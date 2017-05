Umetnost, balet, fudbal... Spektakularni Nejmar! (VIDEO)

Da li će obeležiti epohu?

Poigrao se Barsin MSN triling sa Viljarealom, spakovao Žutoj podmornici četiri komada, a sva četiri su došla iz produkcije trojice fenomenalnih Južnoamerikanaca iz napada Blaugrane.

Mesi je dao dva gola i imao asistenciju, Suarez je dao jedan i iznudio penal za još jedan, ali najviše je Barsine navijače oduševio Nejmar. Spektakularni Brazilac je prekinuo golgeterski post, ali potez o kojem se priča je onaj na kraju meča.

Fenomanalnim dirblingom je prebacio čuvara i asistitrao Suarezu posle čijeg udarca je dosuđen penal za Barsu. Dovoljno da ceo Kamp Nou ustane na noge i ovacijama nagradi sjajnog Brazilca.

Posle meča je trener Luis Enrike posebno istakao Nejmara.

„Pre je svaki tim imao po jednog igrača koji pravi razliku, mi sada imamo ceo napad koji to radi. Po mom mišljenju - najbolji na svetu! Vreme će pokazati da li će Nejmar postati igrač koji je obeležio jedsnu epohu. On na fudbal gleda kao na umetnost. Ponekad ne stižem ni da vidim šta sve može da uradi sa loptom. To je nešto poput baleta ili neke druge umetnosti. Prelepo je, efikasno i spektakularno“, rekao je Enrike.

