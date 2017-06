Upoznajte novog šefa Dortmunda...

Pravilo pet sekundi, Krojfova filozofija, Klopov duh... "Od 16. sve zapisujem, tada sam znao da ću postati trener"

Prvi favorit je ispusnio očekivanja, Peter Boš je i zvanično novi trener Dortmunda! Holandski stručnjak koji je u minuloj sezoni napravio pravo malo čudo dovevši Ajaks do finala Lige Evrope isprva nije želeo da mrda iz Amsterdama, no situacija u tom klubu - nesuglasice u upravi - naterale su ga da ode. Sve to išlo je na ruku Borusiji koja nije imala dilemu ko treba da nasledi Tomasa Tuhela.

Polazna tačka i temelj saradnje - čovek zna kako se sa mladim timom prave rezultati. Kopljanici su protiv Junajteda bili najmlađi tim koji je zaigrao u finalima ikada, a jasno vam je kakva je politika Milionera već godinama unazad. Boš će na Vestfalenu imati i te kako talentovanu ekipu, ne mnogo stariju od Ajaksove. Dembele (20), Mor (19), Isak (17), Pulišić (18), Merino (20), Vajgl (21), Paslak (19), Gereiro (23)...

Pozadina Bošovog odlaska: Borba za vlast u Ajaksu i kraj Krojfove plišane revolucije!

Za sve je kriv Denis Bergkamp

Peter Boš bio je solidan fudbaler. Najduže i najbolje igrao je za Fajenord (1991-1995), a Bundesligu je upoznao nastupajući jedno kraće vreme za Hanzu iz Roštoka. Nikada za sebe nije govorio da je veliki igrač - što uistinu i nije bio - ali je zato uvek tvrdio da je u 16. znao da će postati trener. Imao je samo jednog jedinog idola - Johana Krojfa, po filozofiji i shvatanju fudbala, a devedesetih je svakodnevno vozio od Roterdama do Amsterdama kako bi pratio treninge Luja van Gala. Kada tako sazrevate onda je potpuno prirodno i normalno da se kasnije ugledate na Gvardiolu i ono što je Barselona pod njim ustanovila...

"Barsa ima pravilo tri sekunde! Mi nismo Barsa, pa sam podigao granicu na pet sekundi. To je vreme potrebno da se protivnik organizuje kada vam oduzme loptu i to je najbolje vreme da je ponovo povratite", ne krije Boš da je svoju filozofiju u dobroj meri iskopirao od Krojfa i Pepa.

Ipak, pravi simbol moći po njemu je Gvardiolin Bajern...

"Uvek sam mislio da oni uopšte ne treba da rade pripremi utakmice koliko su jaki, da nema nikakve potrebe da se po dva ili tri dana bave analizom rivala"...

Bošova strategija najviše podseća na Gvardiolinu zapravo u defanzivi. Odbrana je uvek jako visoko postavljena i kritičari to vide kao najveću slabost tog sistema. Holanđanin je tako igrao i u malim klubovima koje vodio - AGOVV, Herakles, De Grafšap. A onda i u Viteseu, pa onomad u Ajaksu.

"Kažu da je moja odbrana suviše naivna, da stoji na polovini terena i ostavlja mnogo prostora iza leđa... Podsećam, tu je pravilo pet sekundi. Ako ih odmah pristisnete povratićete loptu lakše nego na bilo koji drugi način. Taj način igre zahteva mentalnu oštrinu i besprekornu fizičku spremu. I mlad tim. Igrač nikada ne sme da se razočara. Kada izgubi loptu mora odmah da krene napred da je osvoji. Pa mi smo samo na dve utakmice primili gol kod kuće na putu do finala, a odigrali smo ih osam".

Barselona - Real Madrid 5:0... Da li je to bila savršena igra?

"Ne postoji savršena utakmica. Postoji mnogo stvari koje Barsa u tom meču nije dobro uradila. Gledam utakmicu na računaru i piše: Aha, desni bek je ostao previše visoko".

A kako je kada tek započinješ igračku karijeru, a već maštaš o trenerskoj...

"Sve sam zapisivao. Od 16. svoje godine. Sve što je svaki moj trener izgovorio. Od Krojfovih izjava o fudbalu napravio sam knjigu. Tu su delovi o ofanzivi, defanzivi, stretegiji, psihologiji... Mnogo godina kasnije Johan je došao kod mene u Izrael, dok sam vodio Makabi. Razgovarali smo sedam dana. Za tih sedam dana naučio sam više nego za deset godina karijere".

Peter Boš, pravi čovek za Dortmund, ili ne? Ugovor je potpisan samo na dve godine i to zbunjuje mnoge navijače. Čelnici Borusije ne gledaju na to tako. Generalni direktor Hans JoakimVacke pokušao je da pojasni na današnjem predstavljanju:

"Brojke nisu važne. Posle određenog vremena preispitaćemo sve. To je najmanji problem".

Dolberg? Dolazi li?

"Dođi sutra, reći ću ti", pokazao je Boš na kraju konferencije da ume i da se našali. Klopov duh, Krojfova filozofija...

Ne zvuči loše za početak.

(foto: Action Images)