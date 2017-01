Uoči derbija na San Siru: Sećanje na sumnjiv poraz Napolija i glasine o uticaju mafije (VIDEO)

Maradona uverava - nije bilo namešteno

Veličina slova A A A

Poslednjih godina Milan nije bio ovako blizu. Sam vrh je možda još daleko, ali Rosoneri posle dugo vremena izgledaju konkurentno bar za Ligu šampiona. Koliko im zaista nedostaje pokazaće i subotnji veliki derbi sa Napolijem na San Situ. Baš tim povodom Gazeta delo sport je današnju naslovnu stranu ukrasila intervjuima legendarnih fudbalera dva tima. Markom van Bastenom i Dijegom Armandom Maradonom.

Proslavljenog Argentinca ovaj poslednji uzlet Rosonera ne uzbuđuje previše.

"Onaj Milan iz prošlosti je zauvek nestao. Napoli je danas superioran u smislu igre, sastava, individualaca... Može da dobije ovo. Doduše, pohvale Vinčencu Monteli na poslu koji radi s ovim mladim timom, ali ja sanjam veliki Napoli. Onaj koji se uvek bori za drugo ili treće mesto. Tribine na San Paulu zaslužuju "skudeto". Navijači zaslužuju. Nedostaje samo igrač kakav je Arkadijuš Milik u top formi i malo duža kluba. Nema mnogo klubova koji u sastavima imaju Mesija ili Ronalda, pa da oni sami dobijaju utakmice", samouvereno će Maradona.

Doduše, mnogo je mirniji kada govori o šansama da se ugrozi Juventusova dominacija.

"Šampionska trka je otvorena, ali Bjankoneri imaju nešto što drugi klubovi nemaju - najbolji tim u ligi. Mislim da će izdržati do kraja. I to bez problema".

Naravno, morao je tu Maradona da se dotakne i transfera Gonzala Iguaina iz Napulja u Torino.

"Nema svrhe govoriti o tome kad je već gotovo. Pogrešio je što je to uradio iza leđa navijača. Da je sve radio javno verovatno ga bar ne bi mrzeli".

Ali da se vratimo na okršaj Milana i Napolija. U Maradonino vreme bili su to spektakularni dueli. Seća se Dijego dobro. Van Bastena posebno.

"Bio je najelegantniji girač koga ste mogli da vidite. Kako se kretao... To nisam video nigde. Za mene, on je najbolji napadač koji je igrao u Italiji", hvali Maradona.

Prisetio se i jednog okršaja o kome se mnogo pričalo. Napoli je te 1988. godine vodio sa 2:0, ali je Milan na kraju slavio sa 3:2, a mediji su pisali da je i mafija umešala prste u takav ishod meča.

"Kamora nije prišla nijednom našem igraču. Za sve godine u Napulju to nisam video. A ta fantazija da je predsednik Korado Ferlaino prodao utakmicu? To je čista fantazija. Pa mi smo bili tamo dole na terenu. Želeli smo pobedu, nije nam palo na pamet da prodamo utakmicu, ali u drugom poluvremenu... Van Baste, pa Rud Gulit... Milan je tada bio najjači. Nema tu govora o Kamori", uverava Maradona.

(FOTO: Action Images)