UNIKAHA - trener piše novele i voli motore, Nedović je termometar, “zver” Bruks, „mozak“ Suarez i MVP Evrokupa

Prvi naredni protivnik Crvene zvezde u Evroligi je Unikaha iz Malage (20.45). Kako bi vam utakmica bila što zanimljivija i lakša za praćenje, kontaktirali smo španskog kolegu Davida Armadasa sa “Fem Radija” kako bi nam što bliže približio Unikahu i kao klub, ali njen trenutni sastav i stručni štab. Poimence.

David je analizu počeo govoreći o načinu na koji se Unikaha vratila u sam krem evropske košarke.

"Unikaha se vratila u Evroligu zahvaljujući činjenici da je prošle godine bila prvak Evrokupa. U Malagi je vladalo veliko nezadovoljstvo kada je startovao novi format prošle godine. Nisu ga igrali, a učestvovali su u ovom takmičenju prethodnih 15 godina. Real Madrid, Barsa i Baskonija su imali licence i to je ostavilo Zelene van Evrolige".

Ko je najvažniji u strukturi tima?

"Kormilar ovog tima je Đoan Plaza, ima mnogo iskustva na klupi. Vodio je velike evropske timove poput Real Madrida (sezone 06/07 i 08/09) i osvojio je ACB ligu i ULEB Kup u prvoj sezoni. Trenirao je i Žalgiris u sezoni 12/13 gde je osvojio domaći šampionat i Superkup. On je već istorijski trener Unikahe. Slavi mnoga dostignuća ove godine. Obara sve rekorde po trajanju. Postao je drugi trener po broju vođenih utakmica u istoriji kluba i približio se Serđu Skariolu koji je na prvom mestu, a protiv Crvene zvezde će Plaza voditi Unikahu po 100. put u evropskim takmičenjima"

Potom smo saznali više o Plazinom načinu igre, ali i privatnom životu.

"Za sve njegove timove karakteristično je da imaju dosta skokova, posebno u napadu. To njegovim ekipama dopušta da imaju mnogo napada iz druge prilike. Voli dosta da rotira kako bi održao ritam igre kod igrača. Anegdota vezana za katalonskog trenera je da je veliki ljubitelj literature i da je do sada objavio nekoliko novela. Možemo da kažemo da je jedan od retkih intelektualaca u svetu košarke", a mi bismo dodali i da je veliki ljubitelj Harli Dejvidson motora.

Kakve su promene u igračkom kadru?

"Ove godine je Malaga ostala bez pet igrača: Oliver Lafajet (Virtus), Alen Omić (Hapoel), Kristijan Ejenga (Fuenlabrada), Džamar Smit (Uniks) i Kajl Fog (Kina). U tim su stigli: Rej Mekalum (Grand Rapids, NBDL), Džejms Ogastin (CSKA), Sasu Salin (Gran Kanarija), Dragan Milosavljević (ALBA), Mo Solude (Burgos)".

POJEDINAČNA ANALIZA IGRAČA

Vini Okuo: Igrač iz Konga je potekao iz nižih kategorija Unikahe. Neće imati minute u Evroligi (igrao je samo 10 minuta na jednom meču), ali u ACB ligi će imati više minuta zato što Dejan Musli nije registrovan. Zalog je za budućnost kluba. Dobar je na obruču, ali kada se odalji nije tako opasan.

Rej Mekalum: Izabran je na draftu 2013. godine. Od tada je igrao najviše u Razvojnoj ligi. Klub ga je želeo tokom leta, čak je i Barsa bila zainteresovana. Njegova igra do sada je bila nedovoljno dobra, loše čita igru. Do sada je jako slabo šutirao za tri poena. Ima veoma brz korak u prodoru, može da položi na različite načine i protiv viših igrača. Veoma je skočan. Nekada igra i poziciju dva.

Mo Solude: Još jedan igrač bez velike uloge. Igrao je sedam minuta protiv Valensije u žestokom porazu. Nisam siguran da li ima evroligaški nivo.

Alberto Dijaz: Igrač iz Unikahinog kamenoloma. Važan za klub. Bio je MVP u finalu Evrokupa. Jedan je od najboljih plejmejkera u ACB ligi kada je odbrana u pitanju, ako ne i najbolji. Na kraju prošle sezone počeo je da poboljšava šut za tri poena, ne šutira mnogo, ali može da se osloni na taj deo igre. Veoma je voljen kod navijača. Idol.

Sasu Salin: Ovaj Finac je ubica. Fantastičan šuter sa veoma brzom mehanikom šuta što može da dovede do serije trojki. Veoma je vredan kada je u pitanju odbrana. Dobra zamena za Nedovića kada ovaj nije u igri.

Danijel Ten: Igrač iz Realove škole gde je igrao do pre dve sezone. Moćna trojka, dobar je u skoku. Nije još gotov igrač, ali ima nedvosmislen kvalitet. U mlađim kategorijama je bio važan u španskoj reprezentaciji.

Dragan Milosavljević: Sigurno ga poznajete mnogo bolje od mene. Ovde su se brinuli zbog njegovih poslednjih povreda pre dolaska. Izvesno je da mu Plaza dosta veruje i zato mu daje dosta minuta (preko 22 po utakmici) iako do sada nije pokazao svoj pun potencijal.

Nemanja Nedović: Još jedan igrač kojeg bolje poznajete od mene. Pronašao je svoje mesto u Unikahi pošto se nije snašao u NBA i Valensiji. On je za mene termometar Unikahe, kada on igra dobro, tim ima mnogo veće šanse da pobedi. Mnogo se bolje oseća na poziciji dva. Postiže poene na različite načine, dobro čita igru, kreira za tim. Sa 26 godina dostigao je košarkašku zrelost. Govori se da bi sledeće sezone mogao da igra za Real Madrid.

Đorđi Šermandini: Globtroter evropske košarke. Prošle godine je imao neverovatnu sezonu u ACB ligi sa Andorom. Igrao je neke velike utakmice posebno protiv velikih timova što mu je donelo pažnju jakih evropskih klubova. U Unikahi nismo videli igrača od prošle sezone. Dobro završava napade, ima dobre "pivote", odličan rad nogu i pouzdan je sa slobodnih bacanja. U Andori je imao mnogo minuta da pokaže šta zna, a u Unikahi se još nije navikao da pruža takve partije ali sa manjom minutažom.

Adam Vačinski: Još jedan igrač koji je imao odličnu sezonu u Obradoiru kada je bio jedan od najboljih skorera u Ligi. Veoma dobar u šutu za tri, iako mu malo nedostaje samopouzdanja otkako je u Unikahi. Još ne igra onako kako je igrao pre dve godine i onako kako igra u poljskoj reprezentaciji.

Džef Bruks: Ova četvorka je Plazino otkrovenje. Nije bilo mnogo ljudi koji su znali za ovog igrača, verujem da bi u skorije vreme mogao da bude jedan od najboljih igrača Evrope. Impresivan je u atletizmu (sličan Džejmsu Gistu) i ima solidan šut s distance. Prošle godine, dok je bio u Unikahi, mučio se u adaptiranju na najviši nivo, ali je dosta napredovao u čitanju igre.

Džejms Ogastin: Iskusan igrač. Igrao je za CSKA prošle sezone. Veoma je vredan igrač. Plaza ga voli zato što igra odbranu jako dobro u piku i to igrače niže od sebe koji prolaze pored bloka. Veoma je ozbiljan, radi ono što zna najbolje, i ne radi ono što zna da ne zna da uradi. Ima solidan šut s poludistance. Za Plazu on je "wild card", zato što kada želi bržu igru on pomeri Ogastina na pet, a kada želi snažniju i sporiju igru stavi ga na četvorku.

Karlos Suarez: Igrač iz generacije Ćaća Rodrigeza sa kojim je osvajao medalje u mlađim kategorijama Španije. Uvek je igrao trojku, ali od prošle sezone igra četvorku gde širi odbranu protivnika dobrim šutem s distance. Veoma snažan u odbrani i mnogo puta tokom meča on je produžena ruka Plaze na terenu.

Dejan Musli: Treći Srbin u timu. Igrač koji je marginalizovan, ne igra u ACB ligi. Za mene je to nerazumljiva odluka zato što je prošle godine bio jako važan i rekao bih da nije dobro iskorišćen ove sezone. Podsetimo se i da je Musli bio jedan od najboljih igrača u generaciji u Evropi u mlađim kategorijama. Odlična sezona u Manresi ga je dovela u Unikahu. Mogao bi ubuduće da promeni sredinu.

