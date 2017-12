Upoznajte fantomski klub #1 na svetu za fiktivne transfere! Njegovi najbolji igrači nikada nisu zaigrali za njega, niti će

Završili su još jedan veliki transfer. Lisabonski Sporting je "skinuo" pojačanje Pari Sen Žermenu

Sporting iz Lisabona je dobio prvo veliko zimsko pojačanje! Portugalski velikan je ugovorio sve detalje oko dovođenja 20-godišnjeg brazilskog veziste Vendela iz Fluminensea. O kakvom igraču je reč najbolje govori činjenica da je bio na pragu prelaska u Pari Sen Žermen...

Sporting je za 80 odsto Vendelovog ugovora uplatio 8.800.000 evra. Ali ne Fluminenseu! U celu priču su ubačeni jedna moćna menadžerska agencija i jedan čudni klub koji agentima služi samo za malverzacije oko transfera.

Suštinski, Vendel dolazi iz Fluminensea, ali papirološki iz Deportivo Maldonada. Ako nikada niste čuli za ovaj klub (nema ga ni u kladioničarskoj ponudi), niste pogrešili. Reč je o urugvajskom drugoligašu koji se poslednjih godina pominje isključivo kao „most“ u transferima igrača koji su u vlasništvu menadžerskih agencija. Poznato je da da mnogi brazilski klubovi nemaju stoprocentno pravo na ugovore mladih igrača i da ne mogu da se izbore sa menadžerskim lešinarima i njihovim skautima koji kaparišu talente. Na kraju se dešava da agencija otkupljuje i preostali deo ugovora od kluba i da igrač ostaje samo njoj.

Tu u priču ulazi Deportivo Maldonado. Pošto zainteresovani klub ne može da kupi fudbalera direktno od agencije, potreban je neki klub kao „most“ koji samo na papiru u tom trenutku služi kao poslodavac pomenutom fudbaleru. Agencija fiktivno proda igrača Deportivo Maldonadu i onda ga odmah preproda pravom kupcu. U Vendelovom slučaju je to Sporting iz Lisabona. Koliko para za obeštećanje je otišlo Fluminenseu, nije poznato. Sakako manje od 8.800.000 evra koji legnu na račun Deportivo Maldonada, a gde te pare na kraju završe, ostaje misterija...

A zašto baš Deportivo Maldonado i Urugvaj? Odgovor je jednostavan - zbog poreza!

Poreske olakšice u Urugvaju dozvoljavaju igraču i klubu da plate i 40 odsto manji porez na transfer i primanja nego u Brazilu ili Argentini. Donedavno je porez na transfere u Urugvaju iznosio 4%, danas je 12,5%, opet je to daleko manje nego u Brazilu ili Argentini gde iznosi između 35% i 40%. Računica je jasna za one koji upravljaju karijerom igrača. Plus, njihov klijent je poželjniji kupcu od nekog igrača iz Rivera, Boke ili Santosa, jer je manji porez na transfer.

Vendel je samo poslednji u nizu fiktivnih prvotimaca Maldonada koji su ostvarili velike transfere u Evropu. Pre njega je to bio Džonatan Kaljeri koji je nekada žario i palio u dresu Boke Juniors i bio na pragu Intera, ali su neki ljudi odlučili drugačije. Iz Boke ga je „kupio“ Maldonado i slao ga na pozajmice u Sao Paulo, Vest Hem i Las Palmas gde sad igra. Čovek koji je učestvovao u transferu iz Boke je Gustavo Aribas, argentinski moćnik, tada zvanično savetnik u klubu Deportivo Maldonado. Aribas je danas šef argentinske obavešetajne službe - AFI.

Pored Kaljerija, svež primer je i argentinski golman Heronimo Rulji iz Real Sosijedada, smatraju jednim od najtalentovanijih čuvara mreže na svetu i narednog leta će najverovatnije u Napoli koji nudi 26.000.000 evra. Njega je Maldonado kupio od Estudijantesa 2014, posle čega je odmah usledila dvogodišnja pozajmica u Real Sosijejadu. Rulji je impresionirao odbrana u Baskiji i došao do transfera u Mančester Siti za 5.000.000 evra. Odmah je, ipak, vraćen na pozajmicu u Sosijedad koji ga je pre godinu dana otkupio za 7.000.000 evra. Siti ima klauzulu da u naredne tri godine ima pravo preče kupovine i da može Ruljija da kupi po fiksnoj ceni od 14.000.000 evra.

Pre Kaljerija i Ruljija, Deportivo Maldonado je formalno bio klub kroz koji su prošli današanja Juventusova zvezda Aleksa Sandro, Napolijev vezista Alan, Sosijedadov napadač Vilijan Hose, nekadašnji Juventusov bek Marselo Estigaribija, bivši Romin defanzivac Ivan Piris... Na njihovim transferima, Maldonado je zvanično zaradio preko 30.000.000 evra. „Dugogodišnji član“ Deportivo Maldonada je bio i brazilski štoper Tijago Eleno koji je 2013. godine bio velika želja Crvene zvezde, tačnije njenog sportskog direktora Zorana Stojadinovića. Eleno je u Maldonadu proveo šest godina, ostvario pet različitih transfera, a da nikada nije odigrao ni minut za ovaj klub.

Priča o Deportivo Maldonadu najviše podseća na priču o kiparskom Apolonu koji su na sličan način kao most koristili poznati menadžeri Pini Zahavi i Fali Ramadani odvodeći igrače iz Crvene zvezde i Partizana. Poznati su primeri Nikole Maksimovića, Luke Jovića, Nikole Aksentijevića, Andrije Živkovića... Bili su članovi ovog kluba, a da mu nikada nisu ni prišli.

Deportivo Maldonado je najdrastičniji primer menadžerskog zaobilaženja pravila, poreza i finansijskih akrobacija da bi se uzelo što više novca od transfera, a da bi što manje otišlo klubu iz kojeg je igrač i državi na ime poreza. Poznat je i primer poznatog brazilskog napadača Hulka. On je u Evropu došao 2008. kada je potpisao za Porto. I to tako što je platio 20.000.000 evra urugvajskom Rentistasu za koji Hulk nikada nije odigrao ni minut, niti je trening uradio u tom klubu.

Potpredsednik Rentistasa je tada bio Vilmar Valdez, današnji predsednik Fudbalskog saveza Urugvaja i član izvršnog komiteta FIFA. Sa ljudima poput Valdeza teško je očekivati da će se FIFA baviti klubovima kao što su Rentistas i Deportivo Maldonado....

A ne bavi se ni javnostu u Urugvaju. Deportivo Maldonado je pažljivo izabran od strane vlasnika. Klub je 2011. bio na ivici bankrota kada ga je kupio jedan engleski fond. Maldonado je grad od 60.000 stanovnika, a na utakmice Deportiva dolazi oko 300 navijača. Šta god da se dešava oko klub, ne izaziva veliku pažnju javnosti. Realno, Deportivo Maldonado nikoga ne intersuje pa fondovi, agencije i menadžeri mogu da rade šta hoće, a da ne moraju da se plaše za pritisak javnosti. U Penjarolu ili Nasionalu bi bila druga priča, tamo ne bi mogli da izvode ove egzibicije zbog navijačke armije i ogromnog medijskog interesovanja.

Zato javnost i nije mnogo "čačkala" ko je pravi vlasnik Deportivo Maldonada. Na početku se govorilo o engelskim advokatima, da bi se kasnije došlo do imena Džonatan Barneta. Reč je o jednom od pet najmoćnijih menadžera u svetu fudbala i svakako najmoćnijem Engleza u tom poslu.

Njegova agencija Stelar Grup zastupa asove poput Gereta Bejla, Gilfija Sigurdsona, Adama Lalane, Sedrika Bakambua, Luka Šoa, Adrijena Silve, Džoa Harta, Kirana Tripijea, Gžegoža Krihovjaka, Jasina Braimija, Džondžoa Šelvija... Za njegove klijente važi mišljenje da su preplaćeni i da su ostvarivali transfere iznad realnih vrednosti. Dovoljno je da bacite pogled na gore pobrojane i setite se nekih njihovih transfera.

Poslednji u nizu je 20-godišnji Brazilac Vendel. Interesantno je da je Sporting od Maldonada (čitaj Barnet) za 8.800.000 kupio 80 odsto Vendelovog ugovora. Preostalih 20 odsto i dalje ostaju u vlasništvu Stelar Grupe. Igrač je potpisao do 2023. za Lavove, zarađivaće 600.000 evra po sezoni, a Barnet je već na njemu zaradio višestruko više...