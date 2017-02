Umetnost pobeđivanja: Tako lako, tako juventusovski (VIDEO)

Juve igra. Juve pobeđuje. Juve je prvi. I opet će biti - usuđujemo se da to kažemo sad - jer nema takmaca dovoljno kuražnog i opasnog da zaustavi njegovu dominaciju Kalčom. Nije to ni Inter, koji je u Derbiju Italije tek povremeno pretio, ali je saznao bolnu istinu: u torinskom velikanu svih 11 fudbalera podjednako dobro barata loptom da ih je skoro nemoguće čuvati.

Zato se i desilo da u najvažnijoj utakmici 23. kola Serije A budu uštopovani Gonzalo Iguain, Paulo Dibala i Mario Mandžukić, ali umesto tog napadačkog trozubca proradio je Huan Kvadrado, aktivirao bombu „zemlja - vazduh“ i odbio još jednu pretnju ekipa iz vrha tabele. Projektil vredan pobede nad Nerazurima, za kraj njihovog niza od sedam ligaških trijumfa i za 28. uzastopno prvenstveno slavlje pred svojim navijačima. I osveta za jesenjih 1:2 na "Meaci".

Ovim rezultatom Juventus se učvrstio na vrhu tabele, ima 54 boda (i meč manje), šest više od Napolija, sedam od Rome (u utorak igra sa Fjorentinom) i sigurnim korakom ide ka šestom uzastopnom Skudetu.

Čak u Interu mogu da budu srećni što je ostalo „samo“ 0:1, jer su sjajne šanse propustili Dibala (u uvodu susreta pogodio prečku), Mandžukić, svašta je odbranio Samir Handanović, ali ako je on bio najbolji pojedinac u ekipi Stefana Piolija jasno je koliko su gosti bili daleko od podviga.

Ruku na srce, u prvom delu - pre Kvadradovog pogotka - pretio je i Inter, imao tri zrele šanse, međutim, slabo je to bilo za kvalitete golmana kakav je Đanliuđi Bufon, iako će u Milanu imati šta da kažu povodom arbitraže Nikole Ricolija. Tu se pre svega misli na detalj iz 35. minuta kad je u kaznenom prostoru domaćina pao najbolji igrač i strelac Nerazura Mauro Ikardi, međutim, usporen snimak otkrio je da je Mandžukić, koji se vratio da pomogne odbrani, startovao na loptu, te nije bilo govora o jedanaestercu koji su gosti tražili.

U nadoknadi vremea gosti su izgubili živce, pa je posle jedna situacije u kaznenom prostoru Juventusa isključen Ivan Perišić, zbog prigovora.

Perisic sent off for dissent #DerbyDItalia pic.twitter.com/8VFnPonTs7