Uoči 153. derbija - Binić: Zvezda dobija 100 odsto, Plavšić rešava; Kežman: Biće 2:1 za Partizan, Leo i Uroš su aduti

Legende dva najveća srpska kluba daju svoja predviđanja uoči 153. večitog derbija

Atmosfera u srpskom fudbalu dostiže kritičnu tačku posle niza saopštenja brojnih superligaša i Udruženja sudija tokom četvrtka popodne, a legende dva najveća srpska kluba - Dragiša Binić i Mateja Kežman - razmišljaju isključivo o pobedama svojih timova u 153. večitom derbiju.

Nekadašnji asovi Crvene zvezde i Partizana uvereni su da će biti golova, a za Sportski žurnal davali su neke svoje prognoze, kao i to ko bi mogao da odluči predstojeći susret starih komšija.

"Napad je kvalitetniji deo oba tima, stoga očekujem napadački fudbal i mnoštvo golova. Zvezda ne ume drukčije da igram Partizan da bi umanjio bodovnu razliku imaće identičan pristup i to je to... Što se tiče ishoda, Zvezda dobija sto odsto", siguran je član legendarne generacije osvajača evropskog trona.

Nekadašnja vedeta Partizana, potom i PSV, Čelsija, Atletiko Madrida, PSŽ i Fenerbahčea ima drugačiji osećaj. I veruje u kvaltete Leonarda i Uroša Đurđevića.

"Svima želim mnogo sreće i uspeha. Neka pobedi Partizan. Prognoziram da će biti 2:1 za crno-bele", kaže Kežman, da bi onda objasnio detaljnije:

"Leonardo odskače, Sve oči uprte če biti u njega i Đurđevića. Govorim o Partizanovom delu gledališta. Njih dvojica moji su prvi aduti u 153. derbiju. Odlično vide gol protivnika, najbolje od svih saigrača, prave razliku u Superligi. Leonardo je snalažljiv, dobro izvodi prekide".

Binić kao Zvezdinu prednost u predstojećem duelu vidi igrače po bokovima - Džona Ruiza i Srđana Plavšića.

"Zvezdini bočni igrači su prodorniji i, ako se ne varam, efikasniji. S tim što je Plavšić polivalentniji, rečju: nezgodan igrač. Ume opako da dribla, šutne. I, što mi se mnogo dopada, hoće da prođe i 'zgazi' igrača. Naš je herc i adut i, ako hipotetično nagađamo ko će da reši derbi, tipovao bih na njega".

Po Kežmanovom mišljenju, glavni aduti u Zvezdinom sistemu mogao bi da bude dvojac Mičel Donald - Damijan le Talek.

"Donald je jedan od najboljih igrača Superlige, ako ne i broj jedan u Srbiji. Odskače kvalitetom, čini prednost skoro na svakoj utakmici, a sa njim i Le Talek. Obojica prave prevagu i mogli bi da budu glavni zamajci u Zvezdinoj igri. Kangu nisam gledao, ali sam čuo mnogo lepih reči", smatra nekadašnji reprezentativac i dodaje da će se pitanje pobednika rešiti na sredini terena:

"Jevtović ima agresiju, kvalitet, ali nema iskustvo igranja u velikom klubu. Everton je jedna od jačih Partizanovih karika, snaga ekipe, zadužen je da završava 'prljave poslove'. Od njega će u ogromnoj meri da zavisi Partizanovo izdanje na Marakani. Tu, verovatno, leži i ključ derbija".

Čuveni Zvezdin brzanjac više vere polaže u štoperski tandem crveno-belih, ali je i za njega enigma kakva će izdanja pružiti Ričmond Boaći i Uroš Đurđević.

"Veće poverenje ulivaju Luković i Frimpong, od Milenkovića i Ostojića. Posebno kada se igra visoko, napadački. Boaći je tek došao, otud zagonetka, uprkos dva gola protiv Bačke. Đurđević je interesantan napadač, mnogo obećava. Rebus je i, recimo, koliko može da istrpi težinu derbija. Jesenas su grčevi učinili da u 77. minutu bude zamenjen".

