler

UNIKAHA: Mekalum 4, Soluade, Dijaz, Salin 15, Milosavljević 12, Nedović 17, Šermandini 2, Vačinski 4, Bruks 8, Ogastin 10, Suarez, Musli 7

CRVENA ZVEZDA: Radičević 5, Dangubić 8, Davidovac 2, Lazić 6, Dobrić 5, Feldin 10, Apić 2, Janković, Ročesti 10, Lesor 10, Jovanović 5, Bjelica 2

